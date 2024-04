IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? IN PRIMA SERATA CI SAREBBE "THE BURNING PLAN": NON MI CONVINSE DEL TUTTO QUANDO USCI', MA JENNIFER LAWRENCE È FAVOLOSA. PIÙ INTERESSANTE IL KOLOSSAL “LE MANS 66: LA GRANDE SFIDA” CIOÈ “FORD VS FERRARI", MENTRE ANDIAMO SUL SICURO CON LO SPETTACOLARE “I MAGNIFICI 7" DI JOHN STURGES - IN SECONDA SERATA AVETE UN THRILLER DI ALFRED HITCHCOCK CHE PASSA RARAMENTE E CHE DAGO VORRÀ VEDERE, “IO CONFESSO", DOVE UN PRETE CONOSCE IL NOME DELL’ASSASSINO, MA NON PUÒ RIVELARLO PERCHÉ GLI È STATO DETTO DURANTE LA CONFESSIONE…. - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

al pacino scarface

Che vediamo stasera? Se andate al cinema, ricordatevi che oggi è l’ultimo giorno per vedere la fondamentale riedizione in 4K di un capolavoro di Brian De Palma, “Scarface” con Al Pacino. Non so quante volte l’ho visto, ma lo rivedrei ancora e ancora. E poi su grande schermo… Sulle piattaforme devo dire che è un piacere vedere il mostrone alieno che esce dalla capoccia di un umano nella bellissima serie coreana di Netflix “Kiseiju – La zona grigia”, più nota col titolo inglese, “Parasyte: The Grey”, diretta da Yeong Sang-Ho, il genio che ci ha dato “Train to Busan” e Seoul Station”, con Jeon So-Nee.

the burning plain 1

Forse è troppo sofisticata la serie scritta e diretta da Steven Zaillian “Ripley” con Andrew Scott, ma ve la consiglio assolutamente. Inoltre si segnala finalmente un grande ruolo internazionale per il nostro Maurizio Lombardi. In chiaro ci sarebbe su Iris alle 21 “The Burning Plain”, opera prima del messicano Guillermo Arriaga, il primo sceneggiatore dei film di Inarritu, con Charlize Theron, Kim Basinger e Jennifer Lawrence giovanissima, che passò a Venezia qualche anno fa. Non mi convinse del tutto allora, anche perché tutte queste complicazioni temporali alla fine diventavano meccanismi troppo accademici. Ma Jennifer Lawrence era favolosa.

la fidanzata di papa.

E’ tutta un’altra cosa e non ci sono complicazioni temporali “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Bush, Martina Pinto, tutto girato a Miami. Oldoini era un serissimo professionista che ci ha lasciati troppo presto. Bello, ma non all’altezza dei primi due capitoli della saga “Mission: Impossible 3” di J.J. Abrams al suo primo film per il grande schermo con Tom Cruise, Michelle Monaghan, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman, Maggie Q e Simon Pegg al suo esordio nella saga. Thandie Newton decise di rifutare l’offerta di tornare a interpretare il personaggio che aveva nel secondo Mission: Impossible per stare con la famiglia. In un primo tempo doveva dirigerlo David Fincher con Sylvester Stallone come cattivo. Girato in gran parte in Italia, tra Roma e la Reggia di Caserta.

le mans 66

Su La5 alle 21, 10 la commedia ballerina “Ti va di ballare?” di Liz Friedandler con Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Alfre Woodard. Laura Benanti. Più interessante su Rai Movie alle 21, 10 il kolossal “Le Mans 66: La grande sfida” cioè “Ford vs Ferrari” di James Mangold con Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe, un film che la stessa purezza di classici come “Grand Prix” di John Frankenheimer. Una purezza da eroi americani fordiani (nel senso di John non di Henry), decisamente legata alle grandi stagioni hollywoodiane. E’ la sfida dell’uomo contro altri uomini e dell’uomo con la macchina.

le mans 66

James Mangold, regista di grandi film decisamente fordiani e western, riprende la sfida con i maestri del passato per raccontare questa clamorosa vera storia americana che vede l’ex eroe di guerra e pilota Ken Miles, interpretato da Christian Bale, e il costruttore di auto Carrol Shelby, interpretato da Matt Damon, al soldo della Ford e del suo presidente, interpretato da Tracy Letts, sfidare i campioni della Ferrari e del vecchio Enzo, il nostro Remo Girone, sulla pista di Les Mans nella celebre 24 ore. Ma la guerra dei due vecchi compari, Ken Miles e Carrol Shelby, non è tanto con i bolidi della Ferrari, che fino al 1966 aveva sempre vinto sulla Ford, quanto con i business men della Ford stessa per avere la macchina che vogliono e piazzare il pilota ideale, cioè il poco “vendibile” al marketing Ken Miles.

gemini man

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 appare l’ambizioso fantascientifico “Gemini Man” di Ang Lee con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong. Rai4 alle 21, 20 presenta l’horror con gli spagnoli a Venezia “Veneciafrenia” del maestro Álex de la Iglesia con Caterina Murino, Cosimo Fusco, Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Nico Romero. Cielo alle 21, 20 propone un ancor più folle film tedesco con le api assassine “Killer Bees” di Michael Karen con Janin Reinhardt, Klaus J. Behrendt, Stephan Luca, Rolf Kanies, Sonja Kirchberger.

i magnifici sette

Andiamo sul sicuro con lo spettacolare “I magnifici 7” di John Sturges con Yul Brynner, Eli Wallach, Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn, Robert Vaughn. Vi ricordo solo che Eli Wallach come il bandito Calvera, doppiato da Carlo Romano, è già il personaggio di “Il buono, il brutto, il cattivo”. Non era il capolavoro che speravamo “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile” diretto da Steven Spielberg, tratto dal classico per l’oinfanzia di Raold Dahl con Mark Rylance come GGG, Rebecca Hall, Bill Hader, Jemaine Clement, Penelope Wilton, Adam Godley. Certo i giganti fanno sempre la loro figura.

amore mio, aiutami 8

Su La7D alle 21, 30 farà ancora ridere “Amore mio aiutami” di Alberto Sordi in coppia con una Monica Vitti ostinatamente infedele, Silvano Tranquilli, Mariolina Cannuli, Ugo Gregoretti. La scena delle botte di Sordi alla moglie Vitti è oggi così politicamente scorretta da risultare intrasmettibile. Su Tv2000 alle 21, 30 avete la prima grande commedia sull’integrazione razziale, “Indovina chi viene a cena?” di Stanley Kramer cove la vecchia coppia bianca Spencer Tracy e Katharine Hepburn si ritrova un futuro genero nero come Sidney Poitier. Fu l’ultimo film girato da Spencer Tracy, già malatissimo. Katarine Hepburn lo osserva da vecchia amica e stringe il cuore il loro rapporto sulla scena.

stefania sandrelli la chiave

Passiamo alla seconda serata con la solita entità malvagia di una casa infestata con bambini e bambin aia in “The Turning – La casa del male” di Floria Sigismondi con Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince, Barbara Marten, Denna Thomsen, Rai4 alle 23. Da vedere. Su Cielo alle 23, 10 torna la nudissima Stefania Sandrelli del capolavoro erotico di Tinto Brass, “La chiave”, tratto dal sofisticatissimo romanzo di Junichiro Tanizaki trasportato nella Venezia della guerra. Frank Finlay è il marito che la fotografa quando dorme.

io confesso di alfred hitchcock

Su Iris alle 23, 20 il thriller tedesco “La vendetta di Luna” di Khaled Kaissar con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomovic, Benjamin Sadler, Rainer Bock, Alexander Beyer. Su Tele San Marino un thriller di Alfred Hitchcock che passa raramente e che Dago vorrà vedere, “Io confesso” con Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl Malden, Brian Aherne, O.E. Hasse, Roger Dann, dove un prete conosce il nome dell’assassino, ma non può rivelarlo perché gli è stato detto durante la confessione.

forever young

Canale 5 alle 0, 35 propone il film a episodi sugli adulti che pensano di poter essere per sempre giovani “Forever Young” di Fausto Brizzi con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Stefano Fresi, Lorenza Indovina, Pasquale Petrolo. Occhio che su Cine 34 all’1, 05 passa un capolavoro di Massimo Ceccherini, “Faccia di Picasso” con Massimo Ceccherini con Alessandro Paci e Marco Giallini in veste di produttore. Faceva molto ridere, perché è un po’ l’”8 e mezzo” del Cecche.

perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe

Piuttosto raro “perdutamente tuo mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe” di Vittorio Sindoni con Stefano Satta Flores, Macha Méril, Luciano Salce, Umberto Orsini, Rete 4 alle 3. Chiudo con il thriller di Mario Bava “5 bambole per la luna d’agosto” con Edwige Fenech, Howard Ross, Justine Gall, Iris alle 5, 10. Tardino eh…

perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe il culo di edwige fenech in cinque bambole per la luna d’agosto ira furstenberg cinque bambole per la luna d'agosto cinque bambole per la luna d’agosto edwige fenech cinque bambole per la luna d'agosto cinque bambole per la luna d’agosto cinque bambole per la luna d’agosto cinque bambole per la luna d’agosto 1 perdutamente tuo... mi firmo macaluso carmelo fu giuseppe cinque bambole per la luna d’agosto 2 Kiseiju – La zona grigia. massimo ceccherini faccia di picasso 2 faccia di picasso massimo ceccherini faccia di picasso r bobo vieri come ivan drago in faccia di picasso massimo ceccherini faccia di picasso massimo ceccherini faccia di picasso pilar fogliati con fabrizio bentivoglio in forever young elisabetta canalis la fidanzata di papa sabrina ferilli fabrizio bentivoglio forever young stefania sandrelli la chiave 2 la vendetta di luna stefania sandrelli la chiave 3 la vendetta di luna la chiave di tinto brass la fidanzata di papa 2 Indovina chi viene a cena Kiseiju – La zona grigia. indovina chi viene a cena 2 indovina chi viene a cena 3 indovina chi viene a cena? 3 indovina chi viene a cena indovina chi viene a cena 1 andrew scott Ripley. andrew scott Ripley. amore mio, aiutami 6 amore mio, aiutami 4 le mans 66 la grande sfida amore mio, aiutami le mans 66 il ggg – il grande gigante gentile il ggg 1 le mans 66 la grande sfida mission impossible 3 le mans 66 la grande sfida mission impossible 3 1 andrew scott Ripley. andrew scott Ripley. ti va di ballare? ti va di ballare? the burning plain the burning plainthe burning plain Kiseiju – La zona grigia.