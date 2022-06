IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VOLETE VEDERE STASERA? PUNTEREI TUTTO SU "KREOLA", EROTICO SOFT DEL 1993 DIRETTO A SANTO DOMINGO DA ANTONIO BONIFACIO, CIELO ALLE 21,15 - ALTERNATIVE? CINE 34 ALLE 21 RIPRESENTA UN CLASSICO DELLA COMMEDIA SEXY COME "LA MOGLIE VERGINE" DI MARINO GIROLAMI CON RAY LOVELOCK FRESCO SPOSO DI EDWIGE FENECH CHE NON RIESCE A FAR L'AMORE CON LEI - LECCORNIA TOTALE DELLA SERATA, RETE 4 ALLE 2,15 È IL FOLLE "LA POLIZIA BRANCOLA NEL BUIO", SCRITTO E DIRETTO DA TAL HELIA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

kreola 5

Che volete vedere stasera? Punterei tutto su "Kreola", erotico soft del 1993 diretto a Santo Domingo da Antonio Bonifacio con la Demetra Hampton di "Valentina" un po' ingrassata ma sempre nuda fin dalla prima scena sotto la doccia, lo sfortunato Theo Losito qui attore, poi diventato partner di Alberto Tarallo, e un paio di Brass girls nudissime come Cristina Garavaglia e Cristina Rinaldi, mentre ha il ruolo castigatissimo (ahi) di romanziera Cinzia Monreale, Cielo alle 21, 15.

kreola 6

Dialoghi deliranti: "C'è un tempo per l'amore e un tempo per il cibo, adesso si mangia!" "Sarò anche una puttana, ma voglio esserlo al momento opportuno". Anche per il regista il film è un disastro. "Sono quei film che si fanno per pagare i buffi di quelli precedenti. Demetra Hampton era fuori di testa, tutte le mattine veniva sul set e urlava, era una cosa pazzesca; lei l'aveva fatta come una marchetta, si era presa i soldi e del film non gliene poteva frega' de meno." ("Nocturno").

la moglie vergine 4

Alternative? Cine 34 alle 21 ripresenta un classico della commedia sexy come "La moglie vergine" di Marino Girolami con Ray Lovelock fresco sposo di Edwige Fenech che non riesce a far l'amore con lei malgrado le lezioni dello zio Renzo Montagnani sempre arrapato ("Sarò un ipersensibilità ma quando vedo un culo mi sento male!"). A curare la sua impotenza ci penserà la suocera Carroll Baker. Dormite sicuramente con "The New World" di Terrence Malick con Colin Farrell, Christian Bale, Q'Orlanka Kilcher, Ben Chaplin, Iris alle 21, rilettura malickiana della storia di Pocahontas e John Smith.

bruce willis codice mercury

Così così "Codice Mercury" di Harold Becker con Bruce Willis nel suo periodo migliore, Alex Baldwin, Miko Hughes, Canale 20 alle 21,05. Molto carino "Nati stanchi" di Dominik Tambasco con Ficarra e Picone, Rai Movie alle 21, 10. Mi piacerebbe vedere "Asterix alle olimpiadi" diretto da Frederic Forestier e Thomas Langmann con Clovis Cornillac come Asterix e Gerard Depardieu come Obelix, Alain Delon e Benoit Poelvoorde, Canale 27 alle 21, 10.

Un giorno di pioggia a New York

I fan di Woody Allen si divertiranno su Rai Tre alle 21, 20 con la commedia, devi dire molto gradevole anche se ennesima variazione del felliniano Sceicco bianco (ma i diritti?), "Un giorno di pioggia a New York" con la coppia di studentelli Thimothy Chalamet e Elle Fanning che arrivano a New York ma si dividono subito per vivere avventure completamente diverse. E poi ritrovarsi. Cambiati. Ci sono anche una fenomenale Selena Gomez, Jude Law, Liev Schreiber. Mai uscito in sala in America. Su Italia 1 alle 21, 20 ritrovate "Interstellar" di Christopher Nolan con Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, che proverete a rivedere senza capirci molto.

le origini del male

Punterei magari sul meno visto "Le origini del male", horror inglese di John Pogue con Jared Harris e Sam Claflin, Mediaset Italia2 alle 21, 15. Per chi ha voglia di napoletanita' propongo il divertente "La parrucchiera" di Stefano Incerti con Pina Turco, la coppia di cattivi Cristina Donadio - Artyro Muselli, Massimiliano Gallo e il mitico Tony Tammaro.

il sindaco del rione sanita

Ma su Rai Tre avete anche una doppietta martoniana dall'1, 20 in poi, prima "Il sindaco del Rione Sanità" rilettura moderna del testo teatrale di Eduardo con Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, qui davvero strepitosi, poi alle 3, 20 "Morte di un matematico napoletano" con Carlo Cecchi, Renato Carpentieri, il povero Antonio Neiwiller e Toni Servillo quando non era ancora la star che è oggi. Mentre Cecchi era una star a teatro. E come il matematico Caciupppoli era favoloso.

lino banfi pamela prati la moglie in bianco l’amante al pepe

In seconda serata avete Pamela Prati e Lino Banfi nella replica di "La moglie in bianco... l'amante al pepe" di Michele Massimo Tarantini, Cine 34 alle 22, 50, "Il discorso del re" di Tom Hooper con Colin Firth che si fa curare la balbuzie dallo specialista Geoffrey Rush, Iris alle 33, 55, una commedia deliziosa che io e Paolino Ruffini abbiamo parodiato con una serie di sketch in un programma chiamato "Base Luna" di Rai Due. Su Rai Uno a mezzanotte trovate la commedia non troppo riuscita "Ricchi di fantasia" di Francesco Micciche' dove gli amanti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli non possono divorziare dai loro partner per mancanza di soldi.

prestami tua moglie.

Poi lui vince tre milioni di euro alla lotteria e le cose sembrano cambiare. Ma ha veramente vinto? Pur costruito per i talenti dei due protagonisti il film non decolla mai. Più che spingervi a rivedere la commedia con Lando Buzzanca "Prestami tua moglie" di Giuliano Carnimeo con Janet Agren, Claudine Auger e Daniela Poggi, Cine 34 alle 00, 35, vi propongo un vecchio film per la TV dei Manetti, "Crimini. Morte di un confidente" con Rodolfo Corsato, Remo Girone, Chiara Conti, Debora Caprioglio, Rai Premium all'1,05. Crimini era una bellissima idea produttiva di Rai Fiction che andrebbe ripresa.

la polizia brancola nel buio 5

Certo, vedo che La7 all'1, 10 ha piazzato un classico della commedia all'italiana come "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? " di Ettore Scola con Alberto Sordi, Bernardo Blier doppiato in marchigiano da Max Turilli e Nino Manfredi... "Aritanghete a rompecojoni!". Leccornia totale della serata, inutile che ve lo dica, Rete 4 alle 2, 15 è il folle "La polizia brancola nel buio", finto poliziesco, visto che è un giallo, scritto e diretto da tal Helia Colombo con Joseph Arkim, Francisco Cortez, Gabriella Giorgelli, che deve il suo status alla rarità, mai uscito in video, e al titolo assurdo. Definito "una ciofeca" dagli amici di Bloodbuster, almeno sappiamo che esiste.

Agente Lemmy Caution operazione Alphaville

Tutto si chiude alle 3,50 sulla berlusconiana Rete4 con un capolavoro di Jean-Luc Godard come "Agente Lemmy Caution: operazione Alphaville", omaggio al cinema di serie B americano, all'Eurospy con Eddie Constantine, qui divertente protagonista con Anna Karina e Akim Tamiroff, ma anche film liberissimo che si permette di usare il genere per parlare di cinema e di futuro. Imperdibile.

