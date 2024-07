IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO TORNA IL MITICO “L’ALLENATORE NEL PALLONE”, CON LINO BANFI COME ORONZO CANÀ, ALTRO CHE SPALLETTI, AVETE ANCHE IL NOTEVOLE "V PER VENDETTA" E LA COMMEDIA DEMENZIALE “COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI” E IL PRIMO "ROCKY” - IN SECONDA SERATA NON PERDETEVI IL CAPOLAVORO DEL POLIZIESCO “IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE”, NELLA NOTTE PASSA ANCHE IL TARDO “L’ASSISTENTE SOCIALE TUTTO PEPE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro torna il mitico “L’allenatore nel pallone”, il primo, quello di “"Mi avete preso per un coglione...", diretto da Sergio Martino nel 1984, due anni dopo il Mondiale, con Lino Banfi, come Oronzo Canà, altro che Spalletti, inventore della bizona e del 5-5-5, Urs Althaus come Aristoteles, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Licinia Lentini, Giuliana Calandra, Camillo Milli, Cine 34 alle 21. Stra-stracultissimo.

Su8 Canale 20 alle 21, 05 avete il notevole “V per vendetta” di James McTeigue, dal fumetto di Alan Moore,, che non volle essere accreditato, e David Lloyd, prodotto dai fratelli/sorelle Wachowski, con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith. Iris alle 21, 10’ propone l’opera prima e unica di Robin Wright, “Land” con Robin Wright, Warren Christie, Kim Dickens, Demián Bichir, Brad Leland, Barb Mitchell, dove una donna decide di andare a vivere sulle Montagne Rocciose. Non sarò facile.

Curioso su Rai Movie alle 21, 10 “Il viaggio di Yao”, diretto da Philippe Godeau con Omar Sy, Fatoumata Diawara, Lionel Louis Basse, Germaine Acogny, dove un ragazzino senegalese si muiove dal suo lontano paesello per conoscere il suo mito, un celebre attore che ha fatto fortuna in Francia. Sarà proprio la star a riportarlo a casa. La5 alle 21, 10 passa “Qualcosa di straordinario”, avventuroso di Ken Kwapis con Kristen Bell, Drew Barrymore, John Krasinski, Dermot Mulroney, Ted Danson, Stephen Root, dove un giornalista e l’ex fidanzata ecologista di Greenpeace cercano di salvare tre balene grigie imprigionate tra i ghiacciai del polo Nord.

Su Canale 27 alle 21, 15 trovate la commedia demenziale con tentato omicidio “Come ammazzare il capo… e vivere felici” diretto da Seth Gordon con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, dove tre impiegate si rivoltano alle angherie di tre dirigienti progettandone la morte. Rai 4 alle 21, 20 propone l’horror lussemburghese Wolfkin” di Jacques Molitor con Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, Jules Werner, Marco Lorenzini. Su Canale Nove alle 21, 25 trona il primo “Rocky”, quello diretto da John G. Avildsen con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith.

Passiamo alla seconda serata con “The Beatles and India”, documentario sulla passione (o qualcosa in più di una passione) dei Beatles per l’India nel momento del loro massimo successo diretto da Ajoy Bose, Peter Compton con The Beatles, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. Da vedere. Su Rai Movie alle 22, 50 l’horror inglese “Mara” diretto da Clive Tonge con Olga Kurylenko alle prese con un demone che uccide nel sonno, Javier Botet, Mitch Eakins, Lance E. Nichols, Rosie Fellner.

Non perdetevi, ma l’avrete sicuramente visto, “Il braccio violento della legge”, capolavoro del poliziesco diretto da William Friedkin con Gene Hackman poliziotto violento in guerra con i narcotrafficanti francesi, Fernando Rey come boss della droga, Roy Scheider, Marcel Bozzuffi, Tony Lo Bianco, Rai Movie alle 22, 55. Cast strepitose e una serie di scene innovative e di grande presa spettacolare. Fernando Rey venne scritturato pensando che fosse francese.

Cielo alle 23, 05 rilancia il tardo “L’assistente sociale tutto pepe” di Nando Cicero con Nadia Cassini, Renzo Montagnani, Irene Papas, Yorgo Voyagis, Fiorenzo Fiorentini. Nadia, Nadia Cassini, è un’italoamericana venuta in Italia per diventare assistente sociale, anche se il suo sogno è sempre stato il varietà. Nell’attesa di diventare una soubrette fa pratica come assistente sociale in una zona degradata romana e se la vede così con un gruppo di ladruncoli di buon cuore composto da Gratta, Prete, Bel Ami e Lacrima, cioè Renzo Montagnani, Fiorenzo Fiorentini, Yorgo Voyagis e Nino Terzo, che può vantare, come arma segreta, un sedere micidiale capace di fare scorregge a comando di tremenda potenza.

Il gruppetto, con l’aggiunta della stessa Nadia e di un personaggio misterioso, la Signora, Irene Papas, osa poi fare un colpo nella curia del vescovo, Gigi Ballista. Su Cine 34 alle 23, 10 avete il fenomenale “Il presidente del Borgorosso F.C.” di Luigi Filippo D'Amico con Alberto Sordi, Margarita Lozano, Tina Lattanzi, Omar Sivori, che funzionerà da modello per “L’allenatore nel pallone”. Strepitoso Carlo Taranto, fratello di Nino, come simil Heriberto Herrera, allenatore sudamericano noto come lo Stregon.

Tra le scene più ricordate la rapina con Nino Terzo che sfodera la sua arma micidiale, la scorreggia, ma poi si caga addosso. “Raramente le scene di doccia sono così lunghe come in questo film dove Nando Cicero filma da tutti gli angoli la toilette di Nadia Cassini”, scrive Didier Lefevre, “Medusa Fanzine”. Iris alle 23, 10 propone il melo di medicin-fiction “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas mad doctor, Elena Anaya come la sua Creatura, Marisa Paredes, Blanca Suárez, Eduard Fernández.

La7 alle 23 15 si butta su gli ultimi giorni del Duce con “Mussolini ultimo atto” diretto da Carlo Lizzani con Rod Steiger nelle vetsi di Mussolini, Franco Nero come capo dei partigiani che lo fucilerà, Lisa Gastoni come Claretta, Lino Capolicchio, Giuseppe Addobbati. Non posso dire che mi piaceva ma era un film fondamentalmente onesto. Su Canale Nove a mezzanotte avete l’action in glese “Stratton – Forze speciali” di Simon West con Dominic Cooper, Connie Nielsen, Gemma Chan, Tom Felton, Tyler Hoechlin.

Mediaset Italia 2 all’1, 15 passa l’horror “Cell 213 -La dannazione” di Stephen Kay con Bruce Greenwood, Eric Balfour, Michael Rooker, Deborah Valente, Conrad Coates, mentre Rai4 all’1 20 ripropone l’ottimo “Vampires” di John Carpenter con James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith. Su Cine 34 all’1, 25 il terzo atto della serata comedy-calcistica procede con “Il tifoso, l’arbitro e il calciatore” di Pier Francesco Pingitore con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Pippo Franco, Mario Carotenuto.

Come ben sapete l’episodio di Pippo Franco figlio del capotifoseria della Roma, Mario Carotenuto, che si fidanza col capo tifoseria della Lazio, Gigi Reder, è da urlo. Buona commedia poliziesca francese è “Pallottole in libertà” di Pierre Salvadori con Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Jackee Toto. Mi sa che andrebbe visto. Iris all’1, 30 passa uno degli ultimi buoni film di Peter Greenaway, “L’ultima tempesta” cioè il “Prospero’s Book” di Shakespeare con un meraviglioso John Gielgud, Michael Clark, Erland Josephson, Michel Blanc, Isabelle Pasco, Tom Bell. Ma se lo vedete doppiato perdete tutto il sapore del film.

Rete 4 alle 2, 05 passa il rarissimo “Gli italiani sono matti” di Duilio Coletti e Luis María Delgado con Gabriella Pallotta, Maurizio Arena, Folco Lulli, Victor McLaglen. Mai visto. La storia vede un gruppo di prigiomieri italiani in Germania che scommettono che riusciranno a costruire una chiesa in due ore. Su Tv8 alle 2, 30 avete la commedia francese “20 anni di meno” di David Moreau con (oggi) due star del cinema francese, Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, Diana Stewart, François Civil. Cine 34 alle 2, 55 passa il davvero mai visto action italiano “Fuga da Kayenta” di Larry Ludman alias Fabrizio una in America, Franco Diogene.

Su Rai Movie alle 2, 55 i fan di Marion Cotillard la ritrovano nel palpitante melo di Jacques Audiard “Un sapore di ruggine e ossa” mélo con paraplegica, con l’eterna piangente Marion Cotillard (stavolta piange al 35esimo minuto) e l’astro nascente Matthias Schoenaerts. Costruito un po’ come un “Quasi amici” romantico, cioè con la coppia extracomunitario cafone e paraplegico francese raffinato che si incontrano e diventano inseparabili, i paraplegici andavano fortissimo questa primavera, è in realtà ispirato all’omonimo (“Ruggine e ossa”, uscito da Einaudi nel 2008) libro di racconti del giovane scrittore anglo-canadese Craig Davidson, una specie di Chuck Palahniuk pazzo per la boxe, e per i suoi protagonisti disperati, teneri e violenti.

Buon film, ma la scopata di lei senza gambe non si può vedere. Iris alle 3, 35 passa un’altra rarità, “Acque di primavera”, tratto dal romanzo di Turgenev, diretto da Jerzy Skolimowski con Timothy Hutton, Nastassja Kinski, Valeria Golino, William Forsythe. Chiudo con “La casa sul fiume” di Jean Delannoy con la mitica ballerina francese Zizi Jeanmarie, Maria Christina Gajoni, Paul Meurisse, Raymond Bussières, Cine 34 alle 4, 25, e con la commedia sexy “La cameriera” di Roberto Bianchi Montero con Daniela Giordano, Mario Colli, Enzo Monteduro, Carla Calò, Rosemarie Lindt, Cine 34 alle 4, 25. Così così.

Daniela Giordano parla oggi di Montero come una brava persona. Pochi i suoi nudi. “Nudo integrale non l’ho mai fatto. Mettevo il cache-sex, poi si toglieva. Di solito venivo eliminata ai provini quando dicevo che non facevo nudo integrale”. ”. Didier Lefevre, “Medusa Fanzine”, oltre a notare che Daniela Giordano non ha nulla da invidiare a Gloria Guida e Nadia Cassini, si domanda “perché in questo film (come nella maggior parte delle commedie sexy italiane) le donne hanno un abbigliamento intimo impeccabile quando i maschi portano dei mutandoni ‘Marcel’ o slip da canguri spesso troppo larghi”. Su questa domanda, vi lascio.

