IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? PER LA PRIMA VOLTA MI SEMBRA DI SCORGERE IN CHIARO FILM CHE NON SI VEDEVANO DA TEMPO. PENSO A “FIGLI DI UN DIO MINORE” DIRETTO DA RANDA HAINES, UN FILM IMPORTANTE, ORSO D’ARGENTO A BERLINO NEL 1986 E PRIMO FILM DIRETTO DA UNA DONNA A ESSERE NOMINATO COME MIGLIOR FILM - OCCHIO ALL’ACTION AL FEMMINILE CON BALLERINA RUSSA CHE DIVENTA UN AGENTE SEGRETO “RED SPARROW” DI FRANCIS LAWRENCE CON JENNIFER LAWRENCE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

figli di un dio minore 1

Che vediamo stasera? Buone notizie. Per la prima volta mi sembra di scorgere in chiaro film che non si vedevano da tempo. Penso a “Figli di un dio minore” diretto da Randa Haines, tratto dalla commedia di Mark Medoff, con William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie, Philip Bosco, Tv200 alle 20, 55, un film importante, Orso d’argento a Berlino nel 1986, Oscar alla giovane protagonista, l’attrice sordomuta di soli 21 anni Marlee Matlin, che sconvolse il pubblico del tempo per il realismo della sua recitazione, primo film diretto da una donna a essere nominato come miglior film.

figli di un dio minore 3

La Matlin aveva interpretato la commedia a teatro, ma non nel ruolo della protagonista. A fine film si legò al coprotagonista William Hurt, ma la relazione, a causa di abusi di alcol e droga, finì malissimo.

i magliari 2

Su Rai Scuola alle 21 vedo che passa “I magliari” di Francesco Rosi con Alberto Sordi, Belinda Lee, Renato Salvatori, Aldo Giuffré, Nino Vingelli che si muovono nella Germania degli immigrati italiani, tra truffatori e bravi operai. Sordi favoloso. Attenti che nel ruolo del boss, Don Raffaele Tramontana, c’è il vero padre di Ciro Ippolito, Carmine Ippolito. Favoloso. Molto mi piacque quando lo vide il thriller ospedaliero “Coma profondo” scritto e diretto da Michael Crichton, tratto dal best seller di Robin Cook, con Michael Douglas, la fantastica Geneviève Bujold, Richard Widmark, Elizabeth Ashley, Rip Torn, Ed Harris al suo esordio.

jennifer lawrence red sparrow

La celebre scena coi malati in coma attaccati ai fili, che oggi si sarebbe fatta con gli effetti speciali, venne realizzata sul serio con comparse atleti che riuscivano a rimanere appesi orizzontalmente per sei minuti. Su Iris alle 21 passa “Arma letale 3” di Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson. Occhio all’action al femminile con ballerina russa che diventa un terribile agente segreto “Red Sparrow” di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Canale 20 alle 21, 05. Fu un mezzo flop al tempo.

il segreto dei suoi occhi.

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate “Il segreto dei suoi occhi” di Billy Ray con Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, Dean Norris, Alfred Molina, remake di un gran bel film argentino, dallo stesso titolo. Il problema del film è che la chiave del meccanismo del primo per giustificare un segreto che va avanti per tredici anni, era la violenza della dittatura e la repressione del governo, mentre qui tutto si stempera in una storia di terrorismo. Ma non ha lo stesso gusto.

ocean s 8 3

Su Canale 27 alle 21, 10 passa la versione al femminile di “Ocean’s 11”, cioè il curioso “Ocean’s 8” diretto da Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Rihanna. La protagonista Debbie Ocean è la sorella del protagonista della saga di Steven Soderbergh. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 trovate un tardo horror di Wes Craven “My Soul To Take” con Max Thieriot, Frank Grillo, Emily Meade, Denzel Whitaker, Zena Grey.

final score

I giovani protagonisti cercano di impedire che un serial killer, appena uscito dalla tomba, uccida i sette ragazzi che sono nati nella loro cittadina lo stesso giorno che il mostro è morto. Ma la maledizione incombe su di loro. Magari vi svegliate con “Final Score”, filmone action di Scott Mann con Dave Bautista e Pierce Brosnan alle prese con un attacco terroristico allo stadio e una nipotina da salvare.

ALICIA VIKANDER TOMB RAIDER

Su Rai 4 alle 21, 20 avete anche “Tomb Raider”, reboot diretto dal norvegese Roar Uthaug con Alicia Vikander al posto di Angelina Jolie, Daniel Wu, Walton Goggins, Dominic West, Kristin Scott Thomas. Così così, anche per colpa di un copione troppo rigido, ma Alicia Vikander deliziosa come sempre. Roar Uthaug ha diretto anche “Troll” che vedremo presto su Disney+.

vincenzo salemme l’amico del cuore

In seconda serata torna il primo film di Vincenzo Salemme regista prodotto dai Cecchi Gori quando avevano in mano tutto il cinema italiano, “L’amico del cuore” con lo stesso Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Eva Herzigova, Cine 34 alle 22, 50. Fu un successo clamoroso in barba a tutti i critici italiani che storsero il naso (ohibò) di fronte al nuovo comico, non riuscendo a capire, né allora né dopo, il valore della scrittura teatrale di Salemme e la sua grande capacità di capocomico di far funzionare tutti i suoi attori.

basic 1

E’ qui che vennero fuori Buccirosso, Casagrande e Biagio Izzo. Mi sembra interessante, ma leggo solo commenti negativi, il thrillerone “Basic” diretto nel 2003 da John McTiernan, scritto da James Vanderbilt, con John Travolta e Connie Nielsen alla ricerca del sergente Samuel L. Jackson, misteriosamente scomparso dopo un’azione a Panama, Rai Movie alle 23, 05. Poco si sa invece del thrillerino “Free Fall” di Malek Akkad con Sarah Butler, D.B. Sweeney, Malcolm McDowell, Ian Gomez, Adam Tomei, Coley Speaks, Iris alle 23, 30, dove la protagonista Sarah Butler, che indagava troppo, si ritrova chiusa in un ascensore in caduta libera, come da titolo.

the presence 3

Ci risiamo con le presenze rompicojoni con “The Presence”, appunto, diretto da Tom Provost con Mira Sorvino che cercava un po’ di serenità nella solita casetta di campagna e invece si ritrova una di quelle presenze più pesanti di una suocera, 7Gold alle 23, 30.

emanuelle nera – orient reportage 9

Nella notte vedo che, su Cine 34 alle 0, 50, torna la mitica Laura Gemser in “Emanuelle nera. Orient Reportage”, secondo film di Laura Gemser come Emanuelle nera, rigorosamente con una emme sola, diretta per la prima volta da Joe D’Amato, il re dell’hard italiano, scritta dalla nostra cara amica Maria Pia Fusco e da Piero Vivarelli, con Gabriele Tinti, allora fidanzato della Gemser, Venantino Venantini come console (vabbé…), Ivan Rassimov come sadico principe Sanit, Giacomo Rossi Stuart e la bella Ely Galleani, allora sposata con Carlo Vanzina.

emanuelle nera – orient reportage 7

Emanuelle, scatenatissima, si concede in ordine a un archeologo, un gruppo di beduini, la figlia di un console italiano, la Galleani. C’è anche uno stupro di massa. I tempi del #metoo erano lontanissimi. Ma è tutto un fumettone. Giovanni Buttafava faceva notare al tempo il colossale montaggio parallelo di una scopata su un piroscafo tra Laura Gemser e Gabriele Tinti, uno degli attori più belli del cinema italiano, scoperto, pare, da Anna Magnani, alternata a inquadrature di enormi stantuffi in sala macchine. “Un parossistico double entendre produttivistico che ha l’eguale solo nella sequenza della scrematrice della Linea generale di Eisentsein”.

gigi proietti meo patacca

Su Rete 4 alle 0, 50 passa invece il romanissimo “Meo Patacca” di Marcello Ciorciolini con Gigi Proietti, Marilù Tolo, Mario Scaccia, Enzo Cerusico, Rosalba Neri, Nanda Primavera. Pieno di attori minori strepitosi, da Alvaro Vitali a Franca Scagnetti, da Marco Tulli a Max Turilli. Lo vidi allora. Ma ricordo che, ahimé, non mi piacque per niente, malgrado la presenza di Proietti. Ma Ciorciolini non aveva nessun ritmo. Piuttosto buono invece “Truth” di James Vanderbilt con Robert Redford, Cate Blanchett, Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid, Rai Movie alle 0, 55.

TRUTH IL PREZZO DELLA VERITA

Opera prima diretta e scritta dal giovane James Vanderbilt, già sceneggiatore del favoloso “Zodiac” di David Fincher, è un altro bel viaggio nel mondo del giornalismo democratico secondo le antiche regole di Hollywood e della stampa americana. Cioè copione perfetto, regia grintosa, attori meravigliosi e una verità da raccontare. Se ne faccia una ragione Giuliano Ferrara che ululò contro la falsità del film quando venne presentato al Festival di Roma nel primo anno dell’era Monda-Detassis.

TRUTH IL PREZZO DELLA VERITA

Protagonisti della storia, ambientata nel 2004, nell’anno cioè della campagna di George W. Bush, al suo secondo mandato, contro John Kerry, sono la produttrice della celebre trasmissione di approfondimento giornalistico della CBS “60 minutes”, Mary Mapes, interpretata da Cate Blanchett, il suo anchor man Dan Rather, pilastro della tv democratica americana, interpretato da un Robert Redford in gran forma, e tutto il loro gruppo di lavoro, composto da Dennis Quaid, Elizabeth Scott e Topher Grace.

burt reynolds scherzare col fuoco

Mary Mapes ha fra le mani un caso scottante riguardante l’imboscamento di George W. Bush nella Guardia Nazionale negli anni della guerra in Vietnam e il perché non venne mai mandato a combattere. Ma ha davvero tutte le prove per farne uno scoop? Occhio a “Scherzare col fuoco” o “Stick”, Iris all’1, 15, quarta regia di Burt Reynolds, con lo stesso Burt come Stick, eroe dello stesso romanzo giallo di Elmore Leonard dove è un ex galeotto che, una volta uscito, riesce a mettersi subito nei guai. Con lui ci sono Candice Bergen, George Segal, Charles Durning e la sorellastra di Carrie Fisher, cioè Tricia Leigh Fisher.

la pecora nera

La Universal chiese a Burt Reynolds una serie di re-shoots che uccisero ulteriormente il film, già non venuto benissimo, tanto che Leonard disse di averlo odiato. Su Cine 34 alle 2, 10 passa una commedia di Luciano Salce con Vittorio Gassman nel doppio ruolo di due fratelli gemelli, uno buono e idealista e uno trafficone, “La pecora nera”, con Lisa Gastoni e Adrienne La Russa, ma ci sono anche Jimmy il fenomeno e Lino Banfi.

il solista 1

“Il solista” di Joe Wright con Robert Downey jr, Jamie Foxx, Catherine Keener e Tom Hollander, Iris alle 3, 05, è un buon film di attori che unisce a un Robert Downey come giornalista di Los Angeles in cerca di buone idee da scrivere, un grande Jamie Foxx come violinista che suona solo con due dita e vive da barbone. Totalmente pre-pandemico è il fantascientifico “Right at Your Door” di Chris Gorak con Mary McCormack, Rory Cochrane, Tony Perez, Rai Movie alle 3, 25, dove una improvvisa bomba chimica sconvolge Los Angeles e la vita di una tranquilla e comune coppia.

w gli sposi 2

Chiudo con il per me totalmente ignoto “W gli sposi” di tal Valerio Zanoli con Iva Zanicchi, Carlo Pistarino, Marisa Laurito, Paolo Villaggio, Lando Buzzanca, Gianfranco D’Angelo, Corinne Cléry, Cine 34 alle 5, 15, che leggo dato come ultimo film di Paolo Villaggio. Tutto ruota attorno a un matrimonio gay italo-americano, con i parenti che vanno italiani che vanno in America. Penso sia terribile…

