Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera in chiaro? Mah… Cine 34 alle 21 offre la commedia di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi “Tiramisù” con Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua. Non male. De Luigi funziona moltissimo al cinema e piace ai bambini. Iris alle 21 risponde con il classico, meraviglioso “Blade Runner” di Ridley Scott con Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, Daryl Hannah, non so in quale edizione (dura 124’…). Ma come lo vedi lo vedi. E ogni tanto conviene fare un ripasso. Dopo tanti anni rimane ancora perfetto.

la rivolta delle ex. 1

Su Canale 20 alle 21, 05 torna un action da non sottovalutare, “The Transporter”, diretto vent’anni fa dal Louis Leterrier che ha diretto ora “Fast X”, assieme a Corey Yuen per le parti di coreografia di duelli con Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young. Non è il massimo la commedia “La rivolta delle ex” di Mark Waters con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert La5 alle 21, 10. che è in realtà una versione moderna di “A Christmas Carol” di Dickens. Ha pessime recensioni.

johnny english la rinascita

Magari vi fate due risate con “Johnny English. La Rinascita” di Oliver Parker con Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West, Burn Gorman, Ben Miller, Richard Schiff, Canale 27 alle 21, 10, sequel del primo Johnny English. Critiche pessime: “sequel non richiesto di un film già totalmente dimenticabile”. Ecco. Su Rai Movie alle 21, 10 avete la commedia francese di due anni fa “La brava moglie” di Martin Provost con Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand, con la Binoche insegna in una scuola per brave mogli e si ritrova, una volta vedova, per la prima volta finalmente libera.

amanda seyfried cappuccetto rosso sangue

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 abbiamo la favola horror “Cappuccetto rosso sangue” di Catherine Hardwicke con Amanda Seyfried come Cappuccetro Rosso, Gary Oldman, Lukas Haas, Billy Burke, Virginia Madsen, Julie Christie. Ebbe una pioggia di recensioni sfottenti, ma io allora me lo sono visto. Mi piacevano le favole rilette come horror. E poi c’è Julie Christie come vecchia nonna o sbaglio? 10% di gradimento…

pirati dei caraibi – la vendetta di salazar

Non ha grande gradimento, anzi, l’ultimo film della serie Pirati dei Caraibi, cioè “Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar” diretto dai norvegesi Joachim Rønning e Espen Sandberg con Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Italia 1 alle 21, 20. Per l’occasione tornano anche Orlando Bloom e Keira Knightley e come zio Jack appare Paul McCartney. Purtroppo il film non piacque e non funzionò. I due registi, ottimi impaginatori, non avevano la verve di Gore Verbinski e la storia è un mezzo disastro… Inizio del declino di Johnny Depp.

demonic

Magari non è male su Rai 4 alle 21, 20 l’horror canadese a basso budget “Demonic” diretto dal Neill Blomkamp di “District9” con Carly Pope, Chris William Martin, Michael J Rogers, Nathalie Boltt, Kandyse McClure. Leggo che invece anche questo horror è un disastro e Neill Blomkamp sembra “impaurito dai suoi stessi limiti”. Uffa. Andate sul sicuro con la commedia americana “Una famiglia all’improvviso” di Alex Kurtzman con Elizabeth Banks, Chris Pine, Olivia Wilde, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Mark Duplass, Canale 5 alle 21, 20,

fabio volo silvio orlando un paese quasi perfetto

mentre non può che essere una buona sorpresa la commedia italiana “Un paese quasi perfetto”, scritta e diretta da Massimo Gaudioso, uno tra i più importanti sceneggiatori italiani, qui regista di un remake di un film messicano, con Fabio Volo, Carlo Buccirosso, Silvio Orlando, Nando Paone, Miriam Leone, Canale Nove alle 21, 25. L’idea è quella di un paesino, Pietramazza fra le montagne lucane, così piccolo che non ha nemmeno un medico. Per poter costruire una fabbrica ci vuole un paese con un medico.

miriam leone un paese quasi perfetto

Così i cittadini eccellenti di Pietramazza acchiappano il chrurgo estetico milanese Fabio Volo e cercano di farlo rimanere lì. Dove abita però la bellissima Miriam Leone. E’ un film ben scritto e ben interpretato. Magari Volo non piace a tutti. Gaudioso, che aveva iniziato con “Il caricatore” assieme a Cappuccio e Nunziata, non ha diretto altri film dopo questo, ma ha scritto sceneggiature di successo, da “Gomorra” a “La stranezza”.

the majestic

Su Warner tv alle 21, 30 trovate invece il raro “The Majestic” di Frank Darabont con Jim Carrey, Martin Landau, Laurie Holden, Allen Garfield, una comemdia di vent’anni fa, dove uno sceneggiatore “blacklisted” di Hollywood, Jim Carrey, perde la memoria e si ritrova in un paesino sperduto della California senza sapere più chi è. I cittadini di Lawson lo scambiano per un ragazzo partito come soldato e poi scomparso in guerra.

the majestic

Lo riconosce il padre, Martin Landau, la fidanzata, intanto rimetterà in piedi un vecchio cinema, il Majestic del titolo, ma alla fine qualcosa dovrà tornargli a galla della sua vecchia identità… Non è considerato un successo. Per Rex Reed dell’Observer è il miglior ruolo che sia mai stato offerto a Jim Carrey.

la memoria del cuore

Su Tv8 alle 21, 30 avete una commedia sentimentale, “La memoria del cuore” diretta da Michael Sucsy con Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam Neill, Scott Speedman, Jessica Lange, Kristina Pesic, dove una giovane coppia si ama, si sposa, poi i due hanno un incidente. E lei perde la memoria recente. Cioè non ricorda nulla di suo marito e del loro amore. Così tocca a lui farla innamorare di nuovo. Tutti a piangere. Insomma…

la fame e la sete

In seconda serata Cine 34 alle 22, 50 propone il secondo film di Antonio Albanese regista, “La fame e la sete”, scritto da Vincenzo Cerami con lo stesso Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Aisha Cerami, Rosa Pianeta. L’idea è quella di tre gemelli Albanese che sono in realtà tre personaggi dei suoi più celebri sketch. Non funzionò benissimo. Ma non era un’impresa facile far funzionare il mondo di quei personaggi al cinema.

florence guerin profumo 1

Occhio su Rai4 alle 23, 05 al bellissimo horror americano “Hole – L’abisso” diretto da Lee Cronin, il regista dell’ultimo Evil Dead, con Seana Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen, James Cosmo, Simone Kirby, Steve Wall, dove un bambino scompare in un buco. Torna. Ma non è più quello di prima. Su Cielo alle 23, 15 per fortuna torna il cinema erotico d’autore all’italiana con il divertente “Profumo”, diretto da Giuliana Gamba con la stupenda Florence Guérin sempre nuda, Luciano Bartoli, Robert Egon Spechtenhauser.

Su Iris alle 23, 30 avete “Demolition Man” di Marco Brambilla con Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, meglio il titolo del film, dove Stallone e lo psicopatico Wesley Snipes che aveva arrestato quarant’anni prima vengono scongelati nel futuro e si ritrovano a menarsi in quel di Los Angeles. Su Rai Movie alle 23, 35 sarete felici di rivedere “Il favoloso mondo di Amelie” di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Dominique Pinon, Serge Merlin. Molto carino. Allora.

femmina 1

Su Italia 1 alle 23, 50 un’altra commedia di Todd Phillips prima di scoprire il Joker, cioè “Parto col folle” con Robert Downey jr., Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Juliette Lewis, Michelle Monaghn. A proposito di erotici all’italiana, torna anche l’incredibile “Femmina” di Giuseppe Ferlito con Monica Guerritore nel suo ultimo ruolo erotico, gira anche nuda per Roma…, con Roberto Farnesi e Alberto Di Stasio, Cine 34 alle 0, 40.

alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno

Su Rai Movie all’1, 40 non mi perderei il curiosissimo “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno” di Luciano Salce con Paolo Villaggio rovinata dalla madre opprimente Lila Kedrova e innamorato della servetta zoppa Eleonora Giorgi, Antonino Faà Di Bruno. Il film fu un disastro. E pensare che subito dopo Villaggio e Salce dettero vita a “Fantozzi”, la saga immortale.

the black cobra 2

Mi piacerebbe vedere su Iris all’1, 45 il drammatico di Neil LaBute “The Shape of Things” con Gretchen Mol, Paul Rudd, Rachel Weisz, Frederick Weller, e ancor di più “Mafia alla sbarra” diretto da Oreste Palella nel 1963 con Massimo Girotti, Camillo Pilotto, Jany Clair, Alan Curtis, Walter Maestosi, Rete 4 alle 2, 25. Mai visto. Cine 34 alle 2, 25 si spara addirittura “The Black Cobra 2” di Edoardo Margheriti con il mitico Fred Williamson, Nicholas Hammond, Emma Hoagland, Najid Jadali, Ned Ho.

uno sguardo dal ponte

Svegliate Ciro Ippolito perché su Rai Movie alle 3, 25 passa “L’ultimo guappo” di Alfonso Brescia con Mario Merola, Sonia Viviani, Nunzio Gallo, Fabrizio Forte, Rino Gioielli. Ottimo, perché rarissimo, il vecchio film di Sidney Lumet “Uno sguardo dal ponte” con Raf Vallone nel ruolo della sua vita (lo fece a teatro per anni), Maureen Stapleton, Jean Sorel, Carol Lawrence, tratto dalla commedia di Arthur Miller, Iris alle 3, 25. Non l’ho mai visto, anche perché non venne più riproposto né al cinema né in tv.

