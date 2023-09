IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? C’È UN BELLO SCONTRO TRA IL NOTEVOLISSIMO “OCEAN'S ELEVEN” E IL CINEPANETTONISTICO “VACANZE AI CARAIBI”, UN GRAN DIVERTIMENTO PER IL PUBBLICO DEI FEDELISSIMI DEL GENERE - SE AVETE 240 MINUTI LIBERI NELLA SERATA VI PROPONGO LA VERSIONE LUNGHISSIMA DI “ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE”, WARNER TV ALLE 21,30 - IN SECONDA SERATA TORNA IL SEMPRE FUNZIONANTE “VACANZE IN AMERICA” E IL FOLLE “PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ocean’s eleven

Che vediamo in chiaro stasera? Mi sembra tutto un po’ visto e stravisto. Però c’è un bello scontro tra il notevolissimo “Ocean's Eleven” di Steven Soderbergh con George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Elliott Gould, Iris alle 21, remake del bellissimo “Colpo grosso”/”Ocean’s 11” di Lewis Milestone con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Angie Dickinson, che rivedo sempre volentieri, e il cinepanettonistico “Vacanze ai Caraibi” di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Cine 34 alle 21.

vacanze ai caraibi

Pieno di battute divertenti ma pesantucce. “Presto, usciamo da questa cloaca!”. “Posso prenderglielo in mano?”. “A noi il debito greco ci fa ’na pippa… a due mani!”. “Praaaa!!! Te sei liberato?”. Per l’occasione, anche senza DE Laurentiis, torna Christian assieme a Ghini, in versione addirittura bionda! “E’ la mia Rhonda Fleming”, disse di lui Christian. Torna Neri Parenti con un copione scritto da Brizzi e Martani. Tornano i doppi sensi trivialissimi. “A te piace grosso?”. Torna il politicamente scorretto con le grassone mandate affanculo e i preti neri che sembrano i figli di Tartufon. Tornano le scopate. “Mamma mia che coito!”.

vacanze ai caraibi 2

E Ilaria Spada trionfa come volgarissima comica romana come non se ne vedevano da anni. “Ma che d’è, un vibratore pe’ fachiri?”. “Ho gli ormoni che si agitano come trote”. “Se chiamava Fausto anche il mi’ criceto, poraccio, è morto schiacciato”. Insomma, malgrado la mancanza del Presidente De Laurentiis, è un ritorno clamoroso al cinepanettone Filmauro. Con tutti i suoi difetti, magari, gli sponsor più incredibili, un episodio, quello con Dario Bandiera, che è lasciato un po’ in aria, senza un finale, qualche lentezza nella seconda parte. Ma è un gran divertimento per il pubblico dei fedelissimi del genere.

risorto

Noiosetto invece il biblico “Risorto” di Kevin Reynolds con Tom Felton, Joseph Fiennes, Cliff Curtis, Peter Firth, María Botto, Stephen Hagan, Tv2000 alle 20, 55. Scritto da Reynolds assieme a Paul Aiello e girato tra Malta e l’Almeria, con gli attori spagnoli che fanno gli ebrei, e un Gesù Cristo molto diverso dalla tradizione hollywoodiana, tal Cliff Curtis, che somiglia non poco a un Lucio Presta giovane. La storia, in realtà, è costruita in maniera identica a quella del vecchio film (1987) di Damiano Damiani “L’inchiesta” con Harvey Keitel come Ponzio Pilato e Keith Carradine come centurione poliziotto.

risorto 5

Lì Roma affidava a un centurione l’incarico di scoprire che fine aveva fatto il corpo di Gesù Cristo misteriosamente scomparso dalla sua tomba poco dopo la morte sulla croce. Qua, è direttamente Ponzio Pilato, interpretato da Peter Firth, che affida l’indagine al centurione Claudius, Joseph Fiennes, dopo averlo mandato di persona a controllare se il Nazareno è morto. Così Claudius, adiuvato da tal Lucius, Tom Felton, indaga, inseguendo Maria Maddalena, interpretata da Maria Botto, e gli Apostoli, ma vede anche Gesù Cristo tornato in vita che magna e beve. Mah! E’ vero, come ha scritto un critico americano, che sembra un po’ “Law and Order: Judew Desert 33 AD”.

denzel washington deja vu

Meglio, decisamente, il thriller “Deja vu” di Tony Scott, che raramente sbagliava un film, con Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel, Canale 20 alle 21, 05. Magari non è così male come si dice il tardo western “The Kid”, diretto da Vincent D'Onofrio, bravissimo attore, con Jake Schur, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Leila George, Chris Pratt, Dane DeHaan, Rai Movie alle 21, 10. E’ un puro delirio di effetti visivi e di effetti comici di Jim Carrey l’ormai lontano “The Mask” diretto da Chuck Russell con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Canale 27 alle 21, 10, che molto deve al mondo dei cartoon della Warner degli anni d’oro.

orgoglio e pregiudizio

Andate sul sicuro con “Orgoglio e pregiudizio” diretto da Joe Wright con Keira Knightley, Rosamund Pike, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, La5 alle 21, 10. La7 non solo ci sommerge di talk politico-giornalistici, ma sceglie pure i film a tema giornalismo, come questo ottimo “Truth – Il prezzo della verità” di James Vanderbilt con Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid. Ricordo che la storia era complessa. Opera prima diretta e scritta dal giovane James Vanderbilt, 39 anni, già sceneggiatore del favoloso Zodiac di David Fincher, può vantare però un copione perfetto, regia grintosa, attori meravigliosi e una verità da raccontare.

truth il prezzo della verita

Anche se, quando uscì, Giuliano Ferrara, ululò contro la falsità del film. Protagonisti della storia, ambientata nel 2004, nell’anno cioè della campagna di George W. Bush, al suo secondo mandato, contro John Kerry, sono la produttrice della celebre trasmissione di approfondimento giornalistico della CBS “60 minutes”, Mary Mapes, interpretata da Cate Blanchett, il suo anchor man Dan Rather, pilastro della tv democratica americana, interpretato da un Robert Redford in gran forma, e tutto il loro gruppo di lavoro, composto da Dennis Quaid, Elizabeth Scott e Topher Grace. Come Spotlight insegna i gruppi di lavoro sono la vera forza del giornalismo.

truth il prezzo della verita

Mary Mapes ha fra le mani un caso scottante riguardante l’imboscamento di George W. Bush nella Guardia Nazionale negli anni della guerra in Vietnam e il perché non venne mai mandato a combattere. Vista la campagna che i repubblicani stavano facendo sull’impegno bellico del candidato democratico John Kerry, la CBS rispose con un grandioso servizio di Dan Rather, andato in onda l’8 settembre del 2004, sul misterioso caso dell’imboscamento di George W. Bush nella Guardia Nazionale nel 1972.

truth il prezzo della verita

Caso di vigliaccheria personale e di protezione politica a alti livelli niente male. Mary Mapes aveva in mano però solo una fotocopia di una lettera scritta da un ten. Colonnello, Killian, e conservato da un ufficiale, Bill Burkett, interpretato da un vecchio Stacy Keach, che sbugiardava letteralmente Bush. Solo che, appena uscito il servizio, la ABC lanciò un controservizio sulla possibile falsità di quella fotocopia e di tutto il servizio. Dove sono gli originali? Ahi! E il castello di carte crollò, facendo non pochi danni.

scarlett johansson colin firth la ragazza con l'orecchino di perla

Su Rai5 alle 21, 15 avete la commedia canterina “Chi m’ha visto?” di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, dove Favino aiuta l’amico chitarrista Fiorello a scomparire per aumentare il valore. La storia, francamente, era un po’ irrisolta per non parlare dello spreco di attori… Su Cielo alle 21, 15 avete invece il noiosetto, ma vedibile “La ragazza con l’orecchino di perla” di Peter Webber con Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Judy Parfitt, Cillian Murphy, mentre Italia 1 alle 21, 20 punta su “I mercenari 3” di Patrick Hughes con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews.

JUSTICE LEAGUE

Se avete 240 minuti liberi nella serata vi propongo la versione non lunga, lunghissima di “Zack Snyder's Justice League”, diretta appunto da Zack Snyder con Ben Affleck, Henry Cavill, Jared Leto, Amber Heard, Robin Wright, Amy Adams, Gal Gadot, Warner tv alle 21, 30. Confesso di averci provato a vederla, almeno due volte.

vacanze in america

Passiamo alla seconda serata col sempre funzionante Don Buro in “Vacanze in America” di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi, Edwige Fenech, Cine 34 alle 22, 50. Ci manca un regista come Carlo Vanzina, eh… Rai Movie alle 22, 50 spara un tardo western non bellissimo, “Gli ultimi giganti” di Andrew V. McLaglen con Charlton Heston, James Coburn, Barbara Hershey, Christopher Mitchum, ma ci sono anche Michael Parks, il messicano Jorge Rivero. Nel ruolo di Coburn vennero interpellati prima Sean Connery e Robert Shaw, che rifiutarono, mentre a dirigere il film vennero chiamati Jack Smight e Stuart Rosenberg.

gli ultimi giganti

Il film finì poi nelle mani di un veterano con non grandi qualità come McLaglen. Coburn lo ricordava come un film di puro mestiere. "È stato molto difficile giustificare il perché della vendetta del mio personaggio verso Charlton Heston. Non c’era nessuna qualità in lui. Era solo un tipo in cerca di vendetta. Il regista era Andrew V. McLaglen. Sa come uscire, girare un film e farlo. Questo è tutto. È un altro regista a tassametro". La colonna sonora composta da Leonard Rosenman, alquanto sperimentale, venne sostituita da una di pezzi western per altri film firmata da Jerry Goldsmith. Ma sembra che esista un disco con le due colonne sonore del film.

paura e delirio a las vegas

Su Iris alle 23, 30 potete rifarvi col folle ma divertente “Paura e delirio a Las Vegas” di Terry Gilliam con Johnny Depp, Benicio Del Toro, Christina Ricci, Tobey Maguire, Ellen Barkin, ispirato ai viaggi e agli articoli di Hunter S. Thompson, il guru di Johnny Depp. La 7 alle 23, 40 propone il solido “Brubaker” diretto da Stuart Rosenberg con Robert Redford, Yaphet Kotto, Jane Alexander, Murray Hamilton, David Keith, grande carcerario ispirato a una storia vera, quella di Tom Morton che si finse detenuto per capire cosa non funzionasse nel suo carcere in Arkansas.

Ladies & Gentlemen

Nella notte vi segnalo il raro “American Fever” di Claudio De Molinis con Mircha Carven, Zora Keer alias Zora Kerova, Vincenzo Crocitti, Gianni Medici, George Eastman alias Luigi Montefiori, Rete 4 alle 2, 10. Su Cine 34 alle 2, 15 la commedia “Ladies & Gentleman” diretta da Tonino Pulci con Maurizio Micheli, Renato Scarpa, Ania Pieroni, Massimo Lopez, Claudia Poggiani. Tra i rarissimi film con Ania Pieroni. Vi segnalo anche “Dad – Papà” di Gary David Goldberg con Jack Lemmon, Ted Danson, Olympia Dukakis, Kathy Baker, Kevin Spacey, Ethan Hawke, Iris alle 3, 25.

nine

Rai Due alle 3, 35 presenta lo sballatissimo “Nine”, cioè “Fellini 8 ½” in versione musical diretto da Rob Marshall, ma soprattutto prodotto dall’allora superpotente Harvey Weinstein con Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman (che prese il posto di Catherine Zeta-Jones), Kate Hudson, Penélope Cruz, Judi Dench, Marion Cotillard, Sophia Loren. Quasi terribile. Anzi, togliamo il quasi.

africa nuda africa violenta

Pieno di attori italiani in ruoli penosi. Ricky Tognazzi, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Andrea Di Stefano, Remo Remotti, Martina Stella. E pensare che il musical, con Raul Julia come Guido/Marcello aveva vinto 5 Tony Award nel 1982. Vorrei chiudere con il mai visto e presumo ultra razzista “Africa nuda. Africa violenta” di Mario Gervasi con Marilou Ahité, Herta Malag, Iris alle 5.

