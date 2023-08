IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? IO MI STO VEDENDO CON GRANDE PIACERE LE NUOVE PUNTATE, SEMPRE BELLISSIME, DELLA SECONDA STAGIONE DI “THE BEAR” SU DISNEY+ - MI SONO VISTO ANCHE LA DOCUSERIE “DEEP V. HEARD”, PIÙ COSTRUITO SULL’IMPATTO MEDIATICO DEL PROCESSO CHE NON SUGLI SCONTRI VERBALI FRA I DUE. SI RIMPIANGE IL MODELLO DEL PROGRAMMA DI RAI TRE “UN GIORNO IN PRETURA”. E VORREI PROPRIO CHE QUALCHE PAZZO RIPRENDESSE TUTTO IL PROCESSO PACCIANI CHE PER MOLTI FU UNO SPETTACOLO CLAMOROSO DI DARKISSIMO HUMOUR TOSCANO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Io mi sto vedendo con grande piacere le nuove puntate, sempre bellissime, della seconda stagione di “The Bear” su Disney+, e vi consiglio, se non le avete viste, di recuperare anche quelle della prima stagione.

Inoltre la struttura da soap opera e la durata di 30 minuti è un toccasana per chi vede le serie sulle piattaforme.

Mi sono visto anche la docuserie “Deep v Heard”, più costruito sull’impatto mediatico del processo in Virginia intentato da un Johnny Deep imbolsito e non così lucido contro l’ex moglie Amber Heard, che si presenta come una mega-mega-gatta morta, che non sugli scontri verbali fra i due. Che non ci sono stati.

Perché ognuno dei due ha fatto il suo numero in giorni diversi e solo il montaggio tenta di costruire uno scontro a due come da titolo.

Al punto che si rimpiange, non poco, il modello del programma di Rai Tre “Un giorno in pretura” di Roberta Petrelluzzi.

E vorrei proprio che qualche pazzo riprendesse tutto il processo Pacciani che per molti fu uno spettacolo clamoroso di dark (anzi darkissimo) humour toscano.

Ieri mi sono visto anche un piccolo thriller su Sky, “The Infernal Machine”, scritto e diretto da Andrew Hunt con Guy Pearce nei panni di uno scrittore, autore di un solo best seller, che spinse un ragazzo pazzo a sparare sulla folla uccidendo 18 persone, che vive da 25 anni nel più totale anonimato senza aver più scritto nulla.

Una specie di stalker lo trova o lo tormenta con lettere e pacchi misteriosi spingendolo a scrivere un nuovo romanzo. Non lo aiuterà affatto andare a trovare il killer, in prigione, che ancora pensa che la sua mano è stata armata dalla lettura del libro dello scrittore e si vuole quindi vendicare. Ma le cose, ovviamente, non sono come sembrano e la storia ha non pochi elementi di sorpresa. Si vede.

