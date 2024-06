IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? SU DISNEY+ È PARTITA UN’ALTRA SERIE LEGATA AL MONDO DI STAR WARS, “THE ACOLYTE", A ME SEMBRANO TUTTE UGUALI. È DA VEDERE “CLIPPED”, TRATTO DA UNA VERA STORIA DI RAZZISMO E POTERE ALL’INTERNO DEI LA CLIPPERS - HA BUONI VOTI ANCHE “TRYING”, SU APPLE TV, ANCHE SE A ME INCURIOSISCE LA LA SERIE FINLANDESE “FALLO TUTTI I GIORNI – SESSO, POTERE E COMPETIZIONE” SU AMAZON - SU NETFLIX OCCHIO A “GODZILLA MINUS ONE”, BELLISSIMA RILETTURA DEL CULTO DEL MOSTRO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

clipped 3

Che vediamo stasera? Parlando di serie, non vedo granché oltre a “Eric”, la bella serie con Benedict Cumberbacht su Netflix che ho già visto. E’ partita su Disney+ un’altra serie legata al mondo di Star Wars, “The Acolyte” con Amanda Stendberg, Lee Jung-jae, Mannie Jacinto, Dafne Keen e Carrie Ann-Moss. Purtroppo per me sono serie labirinto. Mi perdo. Mi sembrano tutte uguali. Penso sia da vedere su Disney+ “Clipped” con Laurence Fiushburne, Jacki Weaver, Ed O’Neill, Cleopatra Coleman, tratto da una vera storia di razzismo e potere all’interno dei LA Clippers, il loro allenatore, il padrone della squadra, la moglie di questo. Ha buoni voti dalla critica.

under paris 3

Ha buoni voti anche “Trying”, una serie di Appletv+ con Rafe Spall e Esther Smith su una coppia che non può avere bambini e ne adotta uno. Ma il problema è inserire il nuovo arrivato all’interno dei loro rapporti di amicizia con famiglie non proprio funzionali. Se passiamo ai film in streaming, vi ricordo che su Sky avete “Asteroid City” di Wes Anderson, “Past Lives” di Celine Song, “Palazzina Laf” di Michele Riondino. Su Netflix vi segnalo il curioso “Under Paris” di Xavier Gens con Bérènice Béjo, Nassim Leys, Lèa Lievant, su uno squalo che terrorizza Parigi e sguazza per la Senna. Da mettere assiema alle gag di Carlo Verdone sui piranha nel Tevere…

fallo tutti i giorni – sesso, potere e competizione 3

Ma il film più visto attualmente su Netflix in tuttto il mondo è “Godzilla Minus One”, bellissima rilettura del culto del mostro, diretto da Takashi Yamazaki. Su Amazon mi incuriosisce la serie finlandese tutta sesso “Fallo tutti i giorni – Sesso, potere e competizione” diretta da Teemu Nikki con Chike Ohanwe, Krista Kosonen, Pekka Strang.

challengers

Su Amazon trovate anche delle superprime come “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya, ovviamente a pagamento, e “Finalmente l’alba”, lo sfortunato film di Saverio Costanzo, che vi consiglio di vedere, anche se non ha funzionato per nulla in sala. “Challengers” è invece arrivato alla bella cifra di 90 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Dicevo ieri a Franco Maresco, trovami un altro regista palermitano che abbia incassato così tanto con un film… Ma anche italiano…

