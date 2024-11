IL DIVANO DEI GIUSTI - PER CHI RESISTE FINO A MEZZANOTTE E MEZZA C'E' "LAWRENCE D'ARABIA", QUANDO LO VIDI DA BAMBINO RIMASI INCANTATO: QUELLO ERA IL CINEMA - IN PRIMA SERATA CINE34 PASSA "SE SON ROSE" - MI RIVEDREI "JFK – UN CASO ANCORA APERTO", STREPITOSO FILMONE, DEFINITIVO SULLA MORTE DI KENNEDY - APRITE GLI OCCHI PER “LA MONACA NEL PECCATO”, ALQUANTO SPINTO - FORMIDABILE "FACCIA DI PICASSO..."

Marco Giusti per Dagospia

peter o toole in lawrence d arabia

Che vediamo stasera? Mah… in chiaro stasera non c’è molto. Canale 20 alle 21, 10 propone un thriller scritto da Luc Besson e Adi Hasak e diretto da McG, “3 Days to Kill” con Kevin Costner agente della Cia malatissimo che scopre di avere una figlia, Hailee Steinfeld, e forse la cura giusta. Ma le cose si complicano. Ci sono anche Amber Heard, la Connie Nielsen del Gladiatore I e II, Scott Burn, Richard Sammel.

Cine 34 alle 21, 05 propone “Se son rose” di e con Leonardo Pieraccioni con un bel cast di ragazze, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi. Mi rivedrei però “JFK – Un caso ancora aperto”, strepitoso filmone definitivo sulla morte di Kennedy diretto da Oliver Stone con Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Michael Rooker, Gary Oldman, Rai Storia alle 21, 10.

se son rose

Rai Movie alle 21, 10 passa la wedding comedy “Ti presento i suoceri” diretta da Michael Jacobs con Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere, William H. Macy. La7 alle 21, 15 propone la melassa di “Le regole della casa del sidro” diretto da Lasse Hallström con Michael Caine, Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, tratto dal romanzone di John Irving. Molto divertente, in effetti da rivedere con piacere, anche “Indiana Jones e l’ultima crociata” di Steven Spielberg con Harrison Ford Indiana Jones e Sean Connery come suo padre, Alison Doody, Denholm Elliott, John Rhys-Davies, Iris alle 21, 15.

E’ un buon fantascientifico “Gattaca. La porta dell’universo” scritto e diretto nel 1997 da Andrew Niccol con Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal, Xander Berkeley, Jayne Brook. Avete capito bene, Gore Vidal! Sul set si innamorarono e si sposarono i due protagonisti, Ethan Hawke e Uma Thruman. Ebbero due figli e si separarono nel 2005. Uno degli edifici dove si svolge il film è il celebre the Marin County Civic Center a San Rafael, California, ideato e costruito da Frank Lloyd Wright.

lawrence d arabia secret cinema

Sembra sia bruttissimo (14% di gradimento, ahi!) il pur blasonato “Paradise Highway” diretto da Anna Gutto con Juliette Binoche, Morgan Freeman, Cameron Monaghan, Frank Grillo, Christiane Seidel, pericoloso viaggio in camion con Juliette Binoche alle prese con uno strano carico da portare, narcotraffico, cattivo di ogni risma.

Su Canale 27 alle 21, 15 il terribile “Shrek terzo” diretto da Chris Miller, Raman Hui. Era carino invece il romantico film di esordio di Eleanor Coppola, la moglie di Francis Coppola, “Parigi può attendere” girato nel non lontano 2016 con Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin, Tv8 alle 21, 30, dove trasforma in film una sua avventura europea. La moglie di un produttore fa un viaggio in macchina da Cannes a Parigi con il socio francese del marito. Si diverte.

se son rose pieraccioni 6

Tv2000 alle 21, 40 propone la bellissima commedia sociale di Aki Kaurismäki "Miracolo a Le Havre" con Jean-Pierre Léaud, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, André Wilms, Elina Salo. Passiamo alla seconda serata col formidabile “Faccia di Picasso”, diretto e interpretato da Massimo Ceccherini con Alessandro Paci e Marco Giallini, Cine 34 alle 22, 55, un po’ il Fellini 8 e mezzo di Massimo Ceccherini, 6 miliardi di budget (che non vedrà mai più), che cerca di capire che genere di film fare tra un Rocky (l’Ivan Drago di Christian Vieri è fenomenale), uno Squalo e un Esorcista (la scena del vomito è grandiosa), con Marco Giallini che fa un produttore modellato su Gianni Di Clemente che non la smette di dire a Paci “Grande Paci, grande Paci!”.

se son rose pieraccioni 5

Rai4 alle 23, 15 passa il thriller “Kidnap” di Luis Prieto con Halle Berry, Lew Temple, Patrick Kearns, Christopher Berry, Dana Gourrier. Aprite gli occhi per “La monaca nel peccato”, tonaca movie alquanto spinto diretto da Joe D'Amato con Eva Grimaldi, Karin Well, Maria Pia Parisi, Gilda Germani, Aldina Martano. Ricordo che quando lo vidi al Rouge et Noir, ora sala Bingo, di Roma, il mio amico Sergio Grmek Germani riconosceva le attrici non dal volto ma da un’altra parte del corpo quando si alzavano i gonnelloni e si mostravano senza mutande.

la monaca nel peccato 2

La cosa colpì molto il vecchio Giovanni Grazzini, critico del “Corriere della Sera”. “Occome fai?” gli chiese stupito. Sergio incominciò allora a andare in dettaglio sulle particolarità delle chiappe delle attrici (nei… herpes…). Avrete visto cento volte il thriller con serial killer “Copycat” di Jon Amiel con Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, La7 alle 23, 40.

Iris alle 23, 45 propone l’ottimo “Lion – La strada verso casa” diretto da Garth Davis con Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Priyanka Bose, Sunny Pawar, storia di un bambino che si perde in una stazione in India e tornerà a casa dopo molti, molti anni. Bello e commovente. Rai Movie alle 0, 35 passa “Lawrence of Arabia” insuperabile kolossal diretto da David Lean con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Jack Hawkins, José Ferrer. Quando lo vidi da bambino in una grande cinema di Pisa rimasi incantato. Quello era il cinema.

la monaca nel peccato 1

Rai4 alle 0, 55 passa il thriller “The Survivalist” di Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Jenna Leigh Green, Ruby Modine, Jon Orsini. Tv8 alle 2 propone la commedia sexy “Sex Movie in 4D” di Sean Anders con Josh Zuckerman, Amanda Crew, Clark Duke, James Marsden, Seth Green, Alice Greczyn. Boh… Bellissimo “BlacKkKlansman” di Spike Lee con John David Washington che infiltra Adam Driver in un gruppo di neonazisti suprematisti bianchi. Con Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold.

Three Days To Kill

Su Rai Tre alle 2, 25 torna “Il Festival del proletariato giovanile a Parco Lambro”, documentario storico di Alberto Grifi con Alberto Camerini, Giulio Capiozzo, Don Cherry, Tony Esposito, Patrizio Fariselli. Non credo che abbiate visto “Worth” di Sara Colangelo con Michael Keaton, Stanley Tucci, Alfredo Narciso, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti, La7 alle 2, 35, curioso film avvocatizio sui risarcimenti per l’attentato dell’11 settembre. Solo per avvocati, su.

Chiudo con “Nerone” di Con Pippo Franco, Maria Grazia Buccella, Enrico Montesano, Bombolo, Cine 34 alle 4, 10. Girato a ruota del successo di Remo e Romolo: due figli di una lupa, è l’ultimo film di Pingitore in coppia con Castellacci, e il secondo e l’ultimo della saga romana. Ma il primo prodotto da Mario Cecchi Gori. Risente sia della fresca esperienza del Bagaglino anni ’70, nella sua fase gloriosa, ma anche della moda dei film in costume un po’ pecorecci.

il festival del proletariato giovanile a parco lambro

Anche i nudi e le situazioni sexy sono in questi due primi film molto più spinti che nei successivi. Maria Grazia Buccella come Poppea e Paola Tedesco come Licia lasciano il segno coi loro nudi vistosi. Pure Paolo Borboni alla sua veneranda età, 76 anni. «Vergognarmi perché sono vecchia?”, dice in un’intervista a “Stampa Sera”, 3 dicembre 1976. “Ma guardatemi, non sono un miracolo dì freschezza? E poi volete mettere a confronto il mio seno, che ha vissuto più di mezzo secolo, con il seno di queste fanciulline che della vita non sanno nulla?».

dallas gli spari (2)

Ma ci sono anche Carmen Russo e Marina Marfoglia. Per non dire delle macchiette gay di Giò Stajano e di Franco Caracciolo. Cast da urlo, che oltre ai fedelissimi del Bagaglino, porta qualche rinforzo come Aldo Fabrizi, Paolo Stoppa, Paola Borboni, perfino un giovanissimo Magalli, allora autore di Pippo Franco. Un po’ sacrificato Enrico Montesano come Petronio rispetto al Nerone perfetto di Pippo Franco, che spadroneggia alla grande. Bombolo ha finalmente un ruolo adeguato. Film ritenuto da quasi tutti reazionario e qualunquista. Magari è vero, ma rivisto è molto divertente, anche con le battute più facili, Galba-Galbani, il personaggio di Amintoris, cioè Fanfani, le battute di satira politica del tempo

dallas gli spari FESTIVAL DEL PROLETARIATO GIOVANILE AL PARCO LAMBRO jfk e jackie arrivano a Dallas