24 apr 2024 13:24

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? INTANTO VI DICO CHE “BRIGANTI”, LA NUOVA SERIE ITALIANA DI NETFLIX, È TERRIBILE. UNA DELLE SERIE PIÙ FINTE CHE ABBIA MAI VISTO. TUTTA MUSICA E FOTOGRAFIA D’EFFETTO PER ACCHIAPPARE UN PO’ DI PUBBLICO. ABITI DA SPAGHETTI WESTERN ALLA DJANGO, EROI E EROINE CHE SPARANO, SCAPPANO, SI TRADISCONO. BOH! MI PIACCIONO I FILM DI BRIGANTI, MA SONO QUASI SEMPRE UNA DELUSIONE - NON CI RESTA CHE AFFRONTARE “BABY REINDEER”, SEMPRE NETFLIX, CHE VEDO MOLTO AMATO DALLA CRITICA… - VIDEO