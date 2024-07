IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? PIUTTOSTO CHE SORBIRVI QUALCHE TALK SULLE ELEZIONI TRUMP-BIDEN, CREDO CHE PER CAPIRE MEGLIO LE COSE DOVETE VEDERE L’ULTIMA PUNTATA DELLA QUARTA STAGIONE DI “THE BOYS”. SENZA FARVI SPOILER, LE BATTUTE CHE CIRCOLANO SULLA MOLLEZZA DEI DEMOCRATICI, E SUL FARE L’AMERICA “GREAT AGAIN” CI PORTANO TOTALMENTE NELLA DIREZIONE ELETTORALI CHE STIAMO VIVENDO - ALTERNATIVE? SU AMAZON AVETE IL PICCOLO HORROR FANTASCIENTIFICO CON NICOLAS CAGE “ARCADIAN”… - VIDEO

the boys

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Piuttosto che sorbirvi qualche talk sulla situazione politica americana e sulle elezioni Trump-Biden con Federico Rampini che dice banalità in bretelle e Giovanna Botteri fresca di pensione dalla Rai, un filo più interessante va riconosciuto, credo che per capire meglio le cose dovete vedere l’ultima puntata della quarta stagione di “The Boys” che, senza farvi spoiler, per carità, non può arrivare a un finale-finale-finale perché c’è ancora una stagione, la quinta, da scrivere e da girare.

the boys

Ma già dice molto solo con l’idea del “piccolo genocidio tra amici” che a un certo punto diventa più realtà che un progetto e con l’immagine di Patriota, pazzo e criminale, davanti alla grande bandiera americana mezzo bruciata col televisore grande rotto e metà che trasmette i programmi della Vought e prepara una purga gigante per tutti quelli che lavorano alla sua tv in maniera anche leggermente critica. Altro che Telemeloni.

the boys

Senza dirvi nulla, le battute che circolano sulla mollezza dei democratici, e sul fare l’America “great again” ci portano totalmente nella direzione elettorali che stiamo vivendo. Anche per questo il proiettile che ha colpito Trump all’orecchio non può che risultare, televisivamente parlando, un qualcosa di già visto. Lo spettatore americano si aspetta appunto da mesi “il piccolo genocidio tra amici” promesso da Butcher e Patriota.

Arcadian

Alternative? Avete visto su Amazon il piccolo horror fantascientifico con Nicolas Cage “Arcadian” diretto da Benjamin Brewer, scritto da Mike Nilon? Non è affatto male, anche se il giorno dopo te lo scordi facilmente. Siamo nel solito futuro dove gli uomini si devono chiudere e a casa bene e non uscire che di giorno. Perché di notte dei mostri, abbastanza comici, pennuti con bocche piene di denti, possono ucciderti con estrema facilità.

Arcadian

Insomma, Nicolas Cage vive assieme ai suoi due figli gemelli, Jadaell Martell e Maxwell Jenkins, nella fattoria che ha dotato di ogni trappola per non fare entrare i mostri nella notte. E i due ragazzi devono rispettare le regole imposte dal padre sul coprifuoco per non cadere in bocca ai pollastri spaziali. Ovviamente uno dei gemelli non torna a casa e Cage e l’altro gemello vanno a cercarlo. La storia è abbastanza semplice. C’è di mezzo anche una ragazzina, Sadie Severall, figlia dei vicini che piace a uno dei gemelli. Nick Cage parla poco e niente. A un certo punto rimane in coma e per svegliarsi sul finale. Quando arrivano i mostri. Purtroppo anche noi.

