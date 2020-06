IL DIVANO DEI GIUSTI - CHI SONO QUELLE, PAPA', DUE STAR?", “NO, DUE MIGNOTTE". STASERA PUO' ESSERE UNA BUONA SCELTA RI-VEDERE SORDI E VITTORIO DE SICA SU RAI TRE NEL FILM "UN ITALIANO IN AMERICA” - SE VOLETE QUALCOSA DI PIÙ STRACULT POTETE DARE UNA SBIRCIATINA A CARMEN VILLANI SEMPRE NUDA NEL PUR TERRIBILE "LA SIGNORA HA FATTO IL PIENO", CINE 34 – ALL’ALBA UNO DEI PRIMI TONACA MOVIE EROTICI,"LE MONACHE DI SANT'ARCANGELO" – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? "Chi sono quelle, papa', due star?", chiede candidamente Alberto Sordi a Vittorio De Sica, padre ritrovato in America. "No, due mignotte". Ecco. Stasera puo' essere una buona scelta vedere o rivedere su Rai Tre alle21, 45 "Un italiano in America", terzo film da regista di Alberto Sordi dove scopre suo padre De Sica in uno show americano modello Caramba che sorpresa!. Il film diventa poi il prototipo dei tanti viaggi all'estero dei comici italiani. Non funzionano mai. Ma la coppia Sordi-De Sica è notevole.

Come anni dopo sara'notevole la coppia Sordi-Verdone

Se volete qualcosa di più stracult potete dare una sbirciatina a Carmen Villani sempre nuda nel pur terribile "La signora ha fatto il pieno", Cine 34 alle 19, 25, commedia sexy Italo-spagnola diretta da Juan Bosch con Carlo Giuffre' e Aldo Maccione. Il modello è la commedia degli equivoci tra Feydau e Giovannona Coscialunga, con Carmen, professionista del sesso, scritturata per far perdere la testa all'onorevole di turno. Non bellissimo, vi avverto.

Non ho mai visto, invece, "Miele di donna" di Gianfranco Angelucci, assistente e amico di Fellini, Cielo alle 21, 25, erotico con ambizioni dominato dalla bellezza sfrontata di Clio Goldsmith, appena uscita dal successo di "La cicala", e dal fisico della prosperosa Donatella Damiani, già in superluce ne "La città delle donne". La storia vede una scrittrice, Catherine Spak, che pistola alla mano, obbliga un editore, Fernando Rey, a leggere il suo libro.

E lì parte la storia che vede protagonisti la bella Clio Goldsmith, Luc Merenda, la Damiani. Clio smise presto il cinema, ahimé, si sposò due volte, prima con Carlo Puri, attore e poi impre editore, poi col nobile inglese Mark Shand. Ha avuto una figlia per ogni matrimonio. Qualche volta torna in Italia, ma vive a Londra. Non so come sia questi "Miele di donna", anche se mi incuriosisce molto.

Certo, se volete andare sul sicuro, ci sono sempre "Caccia al ladro" di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly, La7 alle 21,25, "La guardia del corpo" diMick Jackson con Kevin Costner e Whitney Houston Canale 5 alle 21, 20. O su Rete 4 alle 21, 25, il più recente "Io, loro e Lara" di Carlo Verdone con Laura Chiatti e un Marco Giallini non ancora esploso e molto in forma. In seconda serata su La 7 alle 23, 15 un superclassico come "Da qui all'eternità " di Fred Zinneman con Burt Lancaster Deborah Kerr che si baciano sul bagnasciuga, Montgomery Clift, Frank Sinatra.

VILLANI

In alternativa un classico moderno come "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino con Thimothy Chamalet e Arnie Hummer su RSI alle 22, 55, premio Oscar per la sceneggiatura, e candidato sia come film che come regia. E pensare che Guadagnino non riusciva a chiudere il pur modestissimo budget di 2,8 milioni... Se ce la fate, stanotte all'1 su Rai4 passa "Donnie Darko" di Richard Kelly con Jake Gyllenhall, bellissimo e molto visto.

VILLANI

Contemporaneamente su Cine 34 apparirà "Ultimo tango a Zagarol" di Nando Cicero con Franco Franchi come simil-Marlon Brando e Martine Beswick. Solo alle 4,25 su Cine 34 potete vedere uno dei primi tonaca movie erotici,"Le monache di Sant'Arcangelo" del vecchio Domenico Paolella con Anne Heywood, Luc Merenda e una giovanissima Ornella Muti. Meriterebbe..

