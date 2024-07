IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? POSSO CONSIGLIARVI SU APPLE TV+ IL BEL FILM GIALLO AMBIENTATO IN UNA RISERVA INDIANA, “FANCY DANCE” CON UNA FANTASTICA LILY GLADSTONE, CHE RITROVIAMO PROTAGONISTA NELLA NUOVA SERIE DISNEY+ “UNDER THE BRIDGE” - SU APPLE TV AVETE ANCHE LA CURIOSA MA DIVERTENTE COMMEDIA “TIERRA DE MUJERES”, MENTRE SU NETFLIX TROVATE L'INTERESSANTE SERIE BRASILIANA, “UNA PARTE DI ME” CON UNA RAGAZZA CHE SI RITROVA INCINTA DI DUE GEMELLI, FIGLI DI DUE MASCHI DIVERSI. CAPITA… - VIDEO

fancy dance

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Ho visto e posso consigliarvi su Apple tv+ il bel film giallo ambientato nella riserva indiana in Oklahoma, “Fancy Dance”, scritto e diretto da Erica Tremblay con una fantastica Lily Gladstone (lo ha girato dopo “The Killers of the Flower Moon”) nel ruolo di Jax, indiana cherokee sbandata, piccola spacciatrice, lesbica, che vive un po’ così, ma si riscatta cercando che fine ha fatto sua sorella, ancora più sbandata di lei, ballerina in un localino mal frequentato.

under the bridge

Jax ha un fratello poliziotto tribale, tal J.J., Ryan Begay, un padre bianco, Shea Wingham, che ha sposato un’altra donna, e soprattutto una nipotina, Isabel Delroy-Olson, che porta con sé alla ricerca della madre. Quel che conta non è tanto il giallo, quanto l’ambientazione disperata degli indiani della riserva, e la faccia di Lily Gladstone che sembra sopportare qualsiasi cosa. La ritroviamo protagonista, ma nelle vesti di poliziotta, nella nuova serie Disney+ “Under the Bridge”, tratta dal romanzo di Rebecca Godfreys, con Riley Keough, Archie Panjabi, un giallo dove una ragazzina è stata uccisa e si cerca tra le sue compagne chi possa essere stato.

eva longoria tierra de mujeres

Come “Fancy Dance” ha ottime critiche in America. Io me lo vedrò sicuramente. Ho visto due puntate, invece, su Apple Tv+, del curioso “Tierra de mujeres”, curiosa ma piuttosto divertente commedia diretta da Carlos Sedes ideata da Ramon Campos, Pula Fernandez e Gemma Neira, con Eva Longoria nel ruolo di una ricca newyorkese esperta di vini che di punto in bianco viene mollata dal marito, scappato con un debito di 15 milioni di dollari, inseguita da brutti tipacci, e non trova di meglio che acchiappare la vecchia mamma spagnola, una strepitosa Carmen Maura, e la figlia lesbica, Victoria Bazua, e tornare nel paesetto spagnolo in mezzo al nulla da dove era scappata la mamma.

una parte di me

Tornati nel paesino si scontrano con la realtà del posto e con il passato della nonna. Ovvio che oltre al vasto gruppo di mujeres come da titolo del paesino, c’è anche un contadino bonazzo, Santiago Cabrera, per portare avanti la commedia con Eva Longoria. Bravissima. Su Netflix vedo che hanno ritirato fuori un filmetto di un paio d’anni fa, “La ragazza della palude”, diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones. Non fatevi fregare. Lo avete già visto. Più interessante una serie brasiliana, “Una parte di me” con una ragazza, Juliana Paes, una star in Brasile, che si ritrova incinta di due gemelli, figli di due maschi diversi. Diciamo che capita.

