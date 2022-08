IL DIVANO DEI GIUSTI - IN CHIARO STASERA VEDO UNA MAREA DI FILM CON GLORIA GUIDA. DAL BELLISSIMO "L'INFERMIERA DI NOTTE" A "IL GATTO MAMMONE" DOVE È CHIAMATA PER FAR FARE UN FIGLIO ALLA COPPIA BUZZANCA - PODESTÀ E "LA LICEALE SEDUCE I PROFESSORI" CON BANFI, ALVARO E TUTTA LA BANDA DI ALLUPATI - PER FORTUNA CHE PASSA IL CAPOLAVORO DI BRUCE LEE GIRATO A ROMA, "L'URLO DI CHEN TERRORIZZA ANCHE L'OCCIDENTE" - ASSOLUTAMENTE DA VEDERE È IL BIOPIC "RAY" SULLA VITA DI RAY CHARLES CON JAMIE FOXX… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

wolf 1

Che vediamo stasera? In streaming vi ricordo che avete, pagando 11 euro su Prime, sia "Top Gun: Maverick" con Tom Cruise, film amato anche da Tarantino, ma un po' discutibile politicamente (che ve devo dire...) e l'horror "Black Phone" con Ethan Hawke. Su Sky avete il thriller così così "Corsa contro il tempo" di Philip Noyce con Naomi Watts, mentre sempre su Prime il thriller con George McCay e Lily Rose Depp "Wolf" di Nathalie Biancheri. È da vedere anche, su Prime, l'horror gallese "The Feast" di Lee Haven Jones con Annes Elwy e Nia Roberts, dove gli invitati a una festa in una casetta in campagna scopriranno che sarà qualcuno a far loro la vera festa.

compagne nude 1

In chiaro stasera anche se so benissimo che il vostro film preferito è lo stracultissimo "Compagne nude ' di Bruno Pischiutta su Iris alle 5,45, violento e rozzissimo pamphlet anni 60 antifemminista e anticomunista con tanto di pietrate sui coglioni ai maschi in primissimo piano, vedo una marea di film con Gloria Guida.

gloria guida la ragazzina

Si va dal bellissimo "L'infermiera di notte" di Mariano Laurenti con Mario Carotenuto allettato ("è sempre l'ultimo rigatoni quello che ti fraga" sante parole!), Lino Banfi con moglie violenta, Francesca Romana Coluzzi, infoiatissimo dell'infermiera Gloria Guida sempre nuda, Cine 34 alle 21, a "La ragazzina" di Mario Imperoli su Cielo alle 21, 15, da "Il gatto mammone" di Nando Cicero dove la Guida è chiamata per far fare un figlio alla coppia Buzzanca - Podestà (ma è Lando quello sterile), Cine 34 alle 22, 55 seguito da "La liceale seduce i professori" di Laurenti con Banfi, Alvaro e tutta la banda di allupati.

l urlo di chen terrorizza anche l occidente 2

Per fortuna che su Rai4 alle 21 20 vedo che passa il capolavoro di Bruce Lee girato a Roma, dove Bruce fece davvero il cameriere, "L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente" con Chuck Norris e Malisa Longo, che grazie a questo ruolo, piuttosto piccolo, è stata intervistata da decine e decine di fan. Assolutamente da vedere è Iris alle 21, il biopic "Ray" di Taylor Hackford dedicato alla vita di Ray Charles con Jamie Foxx e Kerry Washington. Non sottovalutate Taylor Hackford, espertissimo di musica americana e della scena artistica del dopoguerra.

howard e il destino del mondo 5

Su Canale 20 alle 21, 05 trovate "L'ultimo samurai" di Edward Zwick con Tom Cruise e Ken Watanabe. È un delizioso omaggio alle piccole librerie il sofisticato "La casa dei libri" di Isabel Coixet con Emily Mortimer, Patrizia Clarkson e Bill Nighy, Rai Movie alle 21, 10. È un disastro anche a rivederlo il superflop "Howard e il destino del mondo" di Willard Huyck con Lea Thompson, Jeffrey Jones e Tim Robbins Canale 27 alle 21, 10. Provate a rivederlo. Il papero umanizzato è imbarazzante come la prima volta.

ashton kutcher jobs

Su rai due alle 21, 20 avrà i suoi fan il documentario "Paolo Cognetti. Sogni di grande Nord" di Dario Acocella, dedicato al fortunato scrittore montanaro. Acocella aveva girato un mai visto film prodotto dal mitico Jervolino in quel di Polignano...In seconda serata ci sarebbe su Italia 1 alle 23, 05 il non eccelso remake di "La cosa", girato da Matthijs von Heijningen jr con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton. Ricordo noioso come tutti i film sui geni dei computer il "Jobs" di Joshua Michael Stern con Ashton Kutchner Matthew Modine, Lukas Haas, Iris a mezzanotte.

donne e briganti 2

Rai Tre/Fuori Orario propone due rari film diretti da Mario Soldati, "Quel bandito sono io" con Jean Kent, Robert Beatty, Margareth Rutheford, versione inglese di una commedia di Peppino De Filippo alle 0,25 e "Donne e briganti" con Amedeo Nazzari, Maria Mauban e Paolo Stoppa all'1, 55. So che il pubblico dell"avventuroso italiano gradira' "Fuga dell'arcipelago maledetto " di Antonio Margheriti con David Warbeck, Annie Belle, Tony King, Rete 4 alle 2 e quello dei libri di Luciano De Crescenzo il suo secondo film, "Il mistero di Bellavista" con Benedetto Casillo e Marina Confalone Cine 34 alle 2, 25.

the feast 1 l ultimo samurai 1 tom cruise top gun maverick la cosa 4 l ultimo samurai 2 fuga dell'arcipelago maledetto la cosa 2 la cosa 1 la cosa 3 l ultimo samurai 3 paolo cognetti. sogni di grande nord paolo cognetti. sogni di grande nord paolo cognetti. sogni di grande nord 4 quel bandito sono io 2 quel bandito sono io 1 Tom Cruise in Top Gun Maverick paolo cognetti. sogni di grande nord 3 howard e il destino del mondo BLACK PHONE howard e il destino del mondo 3 wolf 3 wolf 2 gloria guida la ragazzina 2 4gloria guida l'infermiera di notte BLACK PHONE ethan hawke black phone black phone ray 1 ray 2 ray 3 gloria guida il gatto mammone. gloria guida il gatto mammone l urlo di chen terrorizza anche l occidente 1 l urlo di chen terrorizza anche l occidente 3 il gatto mammone Tom Cruise in Top Gun Maverick 2 la liceale seduce i professori. luciano de crescenzo il mistero di bellavista il mistero di bellavista 2 il mistero di bellavista 3 il mistero di bellavista 1 il mistero di bellavista 4 il gatto mammone lando buzzanca gloria guida il gatto mammone la liceale seduce i professori 1 la ragazzina 2 la ragazzina Tom Cruise in Top Gun Maverick 3 Tom Cruise e Jennifer Connelly in Top Gun Maverick tom cruise top gun maverick compagne nude 7 compagne nude 3 compagne nude compagne nude 6 compagne nude 3 compagne nude the feast 2