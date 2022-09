IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? CI SAREBBE UN FILM CHE ANTICIPA DI BRUTTO LA VITTORIA DELLA MELONI E DEI FASCI ROMANI SUI RADICAL CHIC FIGLI DI PAPÀ, CIOÈ "I PREDATORI" DI E CON PIETRO CASTELLITTO, CHE VINSE UN PREMIO A VENEZIA TRE ANNI FA - SU "CINE 34" LA COMMEDIA SEXY DI SERGIO MARTINO E LINO BANFI, "LA MOGLIE IN VACANZA L'AMANTE IN CITTÀ'" CON EDWIGE FENECH, RENZO MONTAGNANI E BARBARA BOUCHET - IN SECONDA SERATA PASSA UN CAPOLAVORO COME "GIOVENTÙ BRUCIATA" DI NICHOLAS RAY CON JAMES DEAN, NATALIE WOOD, SAL MINEO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

rambo

Che vediamo stasera in chiaro? Beh. Ci sarebbe "Rambo" di Ted Kotcheff con Sylvester Stallone veterano del Vietnam che si ribella a tutti e ubbidisce solo al suo comandante Richard Crenna, Italia 1 alle 21, 20, un film mitico, con Rambo che da solo butta giù un elicottero e si ricuce una ferita con ago e filo. Ma soprattutto ci sarebbe su Rai Tre alle 21, 25 un film che anticipa di brutto la vittoria della Meloni e dei fasci romani sui radical chic figli di papà, cioè "I predatori" di e con Pietro Castellitto, che vinse un premio a Venezia tre anni fa e lanciò la stella di Castellitto jr (il nuovo film glielo stanno producendo Guadagnino e Mieli).

pietro castellitto i predatori

È un film molto più moderno di quel che passa di solito Venezia nel concorso. Diciamo un “Favolacce” più colto, più costruito, magari meno accattivante, ma che va nella stessa direzione. I figli che devono fare esplodere, boom!, il mondo corrotto, noioso, insopportabile dei padri. Destra o sinistra non cambia di molto. A ritmo dei Dark Polo Gang, ma anche degli Zero alfa, la band di Casa Pound. Castellitto gioca col fuoco, cioè coi neofascisti cafoni che vendono armi di ogni tipo e fanno sparare i ragazzini di dodici anni.

pietro castellitto i predatori

Ma anche col fascismo che si trova in casa, col mito di Nietzche, il padre traditore, Massimo Popolozio, la madre regista impegnata, Manuela Mandracchia, che rischia di far morire un attore col cappio al collo per un film che dedicheranno memoria del nonno. La scena chiave è una lunga discussione su Nietzsche al bar di fronte a un boccale di birra che finisce in rissa. Da una parte c'è la famiglia borghese malata del giovane protagonista fuori di testa.

i predatori 1

Dall’altra parte c’è la famiglia dei fasci, composta da uno strepitoso Giorgio Montanini e dal fratello, con rispettive mogli, il figlioletto dodicenne, e l’orrido Zio di Antonio Gerardi, malavitoso venditore di armi che li tiene tutti in pugno. Ma se la satira sulla famiglia borghese di intellettuali romani non è una novità, per quanto possa essere violenta, non si era mai vista, che mi ricordi, un ritratto così da vicino della famiglia coatta fascista.

edwige fenech la moglie in vacanza… l’amante in citta

Cine 34 ci prepara stasera un'altra doppietta della commedia sexy di Sergio Martino e Lino Banfi, alle 20, 55 "La moglie in vacanza l'amante in città' con Edwige Fenech, Renzo Montagnani e Barbara Bouchet e alle 23 "Spaghetti a mezzanotte" con Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli. Iris si spara invece una doppietta di film di Clint Eastwood. Alle 21 il giallo "Fino a prova contraria" con Clint avvocato alcolizzato che cerca di uscire dal Vizio della bottiglia e prova a salvare un ragazzo nero, Isaiah Washington, dalla pena di morte e alle 23, 40 il divertente "Filo da torcere" diretto da James Fargo con Clint, Sandra Locke e Geoffrey Lewis.

EST OVEST AMORE LIBERTa

Tv2000 alle 21 presenta "Est ovest amore libertà " di Regis Wegnier con un musicista russo, Oleg Menchikov, emigrato in Francia, che cade nella trappola stalinista del felice ritorno in patria promesso dal dittatore. Arriva la moglie francese, Sandrine Bonnaire, a Odessa e scopre che rischio davvero grosso. Su Canale 20 alle 21,05 avete Jackie Chan in "Vanguard - agenti speciali" di Stanley Tong. Molto divertente la versione con attori di "The Flintstones" diretta da Brian Levent con John Goodman e Rick Moranis come Fred e Barney, Rossellini O'Donnell e Elizabeth Perkins come le loro mogli e un gigantesco cameo di Elizabeth Taylor, Canale 27 alle 21, 10.

in the bedroom 3

Buon giallo civile "High Crimes - Crimini di stato" di Carl Franklin con Ashley Judd, Morgan Freeman, Jim Caviezel. Una coppia ricca e apparentemente perfetta, lei avvocato e lui imprenditore, dopo un tentativo di rapina, fa scoprire la vera identità del marito, agente americano con qualche scheletro nell armadio che verrà trascinato in tribunale e difeso dalla moglie avvocato.Su 7Gold alle 21, 15 ci sarebbe il drammatico "In the Bedroom" di Todd Field, il regista di "Tar", con Sissy Spacek Tom Wilkinson, Marisa Tomei, un adulterio finito a colpi di pistola che svela l'orrore della famiglia americana.

nemesi 1

In seconda serata vi propongo il thriller con cambio di sesso di Walter Hill, "Nemesi", dove la dottoressa Sigourney Weaver trasforma in donna un feroce killer ispanico che diventa Michelle Rodriguez, sempre feroce killer ispanico ma donna e davvero incazzato e deciso a fargliela pagare a chi lo ha reso femmina, Rai4 alle 22, 50.

laura antonelli tony musante la gabbia

Torna "La gabbia" thriller erotico scritto da Lucio Fulci da un soggetto di Francesco Barilli, con Laura Antonelli che tiene schiavo, legato al letto con una pezzuola di coperta a coprire il pisello il poro Tony Musante, reo di averla abbandonata tanti anni prima, Cine 34 alle 00, 35. Ci sono anche le due sorelle sexy Blanca e Cristina Marsillach e Florinda Bolkan. Non bellissimo.

Gioventu bruciata

Più interessante, mai vista, la commedia di Robert Benton "Feast of Love" con Morgan Freeman, Greggio Kinnear, Sella Blair piccole storie d'amore ambientate a Portland, Oregon. Su Rai Tre all'1, 10 il film di culto da vedere è "Francisca" diretto da Maniel De Oliveira, tratto dal romanzo di Camilo Castelo Branco con Tereda Menezer, Diego Doria. Iris all'1, 55 passa un capolavoro come "Gioventù bruciata" di Nicholas Ray con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo.

django 2 il grande ritorno 1

Ha una pessima fama il sequel "Django 2 - Il grande ritorno" diretto da Nello Rossati con Franco Nero, Christopher Connelly, Donald Pleasence, William Berger, Rete 4 alle 2, 20. Chiudo con tre arzilli filmetti come la commedia "Barbara"di Angelo Orlando con la coppia Valerio Mastandrea-Marco Giallini che si ritrovano legati a un palo ingannati da una finta sagomato, Jacqueline Lusting Cine 34 alle 2, 25, il cappa e spada incasinatello "Zorro contro i Tre Moschettieri" di Luigi Capuano con Gordon Scott, José Greci Giacomo Rossi Stuart, Livio Lorenzon, Giacomo Rossi Stuart, Rete 4 alle 4 e il buffo "Baila guapa" di Adriana Tagliavia e la guapa originale Gloria Piedimonte.

