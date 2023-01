IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SU RAIUNO C’È "FERNANDA", IL BIOPIC SU FERNANDA WITTGENS, PRIMA DONNA IN ITALIA A ESSERE NOMINATA DIRETTRICE DELLA PINACOTECA DI BRERA. DA FARE VEDERE ALLA MELANDRI E A GIULI, NEO-DIRETTORE DEL MAXXI A ROMA, E AL MINISTRO SANGIULIANO - IN SECONDA SERATA IL LESBO POP THRILLER EROTICO “UNA SULL’ALTRA” CON UNA FAVOLOSA MARISA MELL CON IL SESSO DIPINTO CON UN PAIO DI OCCHI IN UNA DELLE IMMAGINI PIÙ CULT DEL NOSTRO CINEMA B… - VIDEO

matilde gioli fernanda 1

Marco Giusti per Dagospia

Stasera non lamentatevi che non c’è niente da vedere perché vedo parecchi film interessanti. Su Rai Uno alle 21, 25 c’è addirittura un biopic su Fernanda Wittgens, prima donna in Italia a essere nominata come direttrice della Pinacoteca di Brera, quando nel 1940 venne defenestrato lo storico direttore, Ettore Modigliani, in quanto antifascista. Da fare vedere subito a Giovanna Melandri e a Alessandro Giuli, neo-direttore del Maxxi a Roma, e ovviamente al ministro Genny Sangiuliano.

matilde gioli fernanda 2

Il titolo è “Fernanda” diretto da Maurizio Zaccaro con Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini, Christoph Hülsen, Enea Barozzi, Maurizio Marchetti. A me stesso, sperando di ricordarmene, propongo di rivedere un grande western classico diretto neientepopodimeno che da King Vidor e scritto da Borden Chase, “L’uomo senza paura”, che traduce malamente il titolo inglese “The Man Without a Star”, con Kirk Douglas cowboy vagabondo che riesce a farsi una sigaretta a cavallo (trovatemi un altro film con questa scelta…), anche se va detto che il cavallo, Pie, era quello di James Stewart, giustamente celebre, ottimo attore.

l uomo senza paura 2

Assieme a Kirk e a Pie trovate anche Jeanne Crain, Claire Trevor, Richard Boone, Iris alle 21. Anche se Vidor non lo riconosceva come sua, probabile che la presenza di Kirk come produttore fosse stata parecchio ingombrante, il film offre proprio al protagonista un ruolo da grande eroe vidoriano, che porta sul proprio corpo i segni dell’ingiustizia dei proprietari terrieri e per questo odia qualsiasi filo spinato che definisca un territorio.

i sublimi segreti delle ya ya sisters. 1

Tutto al femminile invece “I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters” di Callie Khouri con Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Maggie Smith, Fionnula Flanagan, Shirley Knight, Ashley Judd, Warner tv alle 21, dove le vecchie amiche di Vivi, Ellen Burstyn, rapiscono sua figlia Sandra Bullock, che ha osato dire cose non carine sulle mamme. E la iniziano ai segreti delle sorelle Ya-Ya. Tratto dal romanzo di Rebecca Wells.

tiramisu fabio de luigi

Su Cine 34 alle 21 avete l’occasione di vedere il primo film di Fabio De Luigi regista, “Tiramisù”, con lo stesso Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua. Uscì nel 2016, ho controllato, al quarto posto in classifica con 1 milione 100 mila euro. E scrivevo che non era proprio un successo. I tempi sono cambiati…

in darkness 4

Per i fan del thriller propongo “In Darkness – Nell’oscurità” di Anthony Byrne con Natalie Dormer pianista cieca che ha sentito un crimine e quindi rischia parecchio, la bellissima (ma non grande attrice) che molto ha mostrato su Instagram Emily Ratajkowski, Ed Skrein, Joely Richardson, James Cosmo, Canale 20 alle 21, 05. Su Canale 27 alle 21, 10 uno dei film più romantici di Hollywood, “Ufficiale e gentiluomo” di Taylor Hackford con Richard Gere nel momento del suo massimo splendore, Debra Winger e Louis Gossett, che vinse pure l’Oscar.

noi non siamo angeli 4

Per i fan della vecchia Hollywood ci sarebbe anche il divertente “Non siamo angeli” di Michael Curtiz con Humphrey Bogart, Aldo Ray e Peter Ustinov che fanno tre evasi scappati dall’Isola del Diavolo e diventano gli angeli della famiglia che li ha accolti, Tv2000 alle 20, 55. Ci sono anche Joan Bennett, Basil Rathbone. Tratto da una celebre commedia di Albert Husson che venne messa in scena a teatro nel 1953 con i tre protagonisti interpretati da Walter Slezak, Darren McGavin e Jerome Cowan. Nel 1989 se ne farà una nuova versione con Robert de Niro e Sean Penn e la regia di Neil Jordan. Ma non funzionò bene come quella di Curtiz.

premonitions 4

Ricordo un po’ fracassone “Premonitions” di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton, Rai Movie alle 21, 10, thrillerone con la caccia al serial killer e un vecchio psichiatra che vede cose dal futuro. Critiche pessime. Magari non è male “Il tabaccaio di Vienna”, tratto dal bestseller di Robert Seethaler, diretto da Nikolaus Leytner con Bruno Ganz che fa Freud nella Vienna nazista e dispensa buoni consigli a un giovane tabaccaio, Simom Morzé, ovviamente innamorato, di Karoline Eichhorn.

innocenti bugie 2

Su Cielo alle 21, 15 avete il curioso italo-olandese “Tulipani” di Mike Van Diem con Gijs Naber, Anneke Sluiters, Magda Apanowicz, Donatella Finocchiaro, Lidia Vitale, dove con l’idea di riportare nel sud dell’Italia le ceneri della madre un uomo scopre cose non bellissime sulla sua famiglia. Ma guarda… Non funzionava benissimo, malgrado la regia di James Mangold e la presenza di Tom Cruise e Cameron Diaz il pur curioso giocattolone “Innocenti bugie”, Canale Nove alle 21, 25.

il culo di catherine zeta jones entrapment

In seconda serata, tra un mare di repliche, vi segnalo “Entrapment” di Jon Amiel con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Ving Rhames, Will Patton, Rai Movie alle 22, 50. Ma anche “I gemelli del Texas” di Steno con Walter Chiari, Raimondo Vianello, Diana Lorys, Alfonso Rojas, Cine 34 alle 23. Film gemello di Gli eroi del West, sempre con la coppia Chiari-Vianelli e la regia di Steno per il produttore Emo Bistolfi. Anche il cast e i set spagnoli sono più o meno gli stessi. Sandro Mancori ricordava che fu il primo western girato in interni nei nuovi studi della Elios.

i gemelli del texas 1

“Non era un grande film. Era una coproduzione ma era fatto tutto in Spagna, interni e esterni, in cinque settimane. Poi venivano da noi per girare due o tre interni e avere così il premio governativo italiano. Io ho fatto i trucchi della doppia coppia di gemelli. Il direttore della fotografia spagnolo non li sapeva fare. Bistolfi era una brava persona. Quelli bravi muoiono subito...”. Non andò bene come il film precedente, ormai gli western comici erano finiti.

maliziosamente 3

Su Cielo alle 23, 15 l’erotichello franco-belga “Maliziosamente” di Paul Collet, Pierre Drouot con Daniel Vigo, Nathalie Vernier, Laetitia Sorel, Oscar Delmart, Bernard Graczyk. Mai visto. Avventure erotico della giovane Giselle che passa da un letto all’altro. Ovvio. Almeno su Rai 4 alle 0, 15 passa “Il boss” di Fernando Di Leo con Henry Silva, Richard Conte, Gianni Garko, Vittorio Caprioli.

maliziosamente 2

“In partenza era un film più ambizioso di altri. Mi ero mosso da un romanzo americano di Peter McCurtin per alcune situazioni che mi interessavano, ma poi lo avevo adattato alla realtà italiana di quel momento… là ci stanno tutti fatti veri di cronaca mafiosa, con nomi di spicco, persino quello di un ministro democristiano siciliano, noto mafioso, il cui nome figurava negli atti dell’antimafia”, dice Di Leo a “Nocturno”.

il boss 2

Per Giovanni Buttafava(“Il Patalogo”) il film presenta “una visione pazzescamente corrosiva della mafia siciliana, distruggendo tutti e tutto in un’opera di denigrazione scoperta e utilissima nella sua sfacciataggine commerciale, più delle inchieste televisive e dei reportges serioso”. Da rivedere assolutamente.

wild beasts belve feroci 1

Totalmente stracult, su Cine 34 alle 2, 20, “Wild Beasts – Belve feroci” di Franco Prosperi con Lorraine de Selle, John Aldrich, Ugo Bologna, Louisa Lloyd. Su Iris alle 2, 50 la serata King Vidor prosegue con “Passaggio a Nord Ovest” con Spencer Tracy, Robert Young, Ruth Hussey, Walter Brennan, dove un personaggio sadico raccoglie teste di indiani.

Altro film da non perdere o registrare è “In nome del popolo italiano” di Dino Risi con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani, Yvonne Furneaux, Michele Cimarosa, una durissima commedi di malcostume italiano che anticipa gli anni di mani pulite, con Tognazzi magistrato che ha puntato l’orrendo industriale Gassman. Dino lo amava molto.

una sull’altra 7

Su Cine 34 alle 4 passa pure “I lanceri neri” di Giacomo Gentilomo con Mel Ferrer, Yvonne Furneaux, Leticia Roman, Lorella De Luca, Jean Claudio. Ancora più raro, Iris alle 4, 50, “I misteri di Parigi”, tratto dal romanzo di Eugène Sue, diretto da Fernando Cerchio nel 1957 con Frank Villard, Yvette Lebon, Jacques Castelot, Lorella De Luca, Matteo Spinola. Lesbo pop thriller erotico di gran classe è invece “Una sull’altra” di Lucio Fulci con una favolosa Marisa Mell che ruberà la scena a tutti esibendosi con parrucca bionda su una moto e con il sesso dipinto con un paio di occhi in una delle immagini più cult del nostro cinema B.

una sull’altra 6

Ci sono anche Jean Sorel, Elsa Martinelli, John Ireland, Alberto De Mendoza, Rete 4 alle 4, 50. “Ci dicemmo: Volevo fa’ na cosa mejo der Dolce corpo de Deborah”, raccontava Fulci a “Segno Cinema”, “E cominciammo a pensare e molto. Finalmente costruimmo questa storia, che tutti dissero ispirata a La donna che visse due volte, ma in realtà non è così”. L’azione, che inizia in Francia, si sposta in America solo perché Edmondo Amati, il produttore, decise di girare il film lì assieme a “Le insaziabili” di Alberto De Martino. “Giramo anche il tuo in America, che ce frega?”….

mani di pistolero

Chiudo con “Mani di pistolero” di Rafael Romero Marchent con Craig Hill, Gloria Milland, Conchita Núñez, Carlos Romero Marchent, Jesús Puente, Rai Movie alle 5. Western abbastanza barocco con molti punti di interesse. A cominciare dal fatto che è la prima regia di Rafael Romero Marchent, fratello del più noto Joaquín, che ha scritto il copione e che, secondo Carlos Aguilar, aveva iniziato il film, e di Carlos, attore. Rafael aveva fatto da aiuto al fratello per quasi tutti i suoi film, mentre il produttore Ricardo Sanz, aveva fatto l’organizzatore nei film del padre dei Marchent.

mani di pistolero 2

Alberto Grimaldi lo coproduce a patto che Joaquín supervisioni il lavoro del fratello. Cosa che fa, ma fino a un certo punto. L’altro aspetto interessante è l’esordio dell’attore americano Craig Hill nel western europeo. Non solo venne chiamato apposta, allora era molto noto per le sue serie televisive, ma rimase molto in Spagna, sposandosi poi con l’attrice Teresa Gimpera. Ho conosciuto in Almeria il vecchio Rafael Romero Marchent, ma era già un bel po’ svanitello. Purtroppo.

