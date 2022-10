IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO STASERA CHE VOLETE VEDERE? VI SEGNALO LO SBALLATO MA DIVERTENTE “BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN" CON MARGOT ROBBIE. SUPERVIOLENTO, SUPERDIVERTENTE, SUPERCOLORATO, GRANDE MUSICA, GRANDI COSTUMI, ASSOLUTAMENTE INNOVATIVO COME REGIA E TUTTO, MA PROPRIO TUTTO AL FEMMINILE, ALTRO CHE I BATTIBECCHI MELONI - SERRACCHIANI A MONTECITORIO - IN SECONDA SERATA AVETE LA COMMEDIA SEXY PRODOTTA DA CARLO PONTI E DIRETTA DA SERGIO MARTINO, “CUGINI CARNALI” E IL PORNO SFOFT “LA CASA DEL PIACERE” DI JOE D’AMATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

boris 4. 9

Che vediamo stasera in tv? Beh. Come ogni giovane o giovanotto/a tra i trenta e i quaranta sa, da stasera parte su Disney+ la quarta stagione di “Boris”, cioè “Boris4”, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo con tutto il cast che ben conoscete, da Francesco Pannofino a Caterina Guzzanti, da Pietro Sermonti a Carolina Crescentina al Biascica di Paolo Calabresi. Confesso che fa ridere e non sembra che siano passati tutti questi anni dalla terza stagione.

boris 4. 2

“Boris”, allora era una serie innovativa che andava su una piattaforma, Sky, che nessuno aveva e si sviluppò anche grazie a questa limitazione come una serie di culto. Ritornarci può essere pericoloso, ma la reazione in sala durante la Festa del Cinema di Roma è stata davvero di grande affetto e ogni volta che uno dei personaggi più amati arrivava partiva una ovazione da stadio. E’ il miglior regalo che il mondo del cinema e della tv ha fatto in questi ultimi anni al pubblico italiano.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 6

E in chiaro stasera che volete vedere? Tra un mare di repliche vi segnalo in prima serata lo sballato, ma divertente “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” diretto da Cathy Yan con Margot Robbie, Italia 1 alle 21, 20. Superviolento, superdivertente, supercolorato, grande musica, grandi costumi, assolutamente innovativo come regia e tutto, ma proprio tutto al femminile, a parte una yena che si chiama Bruce per Bruce Wayne. Altro che i battibecchi Meloni - Serracchiani a Montecitorio.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 7

Nato da una costola di “Suicide Squad”, sviluppando lo scatenato personaggio di Harley Quinn, la svitatissima fidanzata bisex con mazza da baseball spezzaginocchi del Joker, “Birds of Prey”, diretto dalla cino-americana Cathy Yan, dottissima regista laureata a Princeton alla sua opera seconda dopo lo stravagante “Dead Pigs”, è il film che Margot Robbie, dilagante protagonista e produttrice, voleva tutto per sé. Fanculo a tutti i registi maschi, da Martin Scorsese che l’ha diretta ne “Il lupo di Wall Street” e sputa sui comics a Quentin Tarantino che l’ha diretta come Sharon Tate in “C’era una volta a Hollywood” e sputa sui biopics.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 5

Margot Robbie, con un budgettino da 97 milioni di dollari e una previsione di 100-125 milioni di incasso globale, ne ha fatti 205 alla fine, ha costruito una versione molto personale e artistica del fumetto affidando la regia alla finora sconosciuta Cathy Yan, una ragazza di ottimi studi, cresciuta tra Hong Kong e Washington, giornalista del “Wall Street Journal” prima di essere regista, che esaspera i toni da comics e della costruzione delle protagoniste femminili.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 1

Non solo la “nuova” Harley Quinn con i costumi disegnati da Erin Bernach, ma anche la vendicativa Huntress di Mary Elizabeth Winstead, la strepitosa canterina bodyguard Black Canary di Jurnee Smollett-Bell, la poliziotta Renee Montoya di Rosie Perez e la ragazzina Cassandra Cain di Ella Jay Blasco. Qualche concessione al “Kill Bill” di Tarantino ovviamente c’è, ma l’idea è propria quella di una rilettura al femminile del cinema dei supereroi non solo della DC Comics, decisamente più autoriale, stravagante e riuscita rispetto a “Wonder Woman”, che già andava in quella direzione.

birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 3

Anche perché Margot Robbie e Cathy Yan, più che alla storia e alla sceneggiatura di Christina Hodson, sembrano puntare allo straripante serbatoio comico al femminile delle serie e delle stand-up comedian. Riempiendo ogni spazio possibile di stunt spettacolari, animazioni (bellissime quelle dei titoli di testa e di coda), musica e di racconto in prima persona della svitata protagonista. La storia? Già scordata.

zoolander 2. 5

Ci sarebbe anche, Canale 27 alle 21, 10, il disastroso, e per questo da recuperare assolutamente, “Zoolander 2” di Ben Stiller. Uscì, dopo una lavorazione spendacciona e sofferta in quel di Roma, salutato da una scarica di recensioni negative degne di un film di Tanio Boccia. “E’ l’orange mocha cappuccino dei sequels!” – “La sola notizia buona è che non ci sarà uno Zoolander 3 fino al 2030” – “imbarazzante, stupido, aggressivamente non divertente". "Orrendamente fuori moda!"

all interpretato da benedict cumberbatch

Basterebbero queste critiche, unite allo “Shut up, Valentino!” urlato dal cattivo Mugatu di Will Ferrell al vecchio stilista incartapecorito, per fare di questo tardissimo sequel (quindici anni dopo…), qualcosa di imperdibile. Mettiamoci anche che, come il primo episodio, è stracolmo di apparizioni assurde come una commedia sexy anni ’70 dei tempi dei Pierini, solo che qui non ci sono i nostri mostri cinematografici, ma tutti i maggiori divi del momento. Il cameo più impressionante è quello del divino Benedict Cumberbatch come Tutto, modello né maschio né femmina che si è sposato con se stesso.

zoolander 2. 2

Ma ci sono anche Sting che rivela che è riuscito a far l’amore non per dieci ore di fila, ma per quindici, Kate Moss, Kate Perry, Marc Jacobs, Anne Wintour, Tommy Hilfiger, Willie Nelson che esce da un’orgia molto allargata e si lamenta che non aveva ancora finito con l’ippopotamo, Susan Sarandon, Mika come parrucchiere (io non l’ho riconosciuto), Ariana Grande vestita di lattice, Kim Kardashian, Lenny Kravitz, Macaulay Culkin, Milla Jovovich che riprende il ruolo della cattiva Katinka Ingabogovinanana, Kiefer Sutherland che fa parte del gruppo di 11 persone di vario sesso e razza denominate “orgy” che sono fidanzate con Hansel, Billy Zane come Billy Zane e, ovviamente, Justin Bieber nel grandioso inizio alla James Bond dove troverà la morte, ma non prima di aver postato su twitter l’ultimo selfie con lo sguardo Blue Magnum come ultimo saluto ai followers.

zoolander 2. 1

La storia parte proprio dalla tragica morte di Justin Bieber ucciso da un misterioso killer mascherato. Per capirci qualcosa, l’Interpol della moda e la sua bella investigatrice Valentina, una Penelope Cruz molto in forma col corpo strizzato in una tuta rossa, cercano di recuperare i due vecchi celebri modelli, Derek Zoolander, che vive isolato dal mondo in una capanna tipo The Hateful Eight, e Hansel, che vive invece in mezzo al deserto con la sua “Orgy”, una famiglia allargata che piacerebbe a Lupi.

denzel washington man on fire

Come i due arrivano a Roma, invitati dalla fashion queen Alexanyan Atoz di Kristen Wiig, che ha occupato il Colosseo quadrato esattamente come Fendi, e dallo stilista Don Atari di Kyle Mooney, specializzato in recupero del trash di ogni tipo, iniziano i guai. So che non ve lo perderete. Su Rai 2 alle 21, 20 avete l’ottimo thriller di Tony Scott “Man on Fire” con Denzel Washington, Dakota Fanning e Christopher Walken. Una sicurezza. Su La7D alle 21, 25 il divertente “Spanglish” di James L. Brooks con Paz Vega e Adam Sandler.

Massimo Boldi - MA TU DI CHE SEGNO 6?

Su Canale Nove alle 21, 25 il pubblico dei vecchi cinepanettoni gradirà il recupero di “Ma tu di che segno 6?” diretto da Neri Parenti, scritto dai Vanzina, prodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti con Massimo Boldi, Ricky Memphis, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Pio e Amedeo. Secondo una mia vecchia critica del tempo Boldi qui è irresistibile, sembra un po’ il “Carlo Verdone” del suo episodio in” Fratelli d’Italia”, anche lì diretto da Neri Parenti e scritto e prodotto dai Vanzina, il film che fece capire a Aurelio De Laurentiis che non poteva lasciare il film di Natale, Boldi, Christian e i loro autori alla concorrenza.

ma tu di che segno 6 1

Qui Boldi è certo Rabagliati (c’è pure la citazione del “Quando canta Rabagliati…”), tipografo ufficiale del Vaticano e igienista maniaco che si muove da Milano a Roma per vedere un cardinale nero. E sul treno si fa male a un dito. Cosa che lo porterà dritto all’ospedale, dove verrà scambiato con un paziente che si deve operare di emorroidi. E quindi subirà l’onta del “Le faccio un bel clisterino”, detto da un torvo infermiere romano, Nic Di Gioia, con relativi effetti speciali. Pesante? Anticuccio? Diciamo classico, va’.

ma tu di che segno 6 4.

Ma come lo vuoi fare il cinepanettone se non lo fai così? C’è anche un Gigi Proietti in stato di grazia nei panni di un terribile avvocato romano, certo Giuliano De Marchis, cinico e sorridente, uno di quelli che potrebbero difendere i boss della mafia romana senza batter ciglio. “Ci sono due tipi di avvocati, quelli che conoscono le leggi e quelli che conoscono i giudici” è il motto di De Marchis, seguito da un ancora più notevole “Per me un cliente è innocente finché ha i soldi per pagarmi”.

ma tu di che segno 6 2

Parenti, Vanzina e Proietti riescono con poche mosse a dipingere un ritratto perfetto dell’avvocato romano dei tempi der Cecato, generone romano e cafonal inarrivabile. Non solo. Gli mettono accanto una serie di mostri da serate romane, donne ricche e svaporate, altri avvocati che si chiamano Comodi, Milito, nomi che esistono solo nei salotti romani vanziniani. Certo, finché rimane un mostro di quelli che ben conosciamo, Proietti è perfetto, un po’ meno quando prende una botta in testa e diventa senza memoria e quindi buono. Dove sono a Roma gli avvocati buoni?

ma tu di che segno 6 3

Ricky Memphis è certo Saturno Bolla, tecnico di parabole della Euronics che cerca in tutti i modi di non farsi concupire dalla bellona di turno, la bionda un po’ inutile Vanessa Hessler, che se lo vuole fare solo perché è scritto sul suo oroscopo. E lui la vuole evitare perché sta alla larga dalle donne ariete. Decide così di preferirle, e non solo per finta, una commessa tappetta simil Gegia, chiamata simpaticamente la “scorreggia”, interpretata con grande verve da Cecilia D’Amico, nipote di Suso Cecchi D’Amico (certo, i Vanzina…).

ma tu di che segno 6 4

L’idea che Ricky preferisca la pur blasonata “scorreggia” alla bionda Vanessa Hessler non è male e anche il suo rifiuto totale, un po’ alla Pozzetto, di cedere alla bellona funzionano. Forse sono meno divertenti gli altri episodi, anche perché non sono esattamente pensati per i loro protagonisti.

il giardino del diavolo 4

Su Cielo alle 21, 15 avete il fantascientifico “Il giardino del diavolo” di Paul Ziller con Adrian Pasdar e Stefanie von Pfetten, mai visto, mentre su Rai Movie alle 21, 10 trovate la buffa dark comedy inglese “Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)” di Tom Edmunds, regista di corti e già aiuto di Anthony Minghella alla sua opera prima, con Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Marion Bailey. Sei uno scrittore, nessuno ti pubblica e hai deciso di finirla? Anzi, hai deciso di finirla e ci hai già provato nove volte a suicidarti e seguiti a fallire anche in questo? Niente paura. Ti puoi rivolgere a una società di killer professionisti nel suicidio assistito. Pam! Pam!

morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) 4

Il giovane Aneurin Barnard è l’aspirante suicida e Tom Wilkinson il vecchio killer pronto a andare in pensione col suo ultimo lavoro. In realtà sarebbe andato tutto liscio se il protagonista, il giovane William, proprio dopo aver firmato il contratto col killer, non avesse incontrato non solo l’amore della sua vita, Freya Mavor, ma anche la casa editrice pronta a pubblicare il suo libro. E, allora, perché uccidersi o farsi uccidere?

shutter island

Solo che, una volta firmato il contratto, non si torna indietro, è poco professionale. Il killer deve finire il suo lavoro. Nel mucchio dei film della prima serata non scordatevi i sempre molto presenti “Shutter Island”, capolavoro di Martin Scorsese con Leonardo Dicaprio, Mark Ruffalo e Ben Kingsley, Iris alle 21, e “South kensington” dei Vanzina con Rupert Everett, Elle Macpherson, Judith Godrèche, Cine 34 alle 21.

winter's bone

In seconda serata vi segnalo il bellissimo “Winter’s Bone – Un gelido inverno” di Debra Granik, che lanciò Jennifer Lawrence come star di prima grandezza in un ruolo duro e realistico di ragazza povera che manda avanti tutta la famiglia e cerca di scoprire che fine ha fatto il padre tra i distillatori clandestini delle montagne, Rai Movie alle 23, 05.

cugini carnali

Su Cielo alle 23, 15 avete una commedia sexy prodotta da Carlo Ponti e diretta da Sergio Martino, “Cugini carnali” con l’americana Susan Player, che non valeva gran ché, Alfredo Pea, Riccardo Cucciolla, Rosalba Neri. Ricorda Sergio Martino (Nocturno): «il film fu fatto sulla falsariga di Malizia; però con molta onestà, devo dire che lì c’erano un po’ tutte quelle che sono state le introversioni della mia generazione da ragazzo: il rapporto con l’altro sesso, il mistero, la scoperta». Il risultato però non fu molto soddisfacente.

cugini carnali 1

Non funziona parte del cast e la storia è, alla fine, troppo semplice per il pubblico ormai abituato a trame più torbide. Notevoli Alfredo Pea, qui nel suo fulgore di protagonista dell’erotico anni ’70, con tanto di contratto con Ponti e il grande Hugh Griffith. Pea ricorda che il giorno dei provini venne scelto tra 300-400 ragazzi romani; tra le ragazze c’erano tutte, da Monica Guerritore a Ornella Muti. Ma venne presa la bionda americana Susan Player, già starlette di Playboy e attrice in La vendetta delle api regine, che si rivelò un po’ una frana.

wanted scegli il tuo destino 3

Su Italia 1 alle 23, 30 vedo che passa un action diretto dal russo Tibur Bekmambetov, “Wanted. Scegli il tuo destino” con James McAvoy, Angelina Joilie Morgan Freeman e addirittura Terence Stamp. Si va poi dallo spionistico inglese, il molto snob “Turk & Caicos” di David Hare con Bill Nighy e Helena Bonham Carter, Wynona Ryder e Christopher Walken, La7D alle 23, 50, al catastrofico “Deep Impact” di Mimi Leder con Robertg Duvall e Téa Leoni, Morgan Freeman e Elijah Wood, Iris alle 23, 55.

la casa del piacere 1

Ma occhio al bellissimo thriller di Brian De Palma con un John Lithgow dalle personalità multiple, “Doppia personalità”. Film altamente sperimentale con un finale da urlo. Lithgow meraviglioso, I fan del cinema italiano possono rivedersi “Tony Arzenta” di Duccio Tessari con Alain Delon, Richard Conte, Carla Gravina e Marc Porel, Rai Movie all’1, il porno sfoft “La casa del piacere” di Joe D’Amato con Irina Kramer, Nick Nicholson, Andrea Ruiz, Cine 34 all’1.

shame

Meglio aspettare su Cielo all’1, 15 il favoloso “Shame” di Steve McQueen con Michael Fassbender sesso-dipendente e Carey Mulligan come sorellina complessata, o il capolavoro stracult di Sergio Martino “L’isola degli uomini pesce” con Claudio Cassinelli, Barbara Bach, Richard Johnson, Joseph Cotten e il grande Franco Javarone come uomo-pesce.

valerio mastandrea la mia classe

Chiudo con una valanga di buoni film, tutti a ore impossibili, “Gangster Story” di Arthur Penn con Faye Dunaway e Warren Beatty, Iris alle 3, 50, “La mia classe” di Daniele Gaglianone con uno strepitoso Valerio Mastandrea, Rai 2 alle 3, 55, “Il giustiziere sfida la città” di Umberto Lenzi con Tomas Milian, Joseph Cotten e Femi Benussi.

il caro estinto

Cine 34 alle 4, 25, il mélo “Occhi senza luce” di Flavio Calzavara con Luciano Tajoli, Milly Vitale e Dante Maggio, Rete 4 alle 4, 45, e il bellissimo “Il caro estinto” diretto da un Tony Richardson uscito dal trionfo di “Tom Jones”, dark comedy anglo-americana tratta dal romanzo di Evelyn Waugh con Robert Morse, Dana Andrews, James Coburn, Rod Steiger, Tab Hunter, Margareth Leighton, Rai Movie alle 5. Un film adorabile. Alle 5 di notte, certo…

boris 4 4 birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 4 il caro estinto 1 occhi senza luce 3 occhi senza luce 1 occhi senza luce 2 birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn tony arzenta LA MIA CLASSE DI DANIELE GAGLIANONE LA MIA CLASSE DI DANIELE GAGLIANONE valerio mastandrea la mia classe di daniele gaglianone 11103 la mia classe 2 doppia personalita 3 tony arzenta zoolander 2. 4 l’isola degli uomini pesce 4 l’isola degli uomini pesce 2 il giustiziere sfida la citta il giustiziere sfida la citta' 1 il giustiziere sfida la citta' tomas milian, mario piave il giustiziere sfida la citta il giustiziere sfida la citta gangster story 2 gangster story l’isola degli uomini pesce 3 gangster story 1 l’isola degli uomini pesce l’isola degli uomini pesce 1 turks & caicos 1 doppia personalita 1 la casa del piacere doppia personalita 2 deep impact turks & caicos 2 cugini carnali 2 shame 2 shame shame shame shame 2 shame shame 1 shame michael fassbender shame birds of prey e la fantasmagorica rinascita di harley quinn 2 cugini carnali cugini carnali cugini carnali 3 boris 4 3 wanted scegli il tuo destino 1 wanted scegli il tuo destino 2 wanted scegli il tuo destino 4 cugini carnali 4 boris 4 2 boris 4 1 zoolander 2. 3 zoolander2 spanglish2 hansel e derek zoolander il giardino del diavolo 1 il giardino del diavolo 2 il giardino del diavolo 3 leonardo di caprio michelle williams shutter island rupert everett south kensington winter's bone un gelido inverno. 1 winter's bone un gelido inverno. 2 south kensington 2 elle macpherson giampaolo morelli south kensington enrico brignano south kensington south kensington shutter island elle macpherson giampaolo morelli south kensington paolo jannacci, enrico brignano, ivan bacchi south kensington morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) 2 morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) 1 morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) 3 ma tu di che segno sei 3 ma tu di che segno sei 5 gigi proietti ma tu di che segno 6 ma tu di che segno sei 6 ma tu di che segno 6. ma tu di che segno sei 7 man on fire 2 ma tu di che segno 6 paz vega tea leoni spanglish spanglish spanglish 1 cloris leachman in spanglish benedict cumberbatch in zoolander 2 man on fire 1 man on fire trailer zoolander 2 boris 4. 1