Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo? Cielo, al posto del solito erotichello, propone un intelligente film per signore e signorine, “Io, lui, lei e l’asino” scritto e diretto da Caroline Vignal con Laure Calamy, che riconoscerete come una delle simpatiche protagoniste di “Chiami il mio agente”, come la maestra Antoinette, alle prese con una stralunata vacanza nelle Cévennes assieme a un asino dopo che il suo amante, padre di uno dei suoi allievi le ha dato buca perchè deve passare le vacanze con la moglie e la famiglia.

La regista, che non faceva un film da vent’anni, dice di essersi ispirata a un romanzo di Robert Luis Stevenson, “In viaggio con un asino nelle Cévennes”, che viaggia con un asino, anzi un’asina di nome Modestine da Monastiers-sur-Gazelle a Saont-Jean-du-Gard.

Su Tv2000 alle 20, 55 trovate uno degli ultimi film di Terrence Malick, “La vita nascosta – Hidden Life”. 173 minuti. Più che un film è stato un sequestro di persona questo estenuantissimo film dedicato alla vita di Franz Jägerstätter, fattore Alto Atesino che si rifiutò di piegarsi al nazismo. Malick ne fa una sorta di martire, costruendogli un'aura cristologica di tutto rispetto.

Franz, interpretato dal bravissimo August Diehl, già maggiore tedesco in Inglourious Basterds nonché genero del regista, non accetta di dichiarare la propria fedeltà a ciò che lui ritiene sia il male, cioè il nazismo. In ogni istante della sua vita, potrebbe tornare indietro, fingere, come hanno fatto milioni di tedeschi, ma per lui non è possibile.

E accetta un percorso di martirio che, come gli dicono i suoi aguzzini, da Matthias Schoenarts a Bruno Ganz, è del tutto inutile, perché nessuno ne verrà a conoscenza e non cambierà certo le sorti della guerra. Ma per Franz e per la sua adorata moglie, Valerie Pachner, bravissima, che lo sostiene in ogni istante della sua vita, opporsi a una bugia così sostanziale, l’accettazione del male come normalità, è tutto.

Eppure né Franz né sua moglie sono intellettuali, ma semplici montanari, agricoltori in continuo rapporto con la natura e con Dio. Malick punta a una ricostruzione mistica della storia, ovviamente esagerando come gli abbiamo fatto veder fare in questi ultimi anni. Non c’è inquadratura che non abbia una luce naturale tra le montagne o dietro le nuvole, non c’è nessuna semplicità diciamo rosselliniana di ripresa. E’ tutto così preciso e grondante da farti venire il mal di testa dopo dieci minuti.

Su Cine 34 alle 21 trovate un buon Pieraccioni, “Una moglie bellissima” con Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Gabriel Garko. Su Iris alle 21 ritroviamo John Wayne in quello che era considerato uno dei suoi film più conservatori, “Chisum” di Andrew V. McLaglen con Forrest Tucker, Ben Johnson, Geoffrey Deuel, Linda Day, Christopher George, rilettura dei fatti della celebre Lincoln County War dove ci lasciarono le penne Billy The Kid e la sua banda.

Ma ebbe il supporto del Presidente Nixon: "Nell'ultimo fine settimana ho visto un film - non vedo molti film ma cerco di vederli nei fine settimana quando sono alla Casa Bianca o in Florida - e il film che ho selezionato, o, come infatti, mia figlia Tricia ha scelto, era Chisum con John Wayne. Un western. E mentre guardavo quel film, ho detto: "Beh, è un western molto buono, John Wayne è un attore molto bravo, c’è un bel cast di supporto. E’ molto meglio dei film medi, migliori di tanti western".

Penso sia più interessante il musical rockettaro poco amato dalla critica su Warner tv alle 21, “Rock of Ages” di Adam Shankman con Diego Boneta, Julianne Hough, Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones. Per non parlare del divertente “Yesterday” di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran, James Corden, che risponde alla domanda: Cosa potrebbe capitare a un piccolo cantante se un giorno scoprisse di essere l’unica persona al mondo a conoscere le canzoni dei Beatles?

Non diciamo al celebrato regista di “Il milionario” e al re delle commedie inglesi, Richard Curtis, che la stessa idea la aveva avuta tanti anni fa Il nostro Massimo Troisi in Non ci resta che piangere (plagio?) e se ne serviva per corteggiare le ragazze. Per l’eroe di “Yesterday”, Jack Malik, interpretato dall’esordiente Himesh Patel, cantare le canzoni dei Beatles piuttosto che le sue significherà però passare da una situazione di cantantino sfigato con qualche serata mal messa al successo planetario. E vendersi l’anima. Perché sa che le canzoni non le ha scritte lui. Non è certo lui il genio dietro ai testi e alle musiche dei successi dei Beatles.

Ma solo lui sembra conoscerle e essere in grado di cantarle. Arrivato al successo grazie all’aiuto del vero Ed Sheeran nel ruolo di se stesso, dovrà anche cambiare manager, dalla bella amica di sempre, la Ellie di Lily Jones, che ama senza sapere di amarla, alla più torva manager americana Debra, interpretata da Kate McKinnon, che ha capito che l’affare economico è davvero qualcosa di enorme.

E oggi non siamo più ai tempi dei Beatles. Una volta digerita l’idea principale del film, la scomparsa di qualsiasi canzone dei Beatles dalla faccia del mondo e soprattutto da internet, la commedia funziona più o meno come un musicarello, con il pubblico che aspetta che Jack canti una canzone piuttosto che un’altra, mentre la storiella d’amore segue il suo corso. Assolutamente divertente, si vede con un certo piacere, anche se rimane un po’ una cazzatona, proprio perché l’idea che sostiene il tutto è molto fragile.

Su Canale 27 trovate alle 2110 lo scatenato “Il gioiello del Nilo” di Lewis Teague con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Spyros Fokas, mentre Rai Movie alle 21, 10 propone una perla come “La bella mugnaia” di Mario Camerini con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Paolo Stoppa, Yvonne Sanson, remake a colori prodotto dal duo Ponti-De Laurentiis del celebre “Cappello a tre punte” diretto da Camerini vent’anni prima con i De Filippo, Leda Gloria e Tina Pica sempre ispirato dalla commedia dello spagnolo Pedro Antonio de Alarcón.

In seconda serata trovate su Rai Movie alle 22, 50 un capolavoro totoesco come “Miseria e nobiltà” diretto da Mario Mattoli, tratto dalla commedia di Eduardo Scarpetta del 1887 con Totò come Felice Sciosciamocca, Dolores Palumbo, Sophia Loren, Enzo Turco, Valeria Moriconi. C’è tutto, gli spaghetti mangiati con le mani, la lettera scritta per gli analfabeti, il celebre “Vincenzo n’è padre a me”. Un film da far vedere nelle scuole per capire il livello del nostro cinema e del nostro teatro.

Cine 34 alle 23, 10 risponde con un altro bel film di Mario Mattoli, “L’inafferabile 12” con Walter Chiari, Isa Barzizza, Silvana Pampanini, Carlo Campanini, Aroldo Tieri, dove un bambino, nato 13°, viene spedito all’orfanatrofio dal padre superstizioso e da grande, scopre che il suo gemello altri non è che il portiere della Juventus. Doppio ruolo per Walter Chiari. Scritto da Steno e Monicelli.

Iris alle 23, 35 torna su un vecchio avventuroso, “Gli amanti dei cinque mari” di John Farrow con John Wayne, Lana Turner, David Farrar, Lyle Bettger, Tab Hunter, mentre Canale 20 ripropone, fuori tempo massimo, il primo “Halloween” della trilogia diretta da David Gordon Green con Jamie Lee Curtis.

a beautiful day 2

Su Rai 4 a mezzanotte trovate il bellissimo “A Beautiful Day” di Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix in un grande ruolo di difensore della bambina in pericolo, Ekaterina Samsonov. Su Rete 4 alle 0, 50 magari non è male in thriller francese “La vendetta di una donna” di Didier Bivel con Elsa Lunghini, François Vincentelli, Patrick Ridremont, Sara Martins, Nathalie Blanc, dove un potente gallerista violenta una banditrice d’aste e nella stessa notte viene trovata morta sua moglie. Quale sarà quindi la vendetta della violentata? Tacere o confermare la violenza davvero subita?

Cine 34 all’1 presenta una commedia di Simona Izzo, “Camere da letto” con Simona Izzo, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi, Giobbe Covatta, Giuppy Izzo.

Nella notte vedo che su Iris all’1, 55 torna “Videodrome”, capolavoro di David Cronenberg con James Woods, Deborah Harry, Sonja Smits, Lee Carlson. Rete 4 alle 3, 05 presenta invece “Pasolini, un delitto italiano” di Marco Tullio Giordana con Andrea Occhipinti, Carlo De Filippi, Nicoletta Braschi, Toni Bertorelli, Antonello Fassari, sorta di ricostruzione del delitto Pasolini che aveva come unico inconveniente la scelta, che non piacque a tutti, di non far mai vedere il Pasolini di finzione.

Rai Movie presenta alle 5 il vecchio e glorioso “La cosa da un altro mondo” che tanto ci spaventò in gioventù, diretto da Howard Hawks anche se firmato dal modesto Christian Nyby, con Kenneth Tobey come La Cosa, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite, Douglas Spencer, James Young. Chiudo con il rarissimo “Chiari di luna”, opera prima di Lello Arena con Lello Arena con lo stesso Lello Arena, Tosca D'Aquino, Julia Nickson, Giovanni Mauriello, Iris alle 5, 25. Mai visto.

