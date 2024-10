IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO STASERA? NON POSSIAMO CERTO RIMANERE INDIFFERENTI RISPETTO A “TRE SORELLE” DI ENRICO VANZINA, RARO FILM SUL COVID USCITO DURANTE IL COVID - SE AVETE VISTO LA PRIMA PARTE DI “IT” VEDRETE ANCHE “IT. CAPITOLO SECONDO” - IN SECONDA SERATA AVETE LO STUPENDO, ANCHE MI CI ADDORMENTO REGOLARMENTE E NON CAPISCO PERCHÉ, “L’UOMO CHE NON C’ERA”, GRANDE NOIR D’EPOCA DEI COEN BROTHERS - NELLA NOTTE PASSA ANCHE IL THRILLER EROTICO “LA ORCA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

giulia bevilacqua chiara francini serena autieri tre sorelle

E in chiaro che vediamo stasera? Non possiamo certo rimanere indifferenti rispetto a “Tre sorelle”, programmato su Cine 34 alle 21, opera seconda, più tolstoiana che cekoviana, di Enrico Vanzina dopo lo stracultissimo “Lockdown all’italiana”, che fu un vero e proprio esperimento perché raro film sul Covid uscito durante il Covid. Anche questo è un esperimento bizzarro, una sorta di cinepanettone estivo, quindi cinecocomero, ambientato nel Circeo, tra la Sabaudia di Dago e Malagò e San Felice Circeo, e tutto costruito non sui soliti personaggi maschili vanziniani, ma su quattro ben distinte figure femminili.

rocio munoz morales serena autieri chiara francini giulia bevilacqua tre sorelle

Tre sorelle, anzi tre sorellastre, Serena Autieri, mollata dal marito chirurgo quando lo scopre con Mario (“Con Mario no!” – “Con Mario sì!”), Giulia Bevilacqua, anche lei mollata dal marito, perché scoperta mentre scopava in camerino al Fleming da tal Mazzuoli Fernando (“Zoccola?” – “No, proprietaria” – “Zoccola?” – “No, deppiù”) e, Chiara Francini, costumista di Paolo (Sorrentino), di Gianni (Amelio), interessata solo al cinema d’autore, che fa il suo esordio con una serie di buone battute (“Dio che caldo nell’Agro Pontino!” – “Rotto caviglia, rotto vacanza, rotto coglioni”).

fabio troiano serena autieri tre sorelle

E, infine, mettiamoci anche una estetista, Rocio Munoz Morales, qui per la prima volta sorprendente, che si è appena lasciata col fidanzato. Cosa cercano le quattro ragazze nella villa di Serena Autieri al Circeo? Diciamo un po’ di distanza dagli uomini. Ma non dall’alcol, come dice subito Giulia Bevilacqua, “Posso provare a smettere di scopare, ma non potete togliermi la vodka”. Anche se poi tutte e quattro seguitano a ripetere i soliti errori con uno skipper napoletano che non è quel che sembra, uno più che credibile scrittore pugliese, Fabio Troiano, pieno di sé (“Mi ha riconosciuto?”) che pensa solo a scopare.

chiara francini tre sorelle

E tutte sognano, come dice la Francini, “un uomo che mi ciancichi, che mi spettini…”. Poco femminista, diciamo, o femminista come può essere Enrico Vanzina dopo aver scritto più di 100 commedie italiane più o meno storiche, il film è infarcito fino all’inverosimile di dotte citazioni letterarie, da Tolstoi a Dorothy Parker, mancano solo Eco e Viperetta, cosa che ha fatto molto piacere a Mariarosa Mancuso, ma penso che la parte più sana e divertente del film sia nella costruzione dei quattro personaggi femminili e nei dialoghi stretti tra di loro.

OBLIVION

Su Canale 20 alle 21, 05 passa il fantascientifico “Oblivion” di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Melissa Leo, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau. Quando uscì nell’ormai lontano e pacifico 2013, non ebbe un gran successo. Siamo nel 2077 e il riparatore di droni Tom Cruise che cerca di salvare ciò che rimane del pianeta terra dopo una terribile guerra con gli alieni si vede arrivare dallo spazio Olga Kurylenko… L’inizio promette di più.

che cosa aspettarsi quando si aspetta 2

Rai Movie alle 21, 10 propone “The Gift” diretto dal grande Sam Raimi, scritto da Billy Bob Thornton e Tom Epperson, con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Hilary Swank, Katie Holmes, Giovanni Ribisi. Vedo che è definito un haunting psychological thriller. Non funzionò benissimo, ma i fan di Raimi e di Cate Blanchett impazziranno lo stesso. Carina, ma niente di più, la commedia “Cosa aspettarsi quando si aspetta” diretta da Kirk Jones con Elizabeth Banks, Rob Huebel, Anna Kendrick, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jennifer Lopez, La5 alle 21, 10.

it capitolo 2

Avrà ancora i suoi fan “La mia Africa”, polpettone romantico tratto da Karen Blixen e diretto con mano felice da Sydney Pollack con Meryl Streep divisa tra un ancora molto attraente Robert Redford e un più faticoso Klaus Maria Brandauer, Canale 27 alle 21, 10. Sì, c’è anche l’Africa. Sette Oscar. Se avete visto la prima parte di “It” vedrete anche, su Italia 1 alle 21, 15, “It. Capitolo secondo”, il sequel, sempre diretto da Andres Muschietti con Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan. Italia 1 alle 21, 20 propone invece lo scoppiettante “Fast & Furious 9” di Justin Lin con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Nathalie Emmanuel, Ludacris.

Sapore di te il nuovo film dei Vanzina al cinema Trailer

Iris alle 21, 25 si butta sul classico “Air Force One” di Wolfgang Petersen con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle. La prima volta ci caschi. Passiamo alla seconda serata con un’altra vanzinata tardiva, “Sapore di te” diretta da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Cine 34 alle 23. Su Rai Movie alle 23, 05 avete il thriller con serial killer “Premonitions” opera seconda del brasiliano Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton.

premonitions 4

Qui siamo più o meno dalle parti di Seven. Anzi, sembra che il progetto partisse proprio con l’idea di sequel di Seven, anche se poi il film ha preso un'altra strada. Anche un po’ pasticciata. Lo dimostrano le tante firme dietro lo script. Peter Morgan è il geniale sceneggiatore di inglese di The Queen e Frost/Nixon, mentre il cosceneggiatore Sean Bailey è un produttore della Disney. Il soggettista Ted Griffin è lo sceneggiatore di Ocean’s Eleven, e al progetto ci ha lavorato anche il James Vanderbilt di Zodiac. Bella caciara, eh?

premonitions 3

Due agenti dell’FBI, interpretati da Jeffrey Dean Morgan e dalla bellissima Abbie Cornish, protagonista di Bright Star di Jane Campion, si ritrovano tra le mani un terribile caso di omicidi seriali accompagnati da bigliettini-indovinelli del killer. Si rivolgono quindi a un vecchio esperto, il dottor Clancy, cioè Anthony Hopkins, un uomo che vede frammenti di futuro e di passato della gente.

premonitions 1

Il serial killer, però, un grande Colin Farrell, come il Kevin Spacey di Seven, non tarderà a giocare coi suoi inseguitori e soprattutto col dottor Clancy, a qualcosa che toccherà il loro privato. Ovviamente tutti i protagonisti della storia hanno dei punti deboli o qualcosa da nascondere che nel corso della storia verrà a galla. Diciamo subito che Hopkins e Farrell fanno quasi un film a parte, mentre tutto l’inizio di caccia al serial killer è più tradizionale.

the beatles and india

Per i fan dei Beatles è l’occasione giusta per vedere stasera su Rai5 alle 23, 30 “The Beatles and India”, documentario di Ajoy Bose, Peter Compton con The Beatles, cioè George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. Iris a mezzanotte propone il muscolare “Cliffhanger” di Renny Harlin con Sylvester Stallone scalatore che ha deciso di smettere con la montagna ma che dovrà riprendere il suo lavoro per salvare delle vite, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Caroline Goodall. Imperdibile, su Italia 1 alle 0, 10, il revenge-fantasy “Drive Angry 3D” di Patrick Lussier con Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner, Billy Burke, David Morse, Todd Farmer.

drive angry 3d

Non male. Sentite la storia. Nicolas Cage, in fuga dall’Inferno, sì, proprio quello pieno di diavoli fuoco e fiamme, ha tre giorni di tempo per vendicarsi della setta di tagliagole che gli hanno massacrato la figlia e recuperare la nipotina rapita, Amber Heard è una cameriera sexy che lo aiuta chissà perché. Non male. C’è anche William Fichtner come uomo del Diavolo che deve riportare Nick a casetta. Almeno non ti addormenti sul divano.

L’uomo che non c’era

Lo trovo stupendo, con attori e regia strepitosi, ma mi ci addormento regolarmente e non capisco perché, “L’uomo che non c’era”, grande noir d’epoca firmati dai Coen brothers con Billy Bob Thornton, Frances McDormand, James Gandolfini, Scarlett Johansson, Rete 4 alle 0. Strepitoso Billy Bob Thornton che non smette di fumare per tutto il film. In una scena sembra senza sigaretta. Gliene offrono una, allora alza il braccio e rivela che era colpa dell’inquadratura stretta. In realtà ce l’aveva.

il clan

Rai Movie alle 0,55 lancia l’ottimo “Il clan”, quasi un horror argentino diretto da Pablo Trapero con Guillermo Francella, Peter Lanzani, Inés Popovich, Gastón Cocchiarale. Trapero lo ha costruito su storie vere dell’Argentina dei primi anni ’80, quando alla dittatura si stava alternando una prima democrazia. Ma la violenza e il crimine erano ormai entrati nelle case e nelle teste della borghesia che aveva accettato e difeso il potere militare.

il clan

Al centro della storia c’è appunto una simpatica famiglia borghese di San Isidro, nella provincia di Buenos Aires, i Puccio, capitanati dal terribile papà Arquimedes, un impressionante Guillermo Francella, un figlio campione di rugby, Alex, cioè Juan Pedro Lanzani, e una serie di altri figli e figlie, che mettono assieme una attività criminale che vedono proprio come un normale lavoro. In pratica sequestrano figli e mogli di ricchi, chiedono lauti riscatti e non fanno mai trovare vive le loro prede. Pam! Pam! Magari Alex qualche dubbio ce l’ha, ma il padre, un compito signore dai capelli bianchi e toni affabili all’interno della famiglia, è senza pietà.

carmen villani la signora ha fatto il pieno 7

La cosa più interessante, a parte una regia piuttosto inventiva, è aver ambientato la storia di questa famiglia criminale nell’Argentina proprio di quel periodo, dove si vede che la violenza e la scomparsa della gente, è qualcosa del tutto normale. E’ normale uccidere e è normale vedere come unica risposta al mondo esterno, il calore della famiglia. Cine 34 all’1, 05 ci riporta sulla brutta via della commedia sexy con “La signora ha fatto il pieno” diretto da Juan Bosch con Carmen Villani, Carlo Giuffrè, Aldo Maccione, Simon André.

la orca

Magari vi interessa di più, Iris alle 2, 10, la commedia sentimentale “Questo pazzo sentimento” diretto da un genio comico come Carl Reiner con Bette Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail O'Grady, David Rasche. Cine 34 alle 2, 40 risponde con il thriller erotico “La orca” di Eriprando Visconti con Rena Niehaus nel ruolo della ragazzina rapita che si innamora del suo carceriere, Michele Placido. Con Gabriele Ferzetti, il ricco padre borghese, Flavio Bucci, Carmen Scarpitta, Bruno Corazzari. “Una prigioniera e un carnefice. Un film tutto in una stanza”, lo raccontava Viscont Jr. Montato da Kim Arcalli, che volle delle scene in più che il regista non aveva girato. Fece molti soldi.

monica bellucci briganti, amore e liberta

E’ una rarità, Rete 4 alle 3, 15, il film di briganti girato da Marco Modugno, figlio di Domenico Modugno, “Briganti, amore e libertà” con Claudio Amendola, Monica Bellucci, Ricky Memphis, Tony Sperandeo, Francesca Antonelli, Nicola Di Pinto, Donald O'Brien, Benedetto Fanna, Pinuccio Ardia, Marcello Modugno, Giovanni Cianfriglia, Gabriele Pignotta. Sembra sia terribile. Su Iris alle 4 arriva “Hollywood, Vermont”, opera seconda, da regista, di David Mamet con Philip Seymour Hoffman, Alec Baldwin, Sarah Jessica Parker, William Macy, Charles Durning, una sorta di satira sul mondo del cinema. La chiudo qui.

la orca

