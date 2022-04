14 apr 2022 19:11

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO SU AMAZON PRIME PER CINQUE GIORNI, AVETE “THE BATMAN” DI MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON E ZOE KRAVITZ, FRESCO FRESCO DI SALA - SU DISNEY+ AVETE LA LANCIATISSIMA PRIMA SERIE DI FERZAN OZPETEK, “LE FATE IGNORANTI” CON TUTTI I BELLONI ETERO CHE FANNO I GAY. SU SKY HANNO APPENA INSERITO “LETIZIA BATTAGLIA: SHOOTING THE MAFIA”. FAREI ANCHE VEDERE IL FILM DI FRANCO MARESCO CON LEI MERAVIGLIOSA PROTAGONISTA “LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA” - VIDEO





Marco Giusti per Dagospia the batman 11 Che vediamo stasera? Intanto su Amazon Prime per cinque giorni, cioè per tutto il periodo pasquale avete "The Batman" di Matt Reeves con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, fresco fresco di sala. Avete anche un interessante "La cena delle spie" di Janus Metz, il regista di "Borg/McEnroe", con Thandie Newton e Chris Pine, incontro di due vecchie spie che sono stati amanti. la befana vien di notte 2 Andrebbe visto il sequel o prequel della Befana vien di notte, cioè "La Befana vien di notte II – Le origini", diretto da Paola Randi con Monica Bellucci è andato malissimo in sala. Da recuperare. Forse. LETIZIA BATTAGLIA- SHOOTING THE MAFIA Su Disney+ avete la lanciatissima prima serie di Ferzan Ozpetek, "Le fate ignoranti" con tutti i belloni etero che fanno i gay. La vedo, la vedo. la mafia non e piu quella di una volta di franco maresco Su Sky hanno appena inserito, in memoria di Letizia Battaglia, appena scomparsa, "Letizia Battaglia: Shootin the Mafia". Farei anche vedere il film di Franco Maresco con lei meravigliosa protagonista "La mafia non è più quella di una volta", che trovate su Prime Video.