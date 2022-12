IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA, ASPETTANDO LA FINALISSIMA TRA FRANCIA E ARGENTINA DI DOMANI? SU NETFLIX, AVETE LA PRIMA DI “BARDO” DI ALEJANDRO INARRITU, NON IL CAPOLAVORO CHE QUALCUNO SI ASPETTAVA. ALTERNA GRANDI MOMENTI DI CINEMA A UN PO’ DI NOIA. LUNGO E POSSENTE, DICIAMO - IN CHIARO VI CONSIGLIO CALDAMENTE “CLEOPATRA JONES: LICENZA DI UCCIDERE”, PURA BLAXPLOITATION DIRETTA DA JACK STARRETT. NIENTE MALE, DAVVERO - SU CIELO ALLE 21, 15 UN PO’ DI SESSO LO TROVATE IN “LA FINE DELL’INNOCENZA” DI MASSIMO DALLAMANO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

esterno notte 2

Che vediamo stasera, finita Croazia – Marocco, aspettando la finalissima tra Francia e Argentina di domani? Su Netflix potete vedervi da stasera, per intero, la serie di Marco Bellocchio sul caso Moro, “Esterno notte”, appena passata su Rai Uno. Magari avete perso una puntata. Ma soprattutto, su Netflix, avete la prima di “Bardo” di Alejandro Inarritu, non il capolavoro che qualcuno si aspettava, una sorta di “8 ½” in formato messicano col regista che non sa che film fare, che alterna grandi momenti di cinema a un po’ di noia. Lungo e possente, diciamo.

the white lotus 2 3

Per l’esplosiva puntata finale di “The White Lotus” dobbiamo aspettare lunedì 19, e vi avverto che è clamorosa, con colpi di scena continui dove continueranno a dominare il potere maschile e il potere dei soldi. Il 19 esce anche, solo su Netflix, la commedia natalizia “Natale a tutti i costi” di Giovanni Bognetti con Christian De Sica, remake della commedia francese Mes très chers enfants diretta da Alexandra Leclère.

glass onion knives out

Per la terza stagione di “Jack Ryan”, il personaggio creato da Tom Clancy, con John Krasinski e Noomi Rapace se ne parla il 21 dicembre su Prime, per “Glass Onion: Knives Out”, il supergiallo con Daniel Craig dobbiamo aspettare il 23 su Netflix. Uffa. Il finale della prima stagione di “The Bad Guy” con Luigi Lo Cascio non mi ha soddisfatto. Lascia tutto in aria e dobbiamo aspettare quindi la seconda stagione. Uffa 2.

vikings valhalla.

Per la prima stagione di “Vikings Valhalla” con Sam Corlett, Leo Suter, Frida Gustavsson, dobbiamo aspettare addirittura il 12 gennaio. Ieri sera, disperato, mi sono rivisto “Hello, Dolly” di Gene Kelly con Barbra Streisand e Walter Matthau su Disney+, che non è un capolavoro, ma non ho avuto il coraggio di iniziare la nuova serie Disney, 10 episodi, “The Patient” di Joe Weisberg e Joel Fields (gli stessi di “The Americans”) dove protagonisti sono Steve Carell come psicanalista e Domhnall Gleeson, figlio di Brendan, come suo paziente criminale. Sembra sia molto buona. Certo, un po’ claustrofobica.

claudio amendola il ritorno del monnezza

E in chiaro? Cosa preferite, “Il ritorno del Monnezza” di Carlo Vanzina con Claudio Amendola, Elisabetta Rocchetti, Enzo Salvi, Cine 34 alle 21, o “Commando” di Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, che non era bellissimo… Su Canale 20 alle 21, 05 ci sarebbe “Scontro fra titani” di Louis Leterrier con Sam Worthington, l’eroe di Avatar, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Danny Huston.

scontro fra titani

Modesto, come era piuttosto modesto anche “Montecristo” di Kevin Reynolds con James Caviezel, Guy Pearce, Dagmara Dominczyk, Richard Harris, canale 27 alle 21, 10, ennesima versione del romanzo di Dumas. Scelgo tutta la vita il vecchio classico neorealista “Senza pietà” diretto da Alberto Lattuada, cosceneggiato da Federico Fellini con Carla Del Poggio, John Kitzmiller, Giulietta Masina, Folco Lulli, Rai Storia alle 21, 10, ambientato a Tombolo, vicino a Livorno, nel primissimo dopoguerra, tra segnorine, papponi e soldati americani ubriachi.

qualunquemente

Proprio a causa dei personaggi americani che mostrava il film venne vietato in Germania ai militari americani e inglesi. Su Rai Movie alle 21, 10 torna Cetto Laqualunque, onorevole calabrese non ancora eurodeputato in “Qualunquamente” di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Salvatore Cantalupo, Nicola Rignanese.

la fine dell’innocenza

Su Cielo alle 21, 15 un po’ di sesso lo trovate in “La fine dell’innocenza” di Massimo Dallamano con Annie Belle, Felicity Devonshire, Ciro Ippolito, Charles Fawcett. Ciro Ippolito, che venne spedito da Fulvio Lucisano sul set a Hong Kong non si prese per nulla con Dallamano. Su Italia 1 alle 21 arriva la versione animata de “Il Grinch”, celebre personaggio della letteratura infantile americana ideato e disegnato dal Dr Seuss. Il Grinch di Jim Carrey lo ha completamente travolto.

la fine dell’innocenza 1

Su Rete 4 alle 21, 25 trovate il vecchio thriller “Colpevole d’innocenza” dell’australiano Bruce Beresford con Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Benjamin Weir, Bruce Greenwood. Un po’ visto, in effetti.

delitto in formula uno

In seconda serata si torna al Tomas Milian originale con “Delitto in Formula Uno” di Bruno Corbucci con Tomas Milian, Dagmar Lassander, Isabel Russinova, Licinia Lentini, Bombolo. Bellissimo, come sappiamo tutti, “Frantic” di Roman Polanski con Harrison Ford sperduto a Parigi alla ricerca della moglie scomparsa, Betty Buckley, assieme alla stupenda Emmanuelle Seigner, Iris alle 23, 05. Su Italia 1 alle 23, 05 trovate anche il bel film d’animazione “Le 5 leggende” di Peter Ramsey, William Joyce, tratto appunto dalle tavole di William Joyce, fondamentale autore di libri per l’infanzia degli ultimi trentanni.

cleopatra jones licenza di uccidere 8

Su Rai Movie alle 00, 30 trovate un western kolossal di William Wyler, “Il grande paese” con Gregory Peck, Charlton Heston, Jean Simmons, Carroll Baker, Burl Ives, Charles Bickford. Mentre girava “Ben-Hur” a Roma, Wyler dovette rigirare una scena del film a Cinecittà e l’allora aiuto-regista, Sergio Leone, scoprì che si potevano girare western anche in Italia. Su Rai 4 alle 0, 55 vi consiglio caldamente “Cleopatra Jones: licenza di uccidere”, pura blaxploitation diretta da Jack Starrett con Tamara Dobson, Bernie Casey, Brenda Sykes, Antonio Fargas. Niente male, davvero.

the crew – missione impossibile

Non ho mai visto la commedia “Il matrimonio che vorrei” di David Frankel con Meryl Streep, Steve Carell, Tommy Lee Jones, Jean Smart., La7D all’una. Steve Carell fa il sessuologo per vecchie coppie, come quella formata dalla Streep e Tommy Lee Jones. Su Iris all’1, 25 ci sarebbe un thriller inglese di un certo interesse, “The Crew” di Adrian Vitoria con Stephen Graham, Scot Williams, Rory McCann. Interessante anche il film tv diretto nel 1969 da Massimo Franciosa “La giacca stregata” con Alberto Lionello, Elsa Merlini, Raffaella Carrà, Nuto Navarrini, Warner Bentivegna, Rai Tre all’1, 35.

lee curreri irene cara saranno famosi

Non deve essere male “Domani è un’altra truffa”, film tv di Ninni Pingitore con i comici romani Enzo Salvi e Antonio Giuliani, la prosperosa stellina Aida Yespica, Maurizio Mattioli, Eva Grimaldi, Biagio Izzo, Cine 34 alle 2. Occhio a un classico di Alan Parker come “Saranno famosi” con la fantastica e appena scomparsa Irene Cara, Lee Curreri, Eddie Barth, Laura Dean, Italia 1 alle 2, 45. Chiudo con il post-atomico di Sergio Martino “2019. Dopo la caduta di New York” con Michael Sopkiw, Edmund Purdom, Jacques Stany, Cin e 34 alle 4, 20.

irene cara coco hernandez in saranno famosi irene cara e il cast di saranno famosi irene cara in saranno famosi frantic cleopatra jones licenza di uccidere 5 the grinch 2018 2 esterno notte 4 cleopatra jones licenza di uccidere 6 cleopatra jones licenza di uccidere 7 guy pearce montecristo scontro fra titani la fine dell’innocenza 3 dagmara dominczyk montecristo scontro fra titani 1 the white lotus 8 the white lotus 7 the white lotus 9 delitto in formula uno tomas milian maria grazia buccella delitto in formula uno delitto in formula uno il ritorno del monnezza sabrina impacciatore the white lotus la fine dell’innocenza 2 sabrina impacciatore the white lotus il ritorno del monnezza 2 esterno notte 1 esterno notte 3 the bad guy glass onion knives out glass onion knives out the bad guy. 5 the bad guy. 3 the bad guy. 4 Colpevole d’innocenza esterno notte 5