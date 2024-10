IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA IN STREAMING? SMALTITA SU SKY LA TERZA PUNTATA, MOSCETTA, DI “THE PENGUIN” CON COLIN FARRELL, VI AVVERTO CHE SU NETFLIX AVETE DUE BOMBE. COME L’ULTIMO FILM DI HAYAO MIYAZAKI, “IL RAGAZZO E L’AIRONE” ARRIVATO FINALMENTE IN STREAMING, E COME LA NUOVA SERIE DI “RANMA ½” - PER I VECCHI SPETTATORI IN CERCA DI CLASSICI, CI SONO BEN DUE FILM DI MAX OPHULS SU AMAZON, “I GIOIELLI DI MADAME DE…” E “LETTERE DA UNA SCONOSCIUTA”…

Marco Giusti per Dagospia

the penguin 9

Che vediamo stasera? Intanto, smaltita su Sky la terza puntata, moscetta, di “The Penguin” con Colin Farrell, vi avverto che su Netflix avete due bombe. Come l’ultimo film di Hayao Miyazaki, “Il ragazzo e l’airone” arrivato finalmente in streaming, e come la nuova serie di “Ranma ½”. Su “Il ragazzo e l’airone”, dodicesimo film ideato, scritto e diretto da Hayao Miyazaki, il primo che ha fatto dopo dieci anni di assenza, c’è poco da dire, scrivevo quando uscì.

il ragazzo e l’airone di hayao miyazaki 6

E’ un capolavoro esattamente come lo erano i suoi grandi classici che tutto amiamo, “Il mio vicino Totoro”, “La città incantata”, “Il castello errante di Howl”. Certo. Non c’è nulla di veramente nuovo. La storia è sempre un mischione di autobiografia, di storia del novecento giapponese e di creatività totalmente libera. Non mancano i momenti di assoluto incanto visivo, di orrore e di divertimento. Non mancano i temi ricorrenti, la mancanza della madre, la crescita da bambino a adulto, la ricerca della pace e della felicità anche in tempi terribili di morte e di guerra.

the penguin 8

E non mancano i personaggi meravigliosi, le donne forti, le vecchiette un po’ streghe un po’ fate, i mostri un po’ umani un po’ animali. Magari manca qualche canzoncina per i bambini più piccoli, che forse si annoieranno. Ma è tale la potenza visiva, la costruzione narrativa, la precisione del decoupage, l’incastro continuo tra realtà e fantasia che anche lo spettatore più smaliziato e accorto si stupisce di come un uomo di 82 anni, pur con un grande studio d’animazione alle spalle, pur con tutta l’esperienza di narratore per immagini che ha, sappia tenere insieme un progetto del genere lasciandoci continuamente a occhi aperti.

Ranma ½

E torna, per i fan di manga, sempre su Netflix, “Ranma ½”, reboot di una celebre serie dove il protagonista è un ragazzino che si trasforma in ragazzina, e se la vede con altre tre ragazzine. Ho visto la prima puntata ieri e devo dire che non è affatto male. Per i vecchi spettatori in cerca di classici, come Dago, gli ricordo che trova ben due film di Max Ophuls su Amazon, “I gioielli di Madame de…” con Vittorio de Sica, Danielle Darrieux e Charles Boyer, e “Lettere da una sconosciuta” con Joan Fontaine e Louis Jordan. Un terzo capolavoro di Ophuls, “La ronde”, con l’Anton Walbrook di “Duello a Berlino” di Michael Powell e Emeric Pressburger dovrebbe essere su Chili.

the penguin 11

Occhio ai grandi piani sequenza di Ophuls. Nessuno sapeva usare il piano sequenza come lui. E Scorsese lo cita (cioè lo ricopia paro paro) nel suo capolavoro "Good Fellas", al punto di chiamare come direttore della fotografia Michael Ballhaus, nipote di Ophuls, che aveva sposato sua zia. Ballhaus aveva imparato molto da Christian Matras, il grande direttore della fotografia di "La Ronde" e "Madame De..." Su Amazon trovate anche “Femmine folli” di Erich von Stroheim.

il ragazzo e l’airone di hayao miyazaki 5

Per non parlare dei grandi film di Fritz Lang che dovrebbe vedere, da “Il grande caldo” a “M – Il mostro di Dusseldorf”, sempre su Amazon. Ho visto su Amazon che c’è pure “Paganini” di e con Klaus Kinski, assoluta follia. Ho saputo che anche Bob Dylan, dopo Kinski, sta in fissa con Paganini e cerca di produrre un biopic su di lui.

i gioielli di madame de... i gioielli di madame de...

the penguin 2 the penguin 5 il ragazzo e l’airone di hayao miyazaki 4 the penguin 7 the penguin 6 the penguin 10