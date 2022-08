IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO STASERA ABBIAMO POCHINO. C'È LA COMMEDIA ROMANISSIMA "LASCIATI ANDARE", BEN SCRITTA, DA FRANCESCO BRUNI, BEN DIRETTA, DA FRANCESCO AMATO E BEN RECITATA, DA TONI SERVILLO - MI RIVEDREI IL GLORIOSO "I COMPAGNI" DIRETTO DA MARIO MONICELLI, FILMONE SULLE ORIGINI DEL PARTITO COMUNISTA IN ITALIA. FORSE NON CREDIAMO TROPPO A MASTROIANNI RIVOLUZIONARIO, MA AVREMMO CREDUTO ANCOR MENO A GASSMAN - MOLTO DIVERTENTE IL "NERONE" DI CASTELLACI E PINGITORE, CON PIPPO FRANCO FAVOLOSO COME NERONE … - VIDEO

maldamore 4

Marco Giusti per Dagospia

In chiaro stasera cosa abbiamo? Pochino. Su TV8 alle 21, 30 "Maldamore" di Angelo Longoni con Ambra, Luisa Ranieri Luca Zingaretti, Miriam Dalmazio. L'avete visto? Io no. Non ho visto neanche "Tu mi nascondi qualcosa" di Giuseppe Loconsolo con Giuseppe Battiston, Sarah Felderbaum, Rocco Papaleo, Rocio Munoz, il film di punta di Canale 5 alle 21, 20. Capolavoro che ripensa la nostra storia e il neorealismo "Il generale Della Rovere" di Riberto Rossellini con uno strepitoso Vittorio De Sica imbroglione che diventa un eroe, Hannes Messemer, Sandra Milo, Giovanna Ralli, Vittorio Caprioli, Tv2000 alle 20, 55.

d tox 1

Non credo sia un capolavoro invece "Occhio a quei due" di tal Carmine Elia con Greggio e Iachetti, il loro unico film assieme dove rifanno la coppia di Striscia la notizia, Antonia Liskova Urbano Barberini, Mariano Rigillo, Cine 34 alle 21. Sono incuriosito, anche se ha pessime critiche, da "D-Tox" di Jim Gillespie con Sylvester Stallone poliziotto che esagera con la bottiglia e va a disintossicarsi in un centro dove scopre che un terribile serial killer sta uccidendo i pazienti suoi amìci. Recupera le forze e inizia la caccia. Ci sono anche Polly Walker, Charles Dutton, Kris Kristofferson, Tom Berenger, Iris alle 21.

bowfinger 3

Avrete sicuramente visto "Rush Hour 3 - Missione a Parigi" di Brett Ratner con Jackie Chan e Chris Tucker con gusto star del calibro di Max Von Sydow e Roman Polanski. Su Rai Movie un action alla "Top Gun" con i piloti della marina in azione, "Stealth - Arma suprema" di Rob Cohen con Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx Sam Shepard. Sembra che sia terribile a leggere le critiche. Su Canale 27 alle 21, 10 è invece ottima la commedia sul fare cinema a Hollywood scritta da Steve Martin diretta da Frank Oz "Bowfinger" con Eddie Murphy e Steve Martin, Heather Graham e Christine Baranski Su Cielo alle 21, 20 trovate "Taxxi 2" di Gerard Krawczyk con Samy Nuceri e Marion Cotillard.

un mercoledi da leoni

In seconda serata torna lo stracultissimo "Box Office 3D Il film dei film" diretto da Ezio Greggio con un cast che va Enzo Salvi a Anna Falchi, Cine 34 Lle 23, 10. Piuttosto divertente la commedia "Una famiglia in affitto" di Jean-Pierre Ameris con Benoit Poelvoorde e Virginie Efira La5 alle 23, 10. Ma su Rai4 alle 23, 20 ogni vecchio cinephile avrà occhi solo per il mitico "Un mercoledì da leoni" di John Milius con Gary Busey, Jan-Michael Vincent, William Katt, che fanno i California surfers degli anni 60, Patti D'arbanville e il caratterista fordiano Hank Worden in una delle sue ultime apparizioni. Uno dei film più belli della New Hollywood e di Milius.

THE CIRCLE

Era invece un mezzo disastro l'ambiziosissimo "The Circle" di James Ponsoldt con Emma Watson e Tom Hanks, Karen Gillian, sorta di film pamphlet travestito da thriller tecnologico sul potere di Internet tratto dal romanzo di Dave Eggers, Rai Movie alle 23, 20. Ricordo modesto anche il giudiziario "La confessione" di David Jones con Ben Kingsley, Amy Irving, Alec Baldwin, 7 Gold alle 23, 30. Prodotto dallo stesso Baldwin.

una settimana da dio 1

Carino, anche se poco più di uno spunto, "Una settimana da Dio" di Tom Shadyak, con Jim Carrey che riceve dal misterioso Morgan Freeman il potere di essere Dio per una settimana. Ben scritta, da Francesco Bruni, ben diretta, da Francesco Amato e ben recitata, da Toni Servillo, la commedia romanissima "Lasciati andare", Rai Uno alle 23, 45. La storia vede protagonista Elia Venezia, taccagnissimo psicanalista ebreo romano che abita in ghetto, che divide con la propria moglie, una sempre brava Carla Signoris, il suo grande appartamento non volendo ancora separarsi. Un po’ per tirchieria, un po’ perché si sente ancora innamorato.

veronica echegui toni servillo lasciati andare

E lei lo provoca uscendo con uno dei suoi pazienti, addirittura il Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo, in un cameo favoloso e di rara antipatia comica. Per tutta risposta, Elia, con panzetta e pochi muscoli, decide di ristrutturare il proprio fisico con una personal trainer spagnola, Claudia, Veronuca Echegui, un po’ coatta ma buona di fondo, che poco a poco entrerà nella sua vita modificandola. Quando entrerà in scena il pericoloso ex-fidanzato della ragazza, il malavitoso Ettore, uno strepitoso Luca Marinelli che ricostruisce un personaggio alla Peppe il Pantera ("Vojo esse n'omo mejo") alla ricerca del bottino che ha nascosto prima di finire in carcere, le cose si complicheranno notevolmente per tutti. Ma è una commedia.

lasciati andare

Attorno alla coppia Servillo-Echegui, girano una serie di piccoli personaggi tutti piuttosto divertente, da Pietro Sermonti come capo e amante di Claudia a Carlo De Ruggiero come paziente a Paolo Graziosi come rabbino. Ma l’idea di costruire una commedia servilliana ambientata nella comunità ebrea di Roma è proprio divertente e Luca Marinelli come Ettore, cattivo che zagaja alla ricerca d’amore è qualcosa che fa davvero colpo.

storie sospese. 1

Nella notte ci sarebbero il serioso "Storie sospese" di Stefano Chiantini con Marco Giallini che fa il rocciatore appeso alla parete (ci crediamo? Insomma...), Maya Sansa, Antonio Gerardi Rai Due all'1, 10, la vecchia commedia americana a colori "Dimmi la verità " di Harry Keller (più adatto al western) con Sandra Dee, John Gavin, Charles Drake, Iris all'1,40.

i compagni 4

Mi rivedrei invece il glorioso "I compagni" diretto da Mario Monicelli, scritto da Age e Scarpelli, filmone storico sulle origini del partito comunista in Italia e i primi scioperi al nord con tanto di repressione della cavalleria piemontese, con Marcello Mastroianni, Annie Girardot Renato Salvatori, Gabriella Giorgelli Folco Lulli, Rai Uno alle 2, 15. Forse non crediamo troppo Mastroianni rivoluzionario, ma avremmo creduto ancor meno a Gassman.

PIPPO FRANCO NERONE

Molto divertente il "Nerone" di Castellaci e Pingitore, freschi di primi anni di Bagaglino, ancora privi dell'appoggio della TV con Pippo Franco favoloso come Nerone, Enrico Montesano come Petronio Arbutro, Maria Grazia Buccella come Poppea che si fa il bagno nuda nel latte Aldo Fabrizi, Bombolo, Oreste Lionello Cine 34 alle 2, 55. Subito dopo passa uno degli ultimi film, inoltre per la TV, di Pingitore, "Imperia, la grande cortigiana" con Manuela Arcuri, Antonio Giuliani, Filippo Valli, ambientato nel 500 Cine 34 alle 4, 30. Poco visto e poco noto, diciamo.

imperia la grande cortigiana 3

Modesta la commedia americana di Città Maselli con Claudia Cardinale e Rock Hudson pensata per l'esportazione, "Ruba al prossimo tuo" Rai Movie alle 5. Non piacque ne' agli italiani ne' agli americani. Un'occasione sprecata. Chiudo col rarissimo melodramma napoletano "Marechiaro" diretto da Giorgio Ferroni, prodotto da Misiano, scritto anche da Mario Monicelli e Anton Giulio Majano con Massimo Serato, Silvana Pampanini Armoldo Foa' Nadia Fiorelli., Marisa Merlini.

