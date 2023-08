IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA CON GLI ITALIANI CHE GIÀ PENSANO ALLE PARTITE DI CALCIO? SE SIETE A ROMA, VI SPINGO A RIVEDERE, ALLA CASA DEL CINEMA, LA BELLISSIMA COMMEDIA ESTIVA CON CORNA, MARITI INFAMI, MOGLIE CON L’AMANTE SULLA SPIAGGIA, “L’OMBRELLONE” DI DINO RISI – NELLA NOTTE RAI TRE SI LANCIA NELL’INCREDIBILE "IL GIOVANE PERTINI", POI RIBATTEZZATO “CI SARÀ UN GIORNO”, CON MAURIZIO CROZZA CHE INTERPRETA IL GIOVANE SANDRO PERTINI. MA LA PERLA DELLA SERA È “TUTA BLU” DI PAUL SCHRADER - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L'OMBRELLONE - DINO RISI

Che vediamo stasera con il caldo che ancora non vuole lasciarci e gli italiani che stanno tornando dalle vacanze e già pensano alle partite di calcio? Se siete a Roma, vi segnalo nelle arene estive le celebrazioni dei 70 anni di Nanni Moretti un po’ ovunque. Ma, soprattutto, vi spingo a rivedere a Villa Borghese, nell’arena della Casa del Cinema, la bellissima commedia estiva con corna, mariti infami, moglie con l’amante sulla spiaggia, “L’ombrellone” di Dino Risi con. Enrico Maria Salerno, Sandra Milo, Jean Sorel, Lelio Luttazzi e Alice Brandet.

L'OMBRELLONE - DINO RISI

Nessuno seppe come Dino Risi costruire la struttura del film estivo all’italiana, con storie, sottostorie e una marea di hit del momento. Occhio a Alicia Brandet, all’epoca amante di Dino Risi. Dago invita tutti i mariti cornuti che stanno a Roma a vedere il film.

E in chiaro in tv cosa vediamo? Vi consiglio il bellissimo film politico di Kathryn Bigelow “Detroit” con John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Rai Storia alle 21, 10, grande ricostruzione degli scontri razziali a Detroit nel 1967.

detroit

Ci voleva Kathryn Bigelow e il suo stile asciutto e violento per portare sullo schermo un crudele fatto di sangue che riguarda la polizia di Detroit e una sanguinosa rivolta della comunità nera nel non così lontano 1967, quando molti leader, come Stokely Carmichael, iniziarono a pensare che c’era solo la lotta come risposta al razzismo bianco. Non così lontano perché non è che che le cronache americane di oggi ci riportino notizie così lontane da quelle accadute cinquant’anni fa nel Michigan.

detroit

E non è che per la minoranza nera sia trattata, in generale, tanto meglio oggi dalla polizia. E’ ovvio che questo solido e benissimo girato Detroit, che la Bigelow ha ricostruito, assieme al suo sceneggiatore Mark Boal, dalle cronache del tempo e dai ricordi precisi dei sopravvissuti, parla del passato pensando al presente e ai morti di oggi. Anche se non a tutti critici americani è piaciuto e c’è chi ha rimproverato alla Bigelow un eccesso di violenza gratuita, e altri persino di non essere nera e quindi di non poter trattare questo tema, personalmente lo trovo di grande forza narrativa.

MARK WAHLBERG E TED

Anche se, forse, dopo un inizio più corale e rapidissimo, finisce per concentrarsi su una situazione di sadismo claustrofobico tra Ore disperate e Funny Games che ci allontana un po’ dalla situazione politica del tempo e la cattiveria del poliziotto Krauss, interpretato da un pur grande Will Poulter, sembra più derivata da una pazzia personale e non da un razzismo generalizzato di tutta la polizia.

il trucido e lo sbirro 2

Ma l’idea della Bigelow, come quella di Tarantino in The Hateful 8, è quella di non fare sconti sul passato violento e razzista dell’America cercando di tornare indietro per capire il perché della situazione attuale del paese.

Divertente, un filo troppo parolacciaro e volgaruccio, “Ted” di Seth McFarlane con Mark Wahlberg che divide l’appartamento con un orsetto di pezza, Ted, chiacchierone e erotomane. Strepitosa Mila Kunis. Lo fanno su Canale 27 alle 21, 10.

sleepers

Cine 34 alle 21 ripropone il classico “Il trucido e lo sbirro” di Umberto Lenzi con Tomas Milian, Claudio Cassinelli, Nicoletta Machiavelli, Henry Silva, Robert Hundar. Su Rai Due alle 21 l’oscuro thriller canadese “Ti ruberò la vita” di Alexandre Carrière con Yvonne Zima, Mark Lutz, Erica Anderson, John Andrews, Jasmine Asha, Brianna Barnes. Su Iris alle 21 il filmone con grande cast di star “Sleepers” di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Jason Patric, Brad Pitt, Minnie Driver, storia di amicizia e violenza nata dal libro autobiografico di Lorenzo Carcaterra.

sleepers 1

Omosessualità e bullismo giovanile sono i protagonisti di “Tuo, Simon”, diretto da Greg Berlanti con Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Jorge Lendeborg Jr., Rai Movie alle 21, 10.

Immersioni invernali nel Nord Europa sono invece i gelidi ingredienti di “Breathing Surface” di Joachim Hedén con Moa Gammel, Madeleine Martin, Cielo alle 21, 15. Piuttosto claustrofobico.

anastasia ingrid bergman 2

Ricordo invece come un polpettone inutilmente girato in Cinemascope “Anastasia” di Anatole Litvak con Ingrid Bergman che viene riconosciuta come l’ultima principessa rimasta dei Romanoff dopo la Rivouluzione d’Ottobre, Yul Brynner, Akim Tamiroff, Helen Hayes, Martita Hunt, Felix Aylmer, Tv2000 alle 21, 20.

Tratto dalla vera storia di Anna Anderson, ancora viva quando si girò il film, anche se gli esami del DNA la riconobbero inequivocabilmente come falsa Anastasia. Mi sembra interessante “L’ombra della violenza”, diretto da Nick Rowland con Barry Keoghan, Niamh Algar, Ned Dennehy, Simone Kirby, Anthony Welsh, Cosmo Jarvis, piccolo film di trafficanti e malavitosi irlandesi che si barcamenano tra i doveri di famiglia e i crimini. Su Rete 4 alle 21, 25 avete “SMS. Sotto mentite spoglie”, commedia di Vincenzo Salemme con Salemme stesso, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere.

tutto cio che voglio 2

Passiamo alla seconda serata con “Tutto ciò che voglio” di Ben Lewin con Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve, River Alexander, Marla Gibbs, Jessica Rothe, Rai Movie alle 23, storia di una ragazza autistica che attraversa l’America per partecipare a Hollywood a un concorso per una sceneggiatura di Star Trek. Americanissimo. Mai visto.

Rai 4 alle 23 presenta un vecchio film di Joon-ho Bong, “Memorie di un assassino”, con Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Kim Roeha, Song Jae-ho. Da vedere. E’ da vedere anche il raro “Vai, gorilla” di Tonino Valerii con Fabio Testi in versione gorilla, cioè guardaspalle, Renzo Palmer, Claudia Marsani, il torvo Al Lettieri. Su 7Gold alle 23, 30 il bel giallo anticotto “L’ombra del dubbio” di Randal Kleiser con Melanie Griffith, Tom Berenger, John Ritter, Wade Dominguez, mentre Iris alle 23, 50 si lancia con “Fuoco assassino”, film di pompieri eroici diretto da Ron Howard con Kurt Russell, Robert De Niro, Scott Glenn, William Baldwin.

eleonora giorgi e carlo verdone borotalco

Occhio che su Cine 34 alle 0, 45 passa il sempre mitico “Borotalco” di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi, Angelo Infanti come Manuel Fantoni, Christian De Sica, Enrico Papa, ma soprattutto Mario Brega come pizzicarolo coatto (“Dimmi. Come so’ ste olive? So’ greche”) padre della Giorgi.

Rete 4 all’1, 15 presenta invece il summer movie “All’ultima spiaggia” di Gianluca Ansanelli con Nicole Grimaudo, Dario Bandiera, Paola Minaccioni, Ernesto Mahieux e Aurora Cossio, all’epoca amica di Silvio Berlusconi.

maurizio crozza ci sara un giorno il giovane pertini

Rai Tre all’1, 45 si lancia nell’incredibile “Il giovane Pertini”, ribattezzato poi, “Ci sarà un giorno” di Franco Rossi con Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ivano Marescotti, Pietro Ghislandi, Luigi Montini. Franco Rossi non sapeva che Crozza, che interpretava il giovane Sandro Pertini protagonista del film, fosse un comico, all’epoca stava col gruppo dei Broncoviz. Lo scoprì un giorno mentre stavano finendo la lavorazione e la cosa non finì benissimo. Visto che il biopic sul presidente Pertini venne bloccato. Ma la perla della sera è “Tuta blu” di Paul Schrader con Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed Begley jr., Harry Bellaver., Iris alle 2, 25. che vede tre operai di Detroit mettersi insieme per una rapina. La chiudo qui.

L'OMBRELLONE - DINO RISI maurizio crozza ci sara un giorno il giovane pertini maurizio crozza ci sara un giorno il giovane pertini carla signoris ci sara un giorno il giovane pertini il trucido e lo sbirro 7