Marco Giusti per Dagospia

In chiaro stasera meglio stare leggeri con un cult di più generazioni, copiatissimo da ogni serie giovanile fantasy, "The Goonies" diretto da Richard Donner, prodotto e ideato da Steven Spielberg, sceneggiato da Chris Columbia con Sean Astin, John Brolin, Ke Huay Quan e Anne Ramsay cattivissima. Lo trovate su canale 27 alle 21, 10.

les miserables di lady li

Altro film da vedere sarebbe il notevole esordio di Ladj Li, "Les miserables" su Rai 4 alle 21, 20, durissimo ritratto dal di dentro della battaglia nella banlieu parigina. Miglior film francese ai Cesar di un paio d'anni fa, miglior montaggio e attore, Alexis Manenti. Il titolo allude ovviamente al romanzo di Vittorio Hugo, ma tutta l'ambientazione è moderna e ci spiega quel che stava accendendo nella Francia di Macron prima della pandemia.

kevin costner wyatt earp

È un po' lunghetto (tre ore) il superwestern di Lawrence Kasdan "Wyatt Earp", Iris alle 21, ritratto del celebre sceriffo immortalato da John Ford e da John Sturges in film importanti come "Sfida infernale" con Henry Fonda e "Sfida all'O.K. Corral" con Burt Lancaster.

Qui lo interpreta Kevin Costner e con lui ci sono Dennis Quando come Doc Holliday, Gene Hackman, Isabella Rossellini e Tom Sizemore. Stroncatissimo dalla critica malgrado il gran cast...

adriano celentano renato pozzetto lui e peggio di me

Non sono certo meglio, però, "Lui è peggio di me" di Enrico Oldoini con la coppia Celentano Pozzetto su Cine 34 alle 21, o il cafonissimo "Van Helsing" di Stephen Sommers con Hugh Jackman e Kate Beckindale.

Fece molto discutere "L'ufficiale e la spia" di Roman Polanski sull'Affaire Dreyfuss, che trovate su Rai Movie alle 21, 10, ultimo film del regista, contestatissimo dalle registe e attrici francesi per le sue vicende giudiziarie legate alle violenze carnali.

jean dujardin louis garrel l’ufficiale e la spia

Adele Haenel e Celine Sciamma si alzarono in piedi urlando quando Polanski vinse il Cesar per la migliore regia e se ne andarono dalla sala indignate. Vennero fatti picchetti nei cinema. Venne preso di mira anche Alberto Barbera che portò il film a Venezia non capendo che il mondo stava cambiando e che non si può dividere l'opera dal suo autore.

Anche perché in questo caso Polanski si sentiva perseguitato come Dreyfuss. Jean Dujardin, grande protagonista, decise di non fare campagna promozionale. Difficile giudicare il film, francamente ben girato ma un po' vecchiotto, fuori dalle polemiche.

wim wenders ritorno alla vita 07

Noiosissimo, cosa che a onor del vero non si può certo dire dei film di Polanski, "Ritorno alla vita" di Wim Wenders con James Franco scrittore di successo che ha ucciso con l'auto un bambino e non riesce a riprendersi dai sensi di colpa. Con lui trovate Charlotte Gainsbourg e Rachel McAdams, Tv2000 alle 21 10.

Piuttosto buono e molto divertente “La cuoca del presidente" di Christian Vincent con Catherine Frot come la chef Hortense Laborie, cuoca che viene chiamata all'Eliseo e diventa intima del presidente. Il personaggio è grandemente ispirato a quello della cuoca di Mitterand.

ladri di biciclette.

Ricordo terribile "Segreti dal futuro" di Alex Proyas con Nicolas Cage sconvolto più di sempre, canale Nove alle 21, 25. Ma la scelta più terribile anche se totalmente stracult sarebbe vedere su Mediaset Extra alle 21,15 il "Padre Pio" di Carlo Carlei con Sergio Castellitto... vedo che c'è pure Gianni Bonaparte, glorioso caratterista dei tempi che furono. In seconda serata serata torna "Tenere cugine" di David Hamilton con le sue minorenni sexy tra mille flou, Cielo alle 23, 15. Con Anja Schubert, la musa di Hamilton.

Cine 34 alle 23, 15 ripropone il capolavoro di Vittorio De Sica e del Neorealismo "Ladri di biciclette" con Lamberto Maggiorani e Enzo Stajola. Ogni volta che penso al film mi tornano alla mente la scena in trattoria con la mozzarella in carrozza e quella di quando Maggiorani scopre gli hanno rubato la bicicletta e lui pensa che il fragile equilibrio che aveva raggiunto sta per rompersi.

joaquin phoenix vizio di forma

Rai Movie alle 23, 25 torna su Polanski con uno dei suoi migliori film degli ultimi anni, "L'uomo nell'ombra" con Ewan McGregor che fa il ghost writer per Pierce Brosnan. Potrebbe essere interessante "Free Fire" di Ben Wheatley, action con Brie Larsin, Arnie Hammer, Cillian Murphy, Sharito Copley.

Su Iris all'1 trovate il favoloso "Vizio di forma" di Paul Thomas Anderson tratto dal romanzo di Thomas Pynchon sulla Los Angeles frikkettona degli anni70 con Joaquin Phienix col basettone e le ciavatte, Katrine Waterstone nuda con le perline, Josh Brolin manesco, Reesr Whiterspoone. Grande film.

alvaro vitali pierino medico della s.a.u.b 2

A modo suo è grande anche il trashissimo "Pierino medico della Saub" di Giuliano Carmineo con Alvaro Vitali, Cine 34 alle 1,05, nato come remake caciarone de "Il medico della mutua" e pierinizzato dopo il successo del Pierino di Marino Girolami.

Noiosetto e molto presuntuoso "Hannah" di Andrea Pallaoro con una pur eccellente Charlotte Rampling, Rai Movie 1,55, sorta di sub-Leviathan, stupendo film russo di pochi anni prima. Si narra che Pallaoro avesse fatto costruire, spendendo parecchio, un grande leviatano spiaggiato che alla fine tagliò dal film.

Divertente, ma qualcosa ci dice che avrebbe potuto essere girato con più accortezza, "La parrucchiera" di Stefano Incerti con Pina Turco, Massimiliano Gallo, la coppia cattiva Cristina Donazione & Arturo Muselli, Rai Due alle 3.

barbara sukowa hannah arendt

Occhio al tardo tortilla western italo-spagnolo di Eugenio Martin "...E continuavano a fregarsi il milione di dollari" con Lee Van Cleef, Gina Lollobrigida,James Mason, Gianni Garko e Sergio Fantini, Rete 4 alle 3.

Per chi vuole saperne di più sulla star del baseball Babe Ruth ci sarebbe "The Babe" di Arthur Hitler, regista sottovalutato ma di grande esperienza, con Jobn Goodman, finalmente protagonista, Kelly McGillis, Iris alle 3, 25.

napoli spara 1

Su Cine 34 alle 4,05 non può che essere una gradita sorpresa "Napoli spara" di Mario Caiano, ottimo professionista e caro amico, con Henry Silva, Leonard Mann, Evelina Stewart alias Ida Galli, Jeff Blynn.

Chiudo con "Gli eroi della domenica" di Mario Camerini con Raf Vallone, Marcello Mastroianni, Galeazzo Benti e Cosetta Greco, che all'epoca faceva perdere la testa a molti registi, soprattutto a Pietro Germi, Rete 4 alle 4, 25.

