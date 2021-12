IL DIVANO DEI GIUSTI - CON LA CHIUSURA DA COVID TORNANO I PORNO SU "CIELO": ALLE 23, 05 ARRIVA “MALIZIOSAMENTE” DI PAUL COLLET E PIERRE DROUOT, AVVENTURE EROTICHE DI UNA BELLA ORFANELLA A PARIGI. MA LA BOMBA STRACULT DELLA SERATA NON PUÒ CHE ESSERE, SU RAITRE, “SCALFARI – A SENTIMENTAL JOURNEY”, IL DOCUMENTARIO SU EUGENIO SCALFARI VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DELLE FIGLIE, ENRICA E DONATA.

NON CI SARÀ UN GIORNALISTA STASERA CHE NON SE LO VEDRÀ - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Marcello Mastroianni Divorzio all'italiana

Stasera in chiaro in prima serata avete davvero una bella scelta di film. Potete scegliere tra due premi Oscar italianissimi come “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi con Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Daniela Rocca e Leopoldo Trieste, Rai Movie alle 21, 10, e “Amarcord” di Federico Fellini con Bruno Zanin come Titta, Magali Noel come Gradisca, Pupella Maggio e Armando Brancia come i genitori di Titta, Alvaro Vitali come il compagno di scuola e Ciccio Ingrassia come zio matto (“Voglio una donna!”).

cary grant ingrid bergman indiscreto

O una commedia sofisticata più rara su Tv2000 alle 20, 55 come “Indiscreto” di Stanley Donen con Cary Grant e Ingrid Bergman, lui economista lei cantante si innamorano, ma lui le fa credere di essere sposato per non avere complicazioni matrimoniali visto che non sono giovanissimi, ma…

i pionieri dell’alaska 1

Iris alle 21 presenta un western minore ambientato fra le nevi dello Yukon, “I pionieri dell’Alaska” di Jesse Hibbs con Anne Baxter, Jeff Chandler, Rory Calhoun, ai tempi della caccia all’oro e delle belle da saloon. Remake in Technicolor di “I cacciatori dell’oro” di Ray Enright con Marlene Dietrich e John Wayne.

matrix reloaded 2

Su Canale 20 alle 21, 05, trovate “Matrix Reloaded” delle sorelle Wachowski quando erano ancora fratelli. Su Rai 5 alle 21, 15 passa un fantasy con un bambino in crisi e un mostro che sembra materializzare le sue paure, “Sette minuti dopo la mezzanotte”, diretto dallo spagnolo talentuoso Juan Antonio Bayona con bel cast, Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver , Toby Kebbell.

amarcord

Siamo cui colpi grossi in diamanti con “Un colpo perfetto” di Michael Radford, il regista de “Il postino”, con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, La7 alle 21, 15.

Rai Tre alle 21, 20 punta sulla versione animata di un classico, “La famiglia Addams”, di Gregg Tiernan e Conrad Vernon. Bellissimo, ma lo avrete sicuramente visto, “Unbreakable. Il predestinato” di M. Night Shyamalan con Bruce Willis e Samuel L. Jackson che si affrontano. Ottimo action intelligente “The Bourne Supremacy” di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen e il mitico Brian Cox, il Logan Roy di “Succession”.

maliziosamente 3

In seconda serata vedo che passa per la prima volta, se non sbaglio, TV2000 alle 22, 40, il rarissimo “Il cortile”, diretto nel 1956 da Antonio Petrucci, che lo ha scritto assieme a Gino Visentini e a Gaspare Cataldo, ma che vive soprattutto della presenza di Eduardo De Filippo come co-protagonista assieme al tredicenne Georges Poujouly, il bambino di “Giochi proibiti”, e delle partecipazioni di nomi illustri come Peppino e Luigi De Filippo, Nando Bruno, Marisa Merlini, Anita Durante.

maliziosamente 4

Petrucci era un vecchio uomo di cinema democristiano molto legato alla Chiesa, ma non così esperto come regista. Eduardo, che fa un musicista che si prende cura del ragazzo scappato dal riformatorio va da solo. Mai visto.

scalfari – a sentimental journey 1

I fan dei Beatles e di John Lennon apprezzeranno di sicuro il documentario “John Lennon – Gimme Some Truth” di Jonas Mekas e Andrew Solt dedicato alla nascita dell’album “Imagine”. Ci sono Yoko Ono, Phil Spector, George Harrison, Rai 5 alle 23.

scalfari – a sentimental journey 2

Ottimo film per capire le dinamiche matrimoniali più aggressive è ovviamente “La guerra dei Roses”, commedia davvero dark di Danny De Vito con la coppia Michael Douglas Kathleen Turner, Rai Movie alle 23.

Con la chiusura da Covid tornano i porno su Cielo, infatti alle 23, 05 arriva “Maliziosamente” di Paul Collet e Pierre Drouot, avventure erotiche di una bella orfanella a Parigi con Daniel Vigo, Nathalie Vernier, Laetitia Sorel.

napoleone. nel nome dell’arte

Ma la bomba stracult della serata non può che essere “Scalfari – A Sentimental Journey” di Michele Mally, Rai Tre alle 23, 10, il documentario su Eugenio Scalfari visto attraverso gli occhi delle figlie, Enrica e Donata. Non ci sarà un giornalista stasera che non se lo vedrà.

Il vecchio Scalfari se la batte alla stessa ora sia con un documentario su Napoleone, “Napoleone. Nel nome dell’arte” di Giovanni Piscaglia, Canale 5 alle 23, 30, sia con John Wayne in uno dei suoi film più fasci e megalomani non a caso adorato da Nixon, “Chisum”, di Andrew McLaglen, Iris alle 23, 10.

john lennon – gimme some truth.

Non male e sicuramente più divertente, La7 alle 23, 15, “Scoprendo Forrester” di Gus Van Sant con Sean Connery nei panni del grande e misterioso autore di un solo libro da ventenne che incontra un giovane genio del basket, l’esordiente Rob Brown. Per fortuna che la situazione è alleggerita da “Rimini Rimini”, Cine 34 alle 23, 35, diretto alla grande da Sergio Corbucci. Ricordate… “Voi scopà? Se po’ fa’”, dice il bagnino coatto presentandosi pieno di mascherine anticontagio, oggi utilissime, a una scatenata Eleonora Brigliadori.

sette minuti dopo la mezzanotte

Grande commedia sexy vacanziera, non a caso con episodi scritti da Bernardino Zapponi, Gianni Romoli, Marco Risi, Massimo Franciosa, Bruno Corbucci e Mario Amendola (che ci sia anche Dago come battutaro, mi sa di sì…).

il cortile

Tutto prodotto da Augusto Caminito per Berlusconi, infarcito di bellezze del tempo, ovvio, la popputissima Serena Grandi che fa perdere la testa all’inflessibile giudice Paolo Villaggio, Laura Antonelli sorella dei macellai romani burini che si innamora del barese Maurizio Micheli che canta “Champagne”, Elvira Audray suora svedese che tenta il prete Andrea Roncato.

Mettiamoci anche la ballerina di poca fortuna Livia Romano (prese il posto di Giuliana De Sio) assieme a Jerry Calà, il ritorno del marito dell’Antonelli, Adriano Pappalardo, scomparso in mare, dopo essere stato sodomizzato da una ciurma di marinai slavi. E un intero episodio con Gian tagliato dalla copia finale destinato alla versione televisiva (mai vista…).

samuel l. jackson unbreakable. il predestinato

Su Rai 4 alle 23, 50 arriva il remake del capolavoro di Brian De Palma “Lo sguardo di Satana – Carrie” diretto da Kimberly Peirce con Chloe Grace Moretz e Julianne Moore, mentre su Rete 4 alle 23, 50 passa il buon action un po’ vecchiotto “Spy” di Renny Harlin con Geena Davis, Samuel Jackson e Brian Cox.

scoprendo forrester

Potrebbe riservare qualche buona sopresa il film tedesco “Qualunque cosa accada” di Niels Laupert dove una coppia, la bellissima olandese Sylvia Hoeks e Fahri Yardim, si incontrano per l’ultima volta per lasciare l’appartamento dove hanno abitato, ma le cose non vanno come previsto.

pensavo fosse amore invece era un calesse 1

Nella notte avete anche l’ultimo film comico di Massimo Troisi, “Pensavo fosse amore invece era un calesse”, Cine 34 alle 2, 20, il polpettone di Eriprando Visconti “Strogoff” con John Phillip Law, Mimsy Farmer, Hiram Keller, Delia Boccardo, Claudio Gora, Rete 4 alle 2, 35.

infanzia, vocazione e prime esperienze di giacomo casanova, veneziano 1

Attenzione a un gioiellino come “Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano” di Luigi Comencini con Leonard Whiting, che fu il Romeo di Zeffirelli, Senta Berger, che ricordiamo come affascinante libertina stesa sul lettino col sedere di fuori e una gamba birichina che fa perdere la vocazione al giovane Casanova, Maria Grazia Buccella come la mamma di Casanova, Tina Aumont, Silvia Dionisio, Lionel Stander, Rai Movie alle 2, 50.

alberto sordi lo scapolo

Bellissimo, Rete 4 alle 4, 40, “Lo scapolo” di Antonio Pietrangeli con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Rossana Podestà. Tutto si chiude con “Carioca” di Ginger Rogers e Fred Astaire e Dolores Del Rio, diretto da Thornton Freeland, Rai Movie alle 5.

