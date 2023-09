IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA CON QUESTO CALDO APPICCICOSO? SU CIELO ALLE 21,15 PARTE LA SERATA PIÙ HOT CON “PECCATI DI GIOVENTÙ”: LA GRANDE SCENA LESBO TRA LE DUE PROTAGONISTE FEMMINILI (UNA DELLE QUALI E' GLORIA GUIDA) È ANCORA NOTEVOLE - CINE 34 RISPONDE ALLE 21 CON “L’INSEGNANTE VA IN COLLEGIO” E IRIS SFIDA LE CURVE DI EDWIGE CON “EYES WIDE SHUT” - IN SECONDA SERATA SU RAI MOVIE C'E' “VALMONT” - SPERO CHE SARETE CONTENTI DEL RITORNO DE “IL MACELLAIO" CON ALBA PARIETTI IN VERSIONE EROTICA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la ragazza dei tulipani

Che vediamo stasera con questo caldo appiccicoso? Ci sarebbe lo storico sentimentale, ambientato nella Amsterdam del 600, “La ragazza dei tulipani”, diretto da Justin Chadwick, tratto dal romanzone di Deborah Moggach, sceneggiato da Tom Stoppard con Alicia Vikander innamorata del giovane pittore Dane DeHaan, ma sposata con il ricco mercante di tulipani Christoph Waltz. Un film massacrato dal caso Weinstein, visto che, girato nel 2014, uscirà solo tre anni dopo quando era ormai scoppiato il processo mediatico al suo produttore.

una vita da gatto 2

Su Canale 27 alle 21, 10 avete quel che si diceva un film per tutta la famiglia, “Una vita da gatto”, diretto da Barry Sonnenfeld, dove Kevin Spacey, uomo troppo impegnato per stare dietro alla famiglia, si ritrova magicamente dentro il corpo di un gatto e così resterà per tutta la vita se non riuscirà a farsi amare dalla moglie, Jennifer Garner, e dalla figlia. Mai visto. Su Cielo alle 21, 15 parte la serata più hot con “Peccati di gioventù” di Silvio Amadio con Gloria Guida, Dagmar Lassander, Fred Robsham, Silvano Tranquilli, terzo film della coppia Amadio-Guida. Allora non ci sembrò un granché, ma la grande scena lesbo tra le due protagoniste femminili è ancora notevole.

peccati di gioventu 1

Gloria Guida lo considerava dopo tre anni di attività come il suo film più importante. “Era un personaggio completo, ben centrato psicologicamente” (“Stampa Sera”, 6 settembre 1977”). Per Dagmar Lassander, che ha con la Guida una fortissima scena lesbo: “Gloria era una ragazza deliziosa, abbiamo lavorato bene assieme. Nessun imbarazzo” (“Amarcord”).

peccati di gioventu 2

Il critico de “La Gazzetta del Mezzogionro”, Piero Virgintino, trova Dagmar Lassander “più bella e graziosa [della Guida]” e definisce Silvio Amadio “un regista di mezza tacca, che rende la cosa terra terra”. Corrado Brancati, su “La Sicilia”, nota che è il quarto film della stagione con Gloria Guida (“e probabilmente non sarà l’ultimo”), che definisce “Bella, ma non bellissima, con un corpo stupendo seppur rotondetto, completamente disinibita, la Guida è il simbolo delle ragazze moderne, ingenua e maliziosa insieme, sicura del fatto suo”.

edwige fenech l'insegnante va in collegio

Cine 34 risponde alle 21 con “L’insegnante va in collegio”, secondo film della serie delle insegnanti, diretto dal veterano Mariano Laurenti al posto di Nando Cicero, e interpretato oltre che da Edwige Fenech e da Alvaro Vitali, anche da Renzo Montagnani in gran forma. Banfi ha un ruolo minore rispetto a altri film. Notevole la prima scena di doccia della Fenech tutta insaponata, per non parlare della sequenza con la Fenech vista come una star sexy della tv dietro la lavagna. E grande il finale dove D’Angelo recita Otello e Alvaro ha il ruolo di Jago.

Carletto Sposito ha il ruolo del professore semicieco e scorreggione che quando deve emettere rumori entra in una stanza vuota della scuola, solo che a lui sembrano tutte vuote, così ne spara una letale nella stanza del consiglio dei professori, davanti a loro impietriti. E’ uno dei film preferiti di Laurenti anche perché riesce a far recitare Otello alla sua sgangherata compagnia.

una delle scene erotiche in eyes wide shut

Sfida le curve di Edwige addirittura Stanely Kubrick con “Eyes Wide Shut” con Tom Cruise, una Nicole Kidman non così meno spogliata di Edwige, Sydney Pollack, Leelee Sobieski, Rade Serbedzija, Iris alle 21. Su Canale 20 alle 21, 05 avete il fantascientifico “Next” di Lee Tamahori con Nicolas Cage che vede il futuro, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Peter Falk. Tratto da un racconto di Philip K. Dick, “The Golden Man”.

cyrano, mon amour 2

Su Tv2000 alle 20, 55 passa l’ottimo “Edmond”, diretto da Alexis Michalik con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Alice de Lencquesaing, malamente tradotta nella versione italiana in “Cyrano, mon amour”, tradendo lo spirito del film, che non è una ennesima versione di Cyrano, ma la storia del giovane Edmond Rostand che, dopo una serie di flop, trova il successo con Cyrano a fine 800. Su Italia 1 alle 21, 20 trovate un action famoso con Liam Neeson, “Taken 3” di Olivier Megaton con Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, Jon Gries, Leland Orser e su Rai 4 alle 21, 20 il thriller “Dangerous” di David Hackl con Scott Eastwood, Mel Gibson, Kevin Durand, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Brock Morgan.

la ripetente fa l’occhietto al preside 1

Passiamo alla seconda serata con il noiosetto “I girasoli” di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Saveleva, Glauco Onorato, Galina Andreeva, La7D alle 22. Più divertente “La ripetente fa l’occhietto al preside” di Mariano Laurenti con Annamaria Rizzoli, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Carlo Sposito, Cine 34 alle 22, 50. Mi vedrei volentieri su Rai Movie alle 22, 55, invece, il “Valmont” di Milos Forman con Colin Firth, Annette Bening, Fairuza Balk, Meg Tilly, che ebbe la sfortuna di uscire dopo “Le relazioni pericolose” di Stephen Frears, sempre tratto dal celebre romanzo di Chordelos De Laclos. Fu un fallimento, ahimé.

scena di sesso in mektoub my love

Non sapevo che Meg Tilly e Colin Firth si fidanzarono sul set e ebbero anche un figlio. A Michelle Pfeiffer, che nel film di Frears fa Madame de Tourve Forman offrì il ruolo della Marquise de Merteuil. Su Cielo alle 23, 15 tutti pronti per l’eroticissimo “Mektoub, My Love: Canto Uno” di Abdellatif Kechiche con la stupenda Ophélie Bau, Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard, tre ore composte soprattutto di inquadrature non così fantasiose sul corpo opulento e sul sedere della bellissima Ophélie Bau che balla e si dimena. Tre ore favolose per i suoi fan e molto meno per chi detesta il lato voyeuristico di Kechiche

mektoub my love copia 2

. Il film, tratto da un romanzo autobiografico di François Bégaudeau, “La Blessure, la vrai”, e pensato come la prima parte di un trittico dal regista, è una sorta di educazione sentimentale e artistica, ambientata nel 1994, a Séte, nel Sud della Francia, per il protagonista, il giovane Amin, interpretato da Shain Boumedine, che si muove tra un’aspirazione alla purezza letteraria o cinematografica che sia e l’attrazione per la bella Ophélie, cioè Ophélie Bau, la nuova nudissima star lanciata da Kechiche con mutande e calzoncini sempre troppo stretti. Ma ci sono anche molte altre belle ragazze che si muovono attorno a Amin e al suo bel cugino Toni, Salim Kechiouche, sciupafemmine che non la smette di imitare la celebre camminata di Aldo Maccione, detta La classe.

l insegnante 4

Nel sud della Francia sono davvero coatti e Aldo è il loro idolo da sempre. Come sapranno i fan di Kechiche e della saga, la seconda parte del film, molto più spinta, l’ho viosta a Cannes, è bloccata proprio dalla sua star, Ophélie Bau, che non ha gradito, a Cannes, la scena della leccatona nel bagno. E non vuole che nessuno veda il film. Kechiche ha provato a montarne una versione senza di lei, ma non avrebbe senso. Assiema alla parte due se ne parte per sempre, mi sa, anche la parte tre. Che era stata già girata assieme alla parte uno. Iris alle 0, 05 presenta invece il non tanto più tranquillo “Il cardellino” di John Crowley con Ansel Elgort, Nicole Kidman, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, costruito sul ricordo di una madre perduta durante un terribile attentato a New York.

un re a new york

Cine 34 alle 0, 40 ripropone il primo e miglior film della saga fenechiana, cioè “L’insegnante” di Nando Cicero con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Enzo Cannavale. Rai Tre all’1, 30 spolvera un tardo film di Charles Chaplin, “Un re a New York”, con Dawn Addams, Michael Chaplin, curioso film sull’esilio, la follia del maccartismo, la pubblicità e l’Europa. E’ il primo film che Chaplin girò nel suo esilio in Europa e l’ultimo che lo veda protagonista

le ceneri di angela

. Iris alle 2, 45 propone un bellissimo film di Alan Parker, “Le ceneri di Angela” con Emily Watson, Robert Carlyle, Michael Legge, Joe Breen, Ciaran Owens, Ronnie Masterson, drammone di una famiglia irlandese che inizia negli anni ’30 a Brooklyn. Ma quando la madre, con quattro figli a carica, rimane sola, abbandonata dal marito ubriacone, decide di tornare con tutti i figli in Irlanda. Non sarà facile. “The Alibi” di Matt Checkowski, Kurt Mattila con Jerry O'Connell, Jon Polito, Deborah Kara Unger, Steve Coogan, Ken Kerman, Aimee Garcia, Rai Movie alle 2, 55, è una curiosa commedia con un’agenzia che fornisce alibi a mariti e mogli traditori.

il macellaio

Spero che sarete contenti del ritorno de “Il macellaio” di Aurelio Grimaldi con Alba Parietti in versione erotica. Il macellaio scopatore è Miki Manojlovic. Su Rai Tre alle 3, 25 avete anche “Il figlio di King Kong” di Ernest B. Schoedsack con Helen Mack, Robert Armstrong, Frank Reicher, John Marston, Victor Wong, Ed Brady. Non era malaccio. Chiudo con “Bingo Bongo” di Pasquale Festa Campanile con Adriano Celentano uomo-scimmia alla Tarzan, Carole Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti, Walter D'Amore, Cine 34 alle 4, 15. Chi se lo ricorda più…

