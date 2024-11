IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? FOSSE PER ME, MI GUARDEREI "IL CONTE MAX" CON ALBERTO SORDI E VITTORIO DE SICA, MA IL FILM PIÙ STRACULT DELLA SERATA È "L'APOSTOLO PIETRO E L'ULTIMA CENA" DOVE IL GRANDE ROBERT LOGGIA, SPECIALIZZATO IN RUOLI DI MAFIOSO ITALO-AMERICANO DIVENTA ADDIRITTURA SAN PIETRO. DA NON PERDERE - NELLA NOTTE TROVATE "LO SCIACALLO", FILM DEDICATO AL GIORNALISMO TELEVISIVO DA SCIACALLAGGIO NOTTURNO, MA ANDATE SUL SICURO CON "COLAZIONE DA TIFFANY" E "LADRI DI BICICLETTE"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vogliamo vedere stasera dopo l'ultima puntata di "The Penguin" su Sky? Si. Ho delle perplessità rispetto a "The Penguin", mi manca un personaggio buono o simpatico da seguire, Penguin è troppo grottesco e cattivo, Sofia è troppo disturbata e il ragazzino è ragazzino, eppure non ne ho persa una.

Fosse per me e fossi solo a casa stravaccato sul divano mi guarderei "Il Conte Max" di Giorgio Bianchi con Alberto Sordi e Vittorio De Sica, Cine 34 alle 23, 20, remake del vecchio Conte Max di Camerini dove il ruolo del giovane, il povero che si finge ricco per far colpa nell'alta società su consiglio di un ben più navigato padrino, lo aveva proprio De Sica. Nel remake, coproduzione che impone Anne Vernon e Susana Canales tra le attrici, troviamo anche la mitica Tina Pica.

il mio nome e nessuno 8

Su Rai Movie è sempre un piacere rivedere "Il mio nome è nessuno" con Henry Fonda e Terence Hill, tardo western leoniano supervisionato e prodotto da Leone, ma diretto da Tonino Valerii. Anche se da più parti si è detto che Leone diresse qualche scena, come quella del barbiere, Geoffrey Lewis. Ernesto Gastaldi, lo sceneggiatore, ricorda che Leone descrisse a voce tutto il film con rumori, sparatorie e battute, a quello che doveva essere il regista, Michele Lupo. Alla fine del numero di Leone, Lupo osò chiedere un chiarimento.

il mio nome e nessuno 5

C'era una cosa che non aveva capito. Leone lo cacciò subito e venne chiamato Valerii. I rapporti non furono però così buoni. E negli anni si è molto discusso su chi sia il vero autore del film. Celebri anche le riunioni di sceneggiatura, dove Leone invitava le personalità più diverse. Francamente non dovette essere facile per Valerii chiudere il film. Mettiamoci anche il fatto che Terence Hill non capiva perché Leone non lo volesse dirigere lui in prima persona.

l'apostolo pietro e l'ultima cena

Su Rai5 alle 21, 15 passa "Rosa" di Katja Colja, dove una donna vedova Lunetta Savino, scopre alla morte della figlia, che la ragazza intrallazzi con sex toys e attività legate al sesso. Da drammatico, il film diventa una commedia. Su Tv2000 alle 21, 15 potrebbe essere il film più stracult della serata "L'apostolo Pietro e l'ultima cena" diretto da tal Gabriel Gabloff dove il grande Robert Loggia, specializzato in ruoli di mafioso italo-americano diventa addirittura San Pietro. Da non perdere.

mr beans holiday 3

Andate sul sicuro con "Mr Bean's Holiday" di Steve Bendelack, dove Mr Bean, interpretato da Rowan Atkinson, va in vacanza in Francia. Con lui trovate anche Willem Dafoe, Emma De Caunes, Jean Rochefort. È una prima visione assoluta il post-apocalittico "The Survivors" di John Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich. C'è tutto, anche il virus che ha decimato l'umanità.

lawless

Cielo alle 21, 20 propone uno dei film più appetibili della serata, "Lawless" diretto dall'australiano John Hillcoat, che lo ha scritto assieme a Nick Cave, sue ovviamente le musiche, tratto da un libro di memorie di Matt Bondurant sui suoi zii, tre fratelli fuori di testa che distillano whisky clandestino nei monti di Franklyn, Virginia, nel 1929 in pieno proibizionismo. Cast strepitoso e molto poco americano, Tom Hardy, Jessica Chastain, Shia LaBeouf, Gary Oldman, Dana DeHaan, Mia Wasikovska e Guy Pearce come cattivo. Strepitosa fotografia di Benoit Delhomme per non parlare delle musiche di Nick Cave. Fu un grande lancio per Tom Hardy.

l'amante

Italia 1 alle 21, 20 propone il polpettone cino-americano "The Great Wall" diretto da Zhang Yimou con Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe. Non era un film riuscito. Passiamo alla seconda serata con l'eotico-esotico scandaloso "L'amante" di Jean Jacques Annaud con Jane March, Toni Leung La7 alle 23, 20. Qualcuno ci spieghi perché Jane March è scomparsa... Rai Movie alle 23, 20 propone "I lunghi giorni della vendetta " di Florestano Vancini, che si firmava Stan Vance, scritto da Fernando Di Leo con Giuliano Gemma, Francisco Rabal, Nieves Navarro, Gabriella Giorgelli.

lo sciacallo nightcrawler

Fu il primo spaghetti western che venne visto sapendo che dietro la macchina da presa c'era un regista di un certo nome. Questo gli dette uno status che di solito i nostri western non avevano. La storia, ideata da Di Leo, è una rilettura in chiave western del Conte di Montecristo di Dumas. Su 7Gold all'1 passa "Lo sciacallo" scritto e diretto da Dan Gilroy con Jake Gyllenhall, Renè Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, un film dedicato al giornalismo televisivo da sciacallaggio notturno. In America piacque molto quando uscì.

colazione da tiffany.

Su Rai Movie all'1, 20 un altro film di Ken Loach, "In questo mondo libero " con Kierston Areing, Juliet Ellis. Cime 34 all'1, 25 si butta sul fim vacanziero dell'Italia spensierata di fine anni 50, "Vacanze a Ischia" di Mario Camerini con Vittorio De Sica, Isabelle Corey, Antonio Cifariello, Miriam Bru. Su Iris all'1, 45 andate sul sicuro con "Colazione da Tiffany" di Blake Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard. Musiche strepitose di Henry Mancini e grande spettacolarizzazione della New York di Truman Capote.

ladri di biciclette.

Cine 34 alle 3, 15 si fa perdonare centinaia di commedie erotiche con la programmazione di "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica con Lamberto Maggiorani e Enzo Stajola. Non so nulla, ma proprio nulla, sul vecchio western di Jesse Hibbs "I pionieri dell'Alaska" con Anne Baxter, Jeff Chandler, Rory Calhoun, Barbara Britton. Magari non è male. So ancora meno di "Gila and Rik" film per ragazzini di Enzo Doria, già produttore di "Grazie zia", con Capucine, Tina Mason, Alessandro Doria, Francesco Passatore.

i banchieri di dio – il caso calvi 2

Chiudo col cultissimo crime politico "I banchieri di Dio", cioè l'affare Marcinkus e l'assassino di Calvi raccontato da Giuseppe Ferrara, il regista de "Il caso Moro", prodotto da Luciano Martino, scritto da Andrea Frezza, un tempo regista militante, con Omero Antonitti come Calvi, Rutger Hauer come Marcinkus, Giancarlo Giannini come il faccendiere Carboni, Camillo Milli come Licio Gelli, Alessandro Gassman come Pazienza e Paola Villoresi. Imperdibile. Ovviamente Camillo Milli Ruba la scena a tutti.

