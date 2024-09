IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? ANDREBBE RECUPERATO LO STRAVAGANTE, MA OTTIMO, “LA TRUFFA DEI LOGAN” UNA SORTA DI SOTTO OCEAN’S ELEVEN, AMBIENTATO TRA IL WEST VIRGINIA E IL NORTH CAROLINA. IN PRIMA SERATA PASSA ANCHE UNA SORTA DI COMEDY/THRILLER CON UNA FINTA FAMIGLIA PIPPATISSIMA SULLA VIA DEL NARCOTRAFFICO VERSO IL MESSICO, “COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA” - IN SECONDA SERATA TROVATE UNA PERLA COME IL RARISSIMO “DONNE E MAGIA CON SATANASSO IN COMPAGNIA”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la truffa dei logan

Che vediamo stasera? Intanto andrebbe recuperato lo stravagante, ma ottimo, “La truffa dei Logan”, diretto da Steven Soderbergh, scritto dalla moglie del regista, Jules Asner, sotto lo pseudonimo di Rebecca Blunt, con Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes e un Daniel Craig irriconoscibile, Rai Movie alle 21, 10. E’ una sorta di sotto Ocean’s Eleven, ambientato tra il West Virginia e il North Carolina.

la truffa dei logan

Il titolo originale stesso, Logan Lucky, allude ironicamente alla maledizione dei fratelli Logan, Jimmy e Clyde, interpretati da Channing Tatum e da Adam Driver, che li colpisce quando sembra che tutto stia andando bene. Così Jimmy si è rotto una gamba mentre stava al massimo da giocatore professionista di rugby, mentre Clyde ha perso un braccio, anzi una mano, proprio quando stava rientrando dalla sua seconda missione in Iraq.

la truffa dei logan

C’è pure una terza sorella Logan, Mellie, interpretata da Riley Keough, che non è però stata toccata dalla cattiva sorta. Sfidando appunto la sfiga di famiglia, Jimmy organizza un megacolpo al caveau dove vanno a finire i soldi delle scommesse delle corse automobilistiche della Nascar, che coinvolge il fratello Jimmy, barista, e certo Joe Bang, un Daniel Craig coi capelli biondi cortissimi, e i suoi due fratelli.

la truffa dei logan

Soderbergh offre anche al più piccolo dei personaggi che racconta uno sguardo o una angolazione particolare, forte non solo di una scrittura molto ben congegnata, ma anche della presenza di caratteristi di extra lusso, come Hilary Swank, nei panni della poliziotta, Dwight Yoakam come guardiano del carcere, Katie Holmes e Katherine Waterstone, cioè la prima moglie di Jimmy e il suo nuovo amore.

amazing grace

Su Tv2000 alle 20, 55 abbiamo un civilissimo film inglese “Amazing Grace” diretto da Michael Apted con Ioan Gruffudd, Romola Garai, Benedict Cumberbatch, Albert Finney, Michael Gambon, Rufus Sewell, Ciaran inds, Youssou N’dour, dedicato al legislatore inglese William Wilberforce che nel 1807 riuscì a abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi. La vanzinata della sera, Cine 34 alle 21, è “La vita è una cosa meravigliosa” diretto da Carlo Vanzina con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Nancy Brilli.

la vita e una cosa meravigliosa 56

Scrivevo sul Manifesto quando uscì il film: «Come fa una famiglia a vivere con 1200 euro al mese?» si chiede Vincenzo Salemme nei panni del presidente di un importante gruppo bancario romano. Tra escort di lusso, intercettazioni, malasanità, intrallazzi alla Balducci del generone romano, bisogna ammettere che La vita è una cosa meravigliosa dei Vanzina Brothers si spinge molto più avanti nel fotografare la realtà italiana di qualsiasi film italiano degli ultimi anni. Magari lo fa con un linguaggio di commedia non modernissimo, che ha però il gran pregio di evitare facili moralismi ideologici.

dead man down

Su Canale 20 alle 21, 05 ritrovate “Dead Man Down”, un po’ mystery un po’ thriller diretto da Niels Arden Oplev con Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper, Isabelle Huppert, storia di vendette truculente un po’ alla “Delitto per delitto” ma con complicazioni romantiche.

dead man down – il sapore della vendetta

Qui Oplev, già regista della saga originale “Millenium” ritrova la sua attrice preferita, Noomi Rapace, in versione addirittura sfregiata nel volto, le unisce il bell’irlandese Colin Farrell, nel ruolo di un gangster di origine ungherese, una madre svampita interpretata da Isabelle Huppert, e una manciata di ottimi attori di noir, come Terrence Howard nel ruolo di Alphonse, il capo di una potente gang, Armand Assante, come capo dei capi, Dominic Cooper come amico di Farrell.

jennifer aniston come ti spaccio la famiglia.

Curiosamente co-produce il tutto la potente major del Wrestling, la WWE, che infatti ha portato come attore, nel ruolo di Kilroy, il forzuto inglese Stu Bennett, più noto in America come Wade Barrett, vera e propria star della tv. Canale 27 alle 21, 10 passa una sorta di comedy/thriller con una finta famiglia pippatissima sulla via del narcotraffico verso il messico, “Come ti spaccio la famiglia”, diretto da Rawson Marshall Thurber con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Molly C. Quinn. Non male. Stravisto “Schegge di paura” di Gregory Hoblit con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand, Iris alle 21, 15.

percy jackson e gli dei dell'olimpo il ladro di fulmini

Mediaset Italia 2 alle 21, 10 passa invece il fumettone “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini” diretto da Chris Columbus con Logan Lerman, Kevin McKidd, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson. L’autore della saga, Rick Riordan, odiava la versione cinematografica della sua storia, col ragazzetto americano sedicenne (ma nel romanzo ne aveva dodici) che incontra gli dei dell’Olimpo. Un po’ cafone. Cercò di offrirsi gratis per riscrivere la sceneggiatura, ma venne rifiutato dalla produzione.

asia argento vin diesel xxx

Quanto a film cafoni, non si batte “xXx” diretto da Rob Cohen con Vin Diesel nel suo momento di massima gloria nel ruolo di Xander Cage, Samuel L. Jackson, Asia Argento, Marton Csokas. Tutto girato in Cecoslovacchia. Uno stuntman, Harry O’Connor, morì durante una ripresa. Asia accusò il regista, Rob Cohen, di averla drogata e di averla molestata durante la lavorazione. Rai Uno alle 21, 30 passa un giallo francese poco noto, “Simon Coleman: Il salto dell’angelo” di Sandra Perrin con Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Ted Etienne, Alika Del Sol, Lilie Sussfeld.

attacco al potere 1

Passiamo alla seconda serata con “Attacco al potere”, action presidenziale diretto Edward Zwick con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening, Graeme Revell, Italia 1 alle 23, 05. Su Cine 34 alle 23, 10 un altro film con Asia Argento, “Baciato dalla fortuna” di Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassman, Nicole Grimaudo, Isabelle Adriani, Elena Santarelli.

baciato dalla fortuna 2

Il film, interamente girato a Parma, con sponsor locali, con tanto di presenza in video del sindaco, Pietro Vignali quota PDL, e con i protagonisti che fanno tutti parte del corpo dei vigili, uscì incredibilmente proprio nel giorno in cui il sindaco si dimise, un assessore finì in carcere per mazzette, e il comandante dei vigili (tal Giacobazzi, ringraziato nei titoli di coda) andò agli arresti domiciliari e la città era in pieno subbuglio: Vatti a fidare del product placement! Magari Rita Rusic, produttrice del film, e gli alti vertici di Medusa pensavano di aver fatto un affare a girare il film a Parma…

baciato dalla fortuna 1

Questa la storia. In quel di Parma, un vigile, lo stesso Salemme, tormentato dalla sfiga, e da donne avide e orrende, come l’ex moglie bigotta, Paola Minaccioni, e la fidanzata trucidissima e per nulla fedele, un’Asia Argento da premio del trash come macellaia romana che se la fa con Alessandro Gassman, comandante dei vigili, sembra aver trovato la fortuna con un biglietto della lotteria. Ma ha veramente vinto? Su Rai Movie alle 23, 10 passa il bellico “We Were Soldiers” di Randall Wallace con Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein.

Turistas

Su Canale Nove alle 23, 35 troviamo addirittura il sequel di “xXx”, cioè “xXx 2. The Next Level” diretto da Lee Tamahori con Ice Cube, Willem Dafoe, Samuel L. Jackson, Xzibit, Michael Roof. Faceva piuttosto paura “Turistas”, horror diretto da John Stockwell con Josh Duhamel, Melissa George, Olivia Wilde, Beau Garrett, Desmond Askew. Malgrado tanti horror che dovrebbero convincere I turisti a stare a casa, ce li troviamo tutti qua con i loro orrendi trolley.

ecstasy

Su Cielo alle 0, 55 torna Moana in “Ectsasy”, sorta di film realtà delle giornate romane della star diretta da Luca Ronchi, assistente di Mario Schifano, con Carrie Janisse, Virna Anderson, Rocco Siffredi, Elisabetta Lupetti. Rai Movie all’1, 40 propone il thriller “Vicolo cieco” di Andy Goddard con Patrick Wilson, Jessica Biel, Haley Bennett, Vincent Kartheiser, Eddie Marsan, mentre su Rete 4 alle 2, 05 abbiamo “La partita”, film di cappa e spada ambientato nella Venezia fumettistica settecentesca del romanzo di Alberto Ongaro, diretto da Carlo Vanzina con Matthew Modine, Jennifer Beals, Faye Dunaway, Corinne Cléry, Feodor Chaliapin.

vin diesel prova a incastrarmi

Malgrado il cast spettacolare e una storia divertente, il film non funzionava né allora né funzionerà dopo. Non ho mai capito perché. Su Iris alle 2, 30 troviamo un film con Vin Diesel coi capelli. Anche un buon film. “Prova a incastrarmi”, film processuale comedy diretto da un maestro come Sidney Lumet con Vin Diesel nei panni di un affiliato del clan Lucchesi che si difende da solo nel processo più lungo della storia americana. Con lui ci sono Annabella Sciorra, Ron Silver, Alex Rocco, Linus Roache, Peter Dinklage.

donne e magia con satanasso in compagnia

Cine 34 alle 2, 46 ci regala una perla come il rarissimo “Donne e magia con Satanasso in compagnia” di Roberto Bianchi Montero con Dada Gallotti, Enzo Biasciucci, Bruna Beani, Antonio La Raina. Sette racconti. Nel primo, Buffalmacco vuole far credere a compare Cecco che una botte si possa riempire di monete d’oro se attorno a essa balli una donna nuda. La moglie che ballerà nuda è proprio la moglie di Cecco, che Buffalmacco vuol possedere. Lui, nascosto dentro la botte cercherà di averla attraverso un foro, ma Cecco se ne accorge e il poveretto rimane evirato da un colpo d’ascia.

donne e magia con satanasso in compagnia

Segue una storia ottocentesca con un chiaroveggente che abbindola ragazze dicendo loro che per magia è loro fidanzato; poi una con un Satanasso che se la spassa con una bella strega. In realtà è un film a episodi sulla magia che, grazie a un episodio boccaccesco girato e inserito dopo, ma messo in apertura, fa diventare il film quasi un decamerone. Montero lo gira con una piccola produzione di Castellammare di Stabia e cast femminile non proprio di prima scelta: «Regia e interpretazione sono sullo stesso basso livello del film. Con l’aggravante, rispetto a molte altre pellicole del genere, che le disinibite attrici mettono in mostra, nella maggior parte degli episodi, corpi pingui e cadenti: una nota stonata in più per un film vuoto e scadente.»

la cavallina storna

(L.S., Il Secolo XIX). Alle 3, 45 su Rete 4 trovate il mondo di Giovanni Pascoli nel mai visto “La cavallina storna” (la sapevo a mente) diretto da Giulio Morelli con Gino Cervi, Franca Marzi, Emma Baron, Clelia Matania, Oscar Andriani, Michele Riccardini. Imperdebile? Insomma… Cine 34 alle 4, 10 passa invece “Il Corsaro Nero” diretto da Sergio Sollima con Kabir Bedi, Carole André, Mel Ferrer, Tony Renis, Dagmar Lassander, Angelo Infanti.

mio zio beniamino

Stavo appunto ascoltando le canzoni di Jacques Brel, forte dell’esibizione di “Ne me quitte pas” in inglese di Joaquin Phoenix come Joker, che passa uno dei pochi film girati da Brel da protagonista, “Mio zio Beniamino”, scanzonato cappa e spada comico diretto da Edouard Molinaro con Jacques Brel come medico libertino, Claude Jade, Rosy Varte, Bernard Alane, Paul Frankeur.

l’esorciccio 2

Chiudo alla grande con il capolavoro di Ciccio regista, “L’esorciccio”, diretto da Ciccio Ingrassia con Lino Banfi, Didi Perego, Mimmo Baldi, Tano Cimarosa, Ubaldo Lay e Ciccio come l’Esorciccio. Ciccio spiegava: “L’Esorciccio partiva con un budget molto basso che la distribuzione Dear International non copriva del tutto. Per ovviare questo limite ho fatto di necessità virtù trasformando addirittura in set casa mia e utilizzando quasi tutta la pellicola girata, con un cast impegnato soltanto in pochissimi giorni. Anche se il titolo metteva in evidenza il mio nome, il vero protagonista era Banfi.

l’esorciccio 1

Mi è comunque rimasta la curiosità di vedere Franco alle prese con il diavolo e gli esorcismi, infatti quando ci riavvicinammo avevo già pronto un soggetto per un seguito: L’esorciccio contro King Kong, con tanto di plancia pubblicitaria raffigurante King Kong con in mano la sua testa e L’esorciccio, vestito di nero e muniti di valigetta che tentava di salvarlo. Ma non si realizzò per i cambiamenti apportati da produttori e registi, compreso Lucio Fulci, che aveva in mente di fare I figli di King Kong.” Fine.

