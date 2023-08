IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO, CHE VEDIAMO? IN PRIMA SERATA SU CINE 34 AVETE LA COMMEDIA SEXY “SPOGLIAMOCI COSÌ SENZA PUDOR…” - CON LO SQUALO A TRE TESTE DI “3 HEADED SHARK ATTACK” CAPIRETE PERCHÉ CI PIACCIONO I FILM TRASH, ANZI TRASHISSIMI - RAI 1 SI GIOCA IL PUBBLICO DEI TELEMORENTI CON IL MUSICAL COREANO “PRESS PLAY”. SE VOLETE POTETE RIVEDERVI “C’ERA UN VOLTA IL WEST”, CAPOLAVORO DI SERGIO LEONE – PER I BOLLORI NOTTURNI C’È “LA DONNA DELLA CALDA TERRA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ursula andress johnny dorelli spogliamoci cosi?? senza pudor

In chiaro in prima serata avete l’avventuroso di Luc Besson “Adele e l’enigma del faraone” con Luc Besson con Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Frédérique Bel, Iris alle 21. Molto grazioso. Cine 34 alle 21 ripropone la commedia sexy a episodi "Spogliamoci così senza pudor…” di Sergio Martino con Ursula Andress, Barbara Bouchet, Enrico Montesano, Johnny Dorelli, Gianrico Tedeschi.

spogliamoci cosi senza pudor

“DOA: Dead or Alive” di Corey Yuen con Jaime Pressly, Holly Valance, Sarah Carter, Devon Aoki, Eric Roberts, Canale 20 alle 21, 05, è un siuper-action tratto da un videogioco con tre campionesse di arti marziali che partecipano a un torneo. Su Canale 27 alle 21, 05 trovate il sequel di “Gremlins”, cioè “Gremlins 2” – La nuova stirpe”, ancora diretto da Joe Dante con Zach Galligan, Phoebe Cates, Christopher Lee, Dick Miller, Jophn Astin, ovviamente meno originale del primo film, ma molto accattivante, con la rivolta dei gremlins cattivi contro gli umani.

johnny dorelli spogliamoci cosi senza pudor

Grande apparizione del critico Leonard Maltin che viene eliminato dai gremlins mentre legge la sua critica al primo film. Le sequenze animate con Bugs Bunny e Daffy Duck, occhio!, sono dirette addirittura da Chuck Jones. Per Joe Dante il sequel è migliore del primo film.

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate invece il sentimentale italo-tedesco “Divine – La fidanzata dell’altro” di Jan Schomburg con Callum Turner, Matilda De Angelis, Ronke Adekoluejo, Paolo Bonacelli, Kemaal Deen-Ellis. La storia vede Matilda De Angelis che sta per diventare suora quando si innamora di un giornalista americano venuto per le elezioni del nuovo papa. Suora?!

Su Cielo alle 21, 15 capirete perché ci piacciono i film trash, anzi trashissimi, con lo squalo a tre teste di “3 Headed Shark Attack” di Christopher Ray con Karrueche Tran, Jason Simmons, Rob Van Dam, Danny Trejo, Jena Sims, Brad Mills. Non ci credete che esista uno squalo a tre teste, vero? Su La7 alle 21, 15 trovate il ben più posato thriller “Ipotesi di reato” diretto da Roger Michell con Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Sydney Pollack, William Hurt.

3 HEADED SHARK ATTACK

Rai 1 alle 21, 25 si gioca il pubblico dei telemorenti con il musical coreano “Press Play” di Greg Björkman con Lewis Pullman, Danny Glover, Christina Chang, Matt Walsh, Clara Rugaard, Lyrica Okano. Mica male… Canale Nove alle 21, 25 ci promette il capolavoro di Sergio Leone “C’era un volta il west”, scritto con Bernardo Bertolucci e Dario Argento, rivisto da Sergio Donati, con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards, Gabriele Ferzetti.

Divine La fidanzata dell altro

E pensare che Carlo Ponti voleva assolutamente come protagonista Sophia Loren, ma Leone non accettò e perse la produzione potente di Ponti. Nel ruolo dei tre killer della prima scena voleva apparizioni di Clint Eastwood e Lee Van Cleef, ma rifiutarono. Così prese i formidabili Jack Elam, che recita con la mosca, Woody Strode e Al Mulloch, che ebbe la sciagurata idea di buttarsi con gli abiti di scena dalla sua stanza d’albergo a un giorno dalle fine delle riprese. E Leone mandò Claudio Mancini a recuperare l’abito per il giorno dopo. Bertolucci ricordava: “Sono felice di aver convinto Leone ad avere il personaggio di una donna per la prima volta – a accettare quel personaggio, un personaggio che andava preso seriamente. Ho lavorato molto su quel personaggio. Abbiamo fatti grandi sforzi per convincerlo”.

Divine La fidanzata dell altro

Ma ci sono anche altre cose che Bertolucci sentiva come sue, anche se non partecipò fino in fondo alla stesura definitiva. Ricordo che quando vidi “C’era una volta il west” una parte era miracolosamente simile a quello che avevo scritto; era la parte dove la famiglia aspetta l’arrivo di Claudia Cardinale, preparano delle torte sui tavoli all’aperto. Mi ricordo alcune pagine dove descrivevo molto dettagliatamente i canti delle cicale interrotti da silenzi molto inquietanti e poi gli spolverini bianchi dei banditi che sbucano dal granoturco.

Divine La fidanzata dell altro

Avevo scritto granoturco perché riportavo il west alle mie campagne emiliane.” Su Warner tv alle 21, 30 vedo che passa il melodrammone processuale “Pazza” diretto da Martin Ritt con Barbra Streisand, Richard Dreyfuss, Eli Wallach, Karl Malden, con la Streisand, prostituta che ha ucciso un cliente che le chiedeva qualcosa di troppo forte, e fa la pazza per non finire all’ergastolo.

Passiamo alla seconda serata. Posso consigliarvi “Il giocatore”/”Rounders” di John Dahl con Matt Damon, John Malkovich, Edward Norton, Gretchen Mol, dove le partite a carte tra Damon e Malkovich sono memorabili, La7 alle 23, 15. Rai Uno a mezzanotte insiste con le commedie sentimentali tedesche con. L’oscuro “Gli equilibri del cuore” di Bruno Grass con Saskia Vester, Michael Lerchenberg, Sebastian Fräsdorf, Victoria Schulz. Ma chi li vede?

C ERA UNA VOLTA IL WEST

Rete 4 alle 0, 40 propone “Certo, certissimo, anzi… probabile” diretto da Marcello Fondato, tratto da un testo fluidello di Dacia Maraini con Claudia Cardinale e Catherine Spaak, forse troppo amiche che non trovano mai un uomo buono. I maschi sono John Phillip Law, Nino Castelnuovo, Robert Hoffmann, uno scappa addirittura col marinaio danese Lars Bloch.

C ERA UNA VOLTA IL WEST 2

Cielo all’1 propone l’erotico “La donna della calda terra” di José María Forqué con la bellissima Laura Gemser, Stuart Whitman, Pilar Velázquez, Gabriele Tinti, mentre Cine 34 all’1, 15 ripropone il vistissimo “L’amica di mia madre” di Mauro Ivaldi con Barbara Bouchet, Carmen Villani, Roberto Cenci, Raul Martinez. Chiudo con lo spettacolare poliziesco di Fernando Di Leo “La mala ordina” con Mario Adorf, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rai Due all’1, 40. Ma quanto ha rubato a Di Leo il vecchio Tarantino…

la mala ordina cera una volta il west 3 cera una volta il west 4 la donna della calda terra 15 la donna della calda terra 5 la mala ordina la mala ordina 2 certo certissimo anzi probabile 4 certo certissimo anzi probabile 2 certo certissimo anzi probabile 3 la donna della calda terra