IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA?

Marco Giusti per Dagospia

the white lotus 10

Che vediamo stasera? Niente di meglio che buttarsi su qualche serie o qualche film premiato ai Golden Globes proprio ieri. Avete una grande scelta. “House of the Dragon”, “The White Lotus: Sicilia” con Jennifer Coolidge e Sabrina Impacciatore, “Yellowstone” con Kevin Costner, “Euphoria”, tutti su Sky, dove trovate anche “Elvis” con Austin Butler. Ci trovate anche film recenti come “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman dal romanzo di Elena Ferrante e preziosi recuperi co Me la commedia con Sabrina Impacciatore, nuova stella di “The White Lotus” con Claudia Gerini, “Amiche da morire” di Giorgia Farina.

abbott elementary 2

Su Disney + trovate “The Bear”, altra serie premiata dai Golden Globes per il miglior attore, e la fenomenale “Abbott Elementary”, che ha vinto ben tre Golden Globes, bellissima sit-com su una scuola elementare un po’ scaciata che avevo recuperato già l’anno scorso. La consiglio alla famiglia finlandese che ha appena lasciato l’Italia a causa delle pessime scuole elementari. Su Sky vedo che hanno anche appena inserito “The Menu” con Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy, horror culinario.

elodie in ti mangio il cuore

Molto attuali, nella programmazione di Netflix di oggi, anche “I due papi” di Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins come Ratzinger e Jonathan Pryce come Papa Bergoglio. Da recuperare. C’è anche “Matilda il musical”, da noi uscito solo in streaming, ma in Inghilterra sta andando benissimo. Su Paramount i fan di Elodie la troveranno nel gangsta-pugliese “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa con Michele Placido.

That Kind of Summer / UN ETE COMME CA

Ieri mi sono visto su Mubi un durissimo film sui malati di sesso che è anche un viaggio attorno al desiderio femminile, “That Kind of Summer/”Un été comme ça” del canadese Denis Coté, presentato a Berlino un anno fa. Tre ragazze, Larissa Corriveau, Laure Giappiconi e Aude Mathieu che hanno pesantissimi problemi sessuali, legate a molestie nella loro infanzia o a altri traumi, sono in cura per 26 giorni (30 sarebbero stati troppi e 23 pochi) in una sorta di fattoria con una specialista tedesca, Anne Ratte-Polle e un assistente, Samir Guesmi. Molto interessante.

