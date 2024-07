IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? SE ERAVATE IN FRANCIA. POTEVATE VEDERE IERI SERA LA DOPPIA CELEBRAZIONE DI NANNI MORETTI CON “LA STANZA DEL FIGLIO” E “IL CAIMANO”, OVVIAMENTE MAI TRASMESSO DALLA RAI. E MI CHIEDO QUANTI SONO I FILM CHE “NON UFFICIALMENTE” NON SI POSSONO VEDERE SULLE TV GENERALISTE - DA “LORO” DI PAOLO SORRENTINO A “BELLA CIAO”, IL DOCUMENTARIO SUL G8 DI GENOVA REALIZZATO DA ME, FRECCERO E TORELLI, IL BUFFO "BYE BYE BERLUSCONI" E "LA BRUTTA COPIA" DI MASSIMO CECCHERINI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

IL CAIMANO DI NANNI MORETTI

Che vediamo stasera? Se eravate a Los Angeles in questi giorni potevate vedere “Vera”, il documentario di Tizza Covi e Rainer Frimmel su Vera Gemma presentato da Sean Baker, il vincitore della Palma d’Oro a Cannes dello scorso maggio. Lo trovate su Mubi, comunque. Se eravate in Francia, oltre alle Olimpiadi, potevate vedere ieri sera su Arte la doppia celebrazione di Nanni Moretti con “La stanza del figlio” e “Il caimano”, ovviamente mai trasmesso dalla Rai. E mi chiedo quanti sono i film che “non ufficialmente” non si possono vedere sulle tv generaliste.

bella ciao documentario di giusti torelli e freccero 8

Da “Loro” di Paolo Sorrentino, adesso di proprietà Mediaset (e quindi finito in salamoia per i prossimi 150 anni) a “Il caimano” di Nanni a “Bella Ciao”, il documentario realizzato da me, Freccero e Roberto Torelli sui fatti di Genova, mai trasmesso da Rai Due che lo aveva prodotto. Ricorderete che i pochi film su Berlusconi prodotti in questi anni sono tutti scomparsi dalle reti tv.

maurizio antonini bye bye berlusconi

Sia il buffo “Bye Bye Berlusconi” diretto da Jan Henrik Stahlberg, un film comico tedesco col sosia coatto romano di Berlusconi, Maurizio Antonini, comprato per la distribuzione italiana (no, non vi dico da chi) proprio perché non venisse a nessuno l’idea di trasmetterlo e farlo vedere in tv, sia “La brutta copia”, geniale film a episodi del mio amico Ceccherini che aveva, ahimé, un episodio dove tre matti, Cecche, Papaleo e Monni scappano dall’ospedale alla ricerca di Berlusconi, intelligenza aliena che può farli tornare normali.

la brutta copia

Solo vedere i tre che attraversano l’Italia in mezzo ai gran di manifesti di Forza Italia era uno spettacolo. Cercai di farlo programmare a Venezia come rarità ritrovata, ma il vecchio Muller non se la sentì. Per un certo periodo lo fece vedere Sky, se non sbaglio, ma è scomparso da tempo. Sarebbe ora di fare girare qualcuno di questi film in sala.

