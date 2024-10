IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? - SU AMAZON TROVATE IL SUPERTHRILLER DI M. NIGHT SHYAMALAN “TRAP” - PER RICOSTRUIRE LA SOFISTICATA TRILOGIA HORROR DI TI WEST CON MIA GOTH, SU AMAZON TROVATE IL PRIMO FILM, “X” E IL TERZO, “MAXXXINE”, MA NON IL SECONDO, “PEARL”, CHE TROVATE INVECE SU NETFLIX - PER LE SERIE VI CONVIENE ASPETTARE DOMANI, CHE ESCE SU DISNEY “QUI NON È HOLLYWOOD" CHE HA DOVUTO CEDERE METÀ TITOLO AI CITTADINI DI AVETRANA PRONTI A DIFENDERE L’ONORE DELLA CITTÀ. SPERIAMO CHE NON SI OFFENDANO ORA QUELLI DI HOLLYWOOD - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Per le serie vi conviene aspettare domani, che esce su Disney “Avetrana – Qui non è Hollywood”, la bella serie crime diretta da Pippo Mezzapesa sull’omicidio di Sarah Scazzi appena vista alla Festa del Cinema di Roma, che ha dovuto cedere metà titolo ai cittadini del paese, offesi e incazzati pronti a difendere l’onore della città, e così esce solo come “Qui non è Hollywood”. Speriamo che non si offendano ora i paesani di Hollywood.

Vi ricordo solo che nel geniale “Omicidio all’italiana” di Maccio Capatonda erano proprio i paesani del poco ridente paesino di Acitrulo, la città dell’Amaraccio, a reclamare a gran voce (“Cogne, Avetrana, Novi Ligure, che hanno più di noi?”) la notorietà mediatica che poteva arrivare dal fatto di essere “la città del morto ammazzato”. Detto questo domani su Disney+ trovate “Qui non è Hollywood”, cioè “Avetrana”.

x – a sexy horror story 4

Sempre su Disney potete vedere “Carved – La zucca assassina”, modesta horror comedy diretta da Justin Harding con DJ Qualls e Chris Elliott. Meglio l’horror ambientato nell’Oklahoma degli anni ’30 “Hold Your Breath” diretto da Karrie Crouse e Will Joines con la grande Sarah Paulson che prende le tempeste di polvere per lamenti di fantasmi. Brrrr. Per ricostruire la sofisticata trilogia horror di Ti West con Mia Goth dedicata al personaggio di MaxXxine, attrice porno della Los Angeles degli anni ’70, vi ricordo che su Amazon trovate il primo film, “X” e il terzo, “MaxXxine”, ma non il secondo, “Pearl”, che trovate invece su Netflix.

trap

Su Amazon trovate anche il superthriller di M. Night Shyamalan “Trap” con Josh Hartnett, un film di grande eleganza formale. Tutta la prima parte, con la trappola tesa al serial killer chiamato “The Butcher”- “Il macellaio”, cioè Josh Hartnett, durante il concerto della pop star Lady Raven, cioè Saleha Shyamalan, figlia del regista, è di altissimo livello, per non parlare della fotografia di Sayombhu Mukdeeprom, il direttore della fotografia dei film di Luca Guadagnino, che inquadra i personaggi dritto in faccia evitando il campo-controcampo, o mezza faccia.

terrifier 2. 2

E riconosco a Shyamalian, dopo tanti film, più o meno riusciti, la grande capacità di muoversi sempre, scena dopo scena, verso direzioni e situazioni diverse. Come se stare chiuso nella stessa pelle, in trappola, fosse un impedimento creativo. I primi due “Terrifier”, nell’attesa del terzo, che arriverà in anteprima a Halloween e il 7 novembre in tutte le sale, li trovate su Amazon. Spaventosissimi. Su Amazon trovate anche un recente successo di Blake Lively, “It Ends With Us”, il modesto thrillerino “Canary Black” di Pierre Morel con Kate Beckinsale.

treni strettamente sorvegliati

Tra i grandi recuperi del passato, trovate delle rarità come “Treni strettamente sorvegliati” di Jiri Menzel, grande titolo dei film della Primavera di Praga, che vinse l’Oscar nel 1969. Ma ho trovato anche, sempre su Amazon, “Avanti a lui tremava tutta Roma” girato nel 1946 da Carmine Gallone con Anna Magnani e Tito Schipa, cioè una versione ambientata nella Roma occupata dai nazisti della “Tosca” di Puccini, con la protagonista cantante che si esibisce proprio nella Tosca a teatro.

anna magnani avanti a lui tremava tutta roma

E’ un film che si pensava perduto, riscoperto una trentina d’anni fa e fatto vedere con proiezione ufficiale al Teatro Argentina. Non è bellissimo a dire il vero, non credi a Anna Magnani cantate lirica, è molto lento, ma certo, per i fan dell’opera, è imperdibile.

