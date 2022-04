IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO PASSA “PSYCHO”, LA DOTTISSIMA VERSIONE RICOSTRUITA QUASI SHOT FOR SHOT DA GUS VAN SANT. IN SECONDA SERATA APPREZZERETE SICURAMENTE “DON FRANCO E DON CICCIO NELL’ANNO DELLA CONTESTAZIONE” DI MARINO GIROLAMI, IL PRIMO FILM DI EDWIGE FENECH IN ITALIA - A GRANDE RICHIESTA TORNA ANCHE L’UNICO FILM EROTICO DI LAURA MORANTE, “LO SGUARDO DELL’ALTRO” DI VICENTE ARANDA - PER IL PUBBLICO PIÙ SPORCACCIONE, C’È IL PEPLUM “NERONE E POPPEA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh. Intanto vedo che passa su Iris alle 21 “Psycho”, la dottissima versione ricostruita quasi shot for shot da Gus Van Sant con una fotografia a colori spettacolare di Chris Doyle, l’autore della fotografia dei grandi film di Wong Kar Wai, con Vince Vaughn al posto di Anthony Perkins, Anne Heche al posto di Janet Leigh, Viggo Mortensen al posto di John Gavin e Julianne Moore al posto di Vera Miles.

Certo, alla fine del film, e anche prima, ti viene la voglia di rivedere il film vero, ma attenti perché Gus Van Sant riprende in mano il copione originale di Hitchcock e inserisce molte scene che per problemi di censura, soprattutto per troppo erotismo, non vennero girate o inserite. Il film, così, è molto più interessante di quel che apparirebbe come operazione fotocopia del vecchio classico.

E la musica di Bernard Herrmann rielaborata da Danny Elfman è spettacolare. Certo, Anne Heche sotto la doccia non è Janet Leigh sotto la doccia.

Su Cine 34 alle 21 tornano Enzo Salvi e Maurizio Mattioli in “Din Don – Un paese in due” di Paolo Geremei. Sembra un action interessante il francese “Special Forces. Liberate l’ostaggio” di Stéphane Rybojad con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoit Magimel, Rai 2 alle 21, 05.

La Kruger è una giornalista francese presa in ostaggio dai talebani in Afghanistan e mandano una squadra speciale a liberarla.

Su canale 27 alle 21, 10 torna la commedia “Vi presento i nostri” di Paul Weitz con Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Dustin Hoffman, Jessica Alba e Harvey Keitel. Un po’ triste…

“La luce sugli oceani” è un buon mélo di Derek Cianfrance che vede protagonisti con storia d’amore, sul set e nella vita, due star come Michael Fassbender e Alicia Vikander, La 5 alle 21, 10. Tratto da un romanzo di grande successo di M.L.Stedman del 2012 (l’avete letto? Io no), Cianfrance segue la triste figura di Tom Sherbourne, cioè Fassbender, eroico militare che torna dalla guerra del 15-18 a pezzi, e si sente più morto dei morti dopo tanto orrore.

Sceglie così di chiudersi come guardiano del faro, accompagnato dalle melodie di Alexandre Desplat, in un’isola sperduta della Nuova Zelanda, Janus, chiamata così perché guarda e sorveglia due oceani (da qui il titolo…). Senza un sorriso, Tom ha deciso di espiare così i mali della guerra. Ma incontra una bella ragazza nella cittadina più vicina al faro, Port Partaguese, Isabel, un’adorabile Alicia Vikander.

La sposa e torna con lei e qualche gallina sull’isoletta del faro. La vita torna a sorridere per il tristo e romantico figuro. Poi tutto si rovina con due aborti spontanei della ragazza che non riesce a portare a termine le gravidanze. Ahi! Mentre piange il suo ultimo bambino morto, il mare trasporta su Janus una barchetta con dentro una neonata viva e un giovane padre morto. Cosa fare? Tom sa che dovrebbe riferire tutto alle autorità del porto. Esisterà forse una madre. Infatti esiste nella seconda parte del film.

Su Rai Movie alle 21, 10 vedo che fanno “Chi m’ha visto?” di Alessandro Pondi con Favino e Beppe Fiorello, commedia del 2017 dove un chitarrista che cerca maggiore notorietà si finge misteriosamente scomparso per ottenere un po’ di attenzione. Così così, il film me lo sono parecchio scordato…

Ricordo terribile “Segnali dal futuro”, fantascientifico di Alex Proyas con Nicolas Cage , Rose Byrne, Ben Mendelsohn. Rai Uno alle 21, 25 presenta un interessante e mai visto in tv “Migliori nemici” di Robin Bissell, con Sam Rockwell, Taraji P. henson, Wes Bentley, Anne Heche, dove un’attivista afroamericano e un leader del Ku Klux Klan nel 1971 si alleano per combattere la segregazione razziale nelle scuole di una cittadina nella Carolina del Nord. Sembra che sia basata da una storia vera.

Mi piace molto la commedia con viaggio nel tempo “Kate e Leopold” diretta da James Mangold con Meg Ryan e Hugh Jackman, La 7D alle 21, 30. Un nobile inglese di fine 800 precipita ai giorni d’oggi e si imbatte in Meg Ryan. Delizioso.

In seconda serata apprezzerete sicuramente “Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione” di Marino Girolami con Franco, Ciccio, Edwige Fenech, Lino Banfi e Enio Girolami, Cine 34 alle 22, 45. Marino Girolami e lo sceneggiatore Amedeo Sollazzo prendono di mira la contestazione e il 1968 e costruiscono una storia con Franco e Ciccio amici/nemici e preti alle prese con le proteste giovanili e le voglie di cambiamento. Il primo titolo era appunto Nell’anno della contestazione. Il tutto girato molto in fretta da Enzo G. Castellari per il padre.

Per Ciccio era “Un film, nel 1968, che abbiamo fatto in tre domeniche. Incredibile, ma andavano tutti a gonfie vele: per fare un film bastava che ci fossimo noi. Spesso non c’era neanche il fonico. Non parliamo delle sceneggiature. Noi ci accontentavamo di canovacci.”.

Girato da Enzo G. Castellari per il padre, Marino Girolami, che firma però la regia: “Papà doveva girare anche un altro film e questo doveva farlo in poco tempo. Così in due settimane ho fatto quasi tutto il film. Credo che fosse il primo film di Edwige Fenech in Italia. Lei veniva dalla Germania…”.

La Fenech fa la figlia maoista di un fascistone del paesello dove è ambientato il film. Avete pure “Zodiac” di David Fincher con Jake Gyllenhaalm Mark Ruffallo, Robert Downey Jr, bellissimo film di Fincher dove non capirete davvero molto sul caso Zodiac, Iris alle 23, 15.

A grande richiesta torna anche l’unico film erotico di Laura Morante, “Lo sguardo dell’altro” di Vicente Aranda, Cielo alle 23, 15. Ci sarebbe pure l’ottimo thriller “Omicidio al Cairo” di Tarik Saleh con Fares Fares, Mari Malek, Rai 4 alle 23, 20.

“When You’re Strange” di Tom Di Cillo è un documentario niente male sul celebre gruppo di Jim Morrison, The Doors, Rai5 alle 23, 30. Rai Movie alle 23, 30 ci regala un altro passaggio dello spettacolare “Troppo forte” di e con Carlo Verdone con Alberto Sordi, Stella Hall, Mario Brega, Sal Da Vinci. Un paio di scene vennero girate da Sergio Leone. Purtroppo Sordi, che prese il posto di Leopoldo Trieste esagera parecchio, anche se, capisco bene, che non puoi dire a Sordi non venire sul set o limitati. Ma tutta la prima parte con Verdone sui set di Cinecittà è una meraviglia.

Su Canale Nove alle 23, 50 arriva “La guerra dei mondi” di Steven Spielberg dal romanzo di H.G.Wells e dal celebre film di Byron Haskin, con Tom Cruise e la piccola Dakota Fanning alle prese con qualcosa di davvero inaspettato. Piuttosto bello.

Cine 34 alle 00, 35 si fa perdonare i troppi film con Edwige con “8 ½” di Federico Fellini con Marcello Mastroianni che cerca inutilmente di fare un film. Forse il film più sincero e commovente di Fellini. Difficile andare oltre.

Su Cielo alle 00, 45 torna, per il pubblico più sporcaccione, il peplum erotico di Bruno Mattei “Nerone e Poppea” con Piotr Stanislas, Françoise Blanchard, Mario Novelli. “Il comandante e la cicogna” di Silvio Soldini, Rete 4 alle 00, 50, soffre un po’ di tutte queste statue equestri torinesi che parlano con le voci degli attori.

La storia, in realtà, è quella di un vedova, Valerio Mastandrea, che ogni tanto vede apparire in cucina la moglie scomparsa, Claudia Gerini. Poi incontra una giovane artista simpatica, Alba Rohrwacher, che sta lavorando nell’ufficio di un avvocato truffaldino e milanista con parrucchino imbarazzante, Luca Zingaretti…

Rai Movie all’1, 30 vi ripropone l’ottima commedia di Francesco Bruni “Scialla!” con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano e Barbora Bobulova come attrice porno che deve scrivere le sue memorie. Molto divertente. Siamo sul favolistico con “Il mio amico Kelly” di Robert Z. Leonard con Van Johnson, Piper Laurie e Martha Hyer, Iris alle 2, 15. Kelly è il cane artista del protagonista. Credo di non averlo mai visto…

Segnatevi su Cine 34 alle 2, 55 "Quelli della calibro 38”, poliziottesco di Massimo Dallamano con Marcel Bozzuffi, Carole André, Ivan Rassimov e Riccardo Salvino. Tutto girato a Torino con il commissario Vanni, interpretato da Bozzuffi, contro il terribile Marsigliese, Ivan Rassimov. Nella notte più fonda arrivano il capolavoro di Augusto Genina “Cielo sulla palude”, Rete 4 alle 3, 20, sulla vita di Santa Maria Goretti, la commedia di Natalia Ginzburg “Ti ho sposato per allegria" nella versione diretta da Luciano Salce con Monica Vitti, Giorgio Albertazzi e Maria Grazia Buccella, Cine 34 alle 4, 35. Chiudo con “La piscina”, quello originale di Jacques Deray con Alain Delon, Romy Schneider, Jane Birkin e Maurice Ronet, Rai Movie alle 5. Sempre perfetto.

