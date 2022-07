IL DIVANO DEI GIUSTI - SU CIELO ALLE 3 POTRETE TROVARE UNA MERAVIGLIA COME "QUERELLE" DI RAINER WERNER FASSBINDER CON BRAD DAVIS MARINAIO DOVE TUTTI SI VOGLIONO SCOPARE, IL FILM PIÙ GAY DI SEMPRE - IL FILM PIÙ STRACULT DELLA SECONDA SERATA NON PUÒ CHE ESSERE "LA PALESTRA" DI NINNI PINGITORE, CINE 34 ALL'1,15 - MI RIVEDREI DI CORSA "NATURAL BORN KILLERS", DI OLIVER STONE, GRANDE STORIA E GRANDE SCENEGGIATURA DI TARANTINO RAI DUE ALLE 2,30… - VIDEO

Marco giusti per Dagospia

querelle de brest 8

Che vediamo stasera? In tv, stasera, vi consiglio di cercarvi qualche bella serie o rivedervi le stagione passate di "Westworld" per gustarvi meglio la puntata numero 2 in onda stasera su Sky, perché in chiaro in prima serata c'è pochino. Certo, se aspettate la notte più fonda, su Cielo alle 3, potrete trovare una meraviglia come "Querelle" di Rainer Werner Fassbinder con Brad Davis marinaio che tutti si vogliono scopare nel porto di Marsiglia e Jeanne Moreau che canta "Each Man Kills the Thing He Loves" di Peer Raben sul testo di Oscar Wilde, il film più gay di sempre, uscito sei settimana dopo la morte del suo regista, che Jean Genet, autore della storia, scritta nel 1947, non riuscì a vedere al cinema perche' "in sala non si può fumare".

pretty woman 7

Marcel Carne', presidente della giuria di Venezia nel 1982 confesso' di essere dispiaciuto di non essere riuscito a ottenere nessun premio per il film, visto che era piaciuto solo a lui, ma a nessun altro giurato. In prima serata in chiaro, dove dovrebbe esserci "Querelle", cioè su Rai Uno alle 21, 25, trovate invece l'eterno "Pretty Woman" di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. Sempre una sicurezza.

Man of Steel SUPERMAN

Canale 20 alle 21, 05 tira fuori "L'uomo d'acciaio" di Zack Snyder con Henry Cavill come Superman, Amy Adams, Russelk Crowe, Kevin Costner e Diane Lane, Michael Shannon, molto più simile del previsto al vecchio Superman di Richard Donner con Christopher Reeve, ma non così amato dal pubblico. E qualcuno ci dovrà spiegare perché Batman è un supereroe moderno e Superman è così antico.

il presidente del borgorosso football club

Cine 34 alle 21 ci propone addirittura l'Alberto Sordi di "Presidente del Borgo Rosso F.C." diretto da Luigi Filippo D'amico, primo grande film comico sul calcio e le sue pazzie con Sordi in gran forma che vale tutti i Lotito successivi e Carlo Taranto fenomenale come mago del calcio sudamericano alla Helenio o Heriberto Herrera. Rai Movie alle 21, 10 propone un ottimo western diretto da Ed Harris, "Appaloosa", dove stesso Ed Harris fa coppia con un perfetto Viggo Mortensen. Ottimi anche Rene' Zellweger come ragazza del West e Jeremy Irons come cattivo. Ed Harris sembra aver digerito qui più i romanzi di Larry McMurtry che i film di John Ford.

disobedience 4

Su La5 alle 21, 10 trovate Al Pacino e Michelle Pfeiffer nella bella commedia sentimentale un po' amara "Paura d'amare" di Garry Marshall. Su Cielo alle 21, 15 trovate il più drammatico amore lesbo fra Rachel McAdams e Rachel Weisz in "Disobedience" di Sebastian Lelio. Più divertente e meno impegnativo l'action di Dominic Sena "Fuori in 60 secondi" con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Delroy Lindo, Robert Duvall.

the prestige 2

In seconda serata, navigando tra le repliche, trovate su Cine 34 alle 23, 15 il film a episodi sul calcio "4-4-2 il gioco più bello del mondo" di Claudio Cupellini, Roan Johnson, Michele Carrillo e Francesco Lagi con Valerio Mastandrea Francesca Inaudi, Nino D'Angelo e Anna Foglietta. Ovviamente funzionerà meglio il film sugli scontri tra maghi e illusionista di Christopher Nolan "The Prestige" con Hugh Jackman e Christian Bale, ma ci sono anche Michael Caine, Scarlett Johansson e David Bowie in un cammeo meraviglioso.

pamela prati valeria marini la palestra

Il film più stracult della seconda serata non può che essere "La palestra" di Ninni Pingitore con Valeria Marini, Pamela Prati e Andrea Roncato Cine 34 all'1,15. Non sarà un capolavoro ma è un ottimo thriller firmato da Neil Jordan il complesso "Greta", dove Chloe Grace Moretz si lega a una donna incontrata sulla metropolitana di New York, Isabelle Huppert, e scopre presto che non è la tranquilla signora che pensava. Si vede molto volentieri. Rete 4 alle 2 presenta la commedia sexy a episodi "Belli, brutti ridono tutti" di Domenico Paolella con Walter Chiari, Luciano Salce, Olga Karlatos e Cochi Ponzoni nell'episodio più trash, costruito su un bisogno urgente che lo coglie in ascensore.

creature selvagge

Carino, ma non all'altezza del di poco precedente "Un pesce di nome Wanda" è il buffo "Creature selvagge" firmato da Robert Young e Fred Schepisi con John Cleese, Jamie Lee Cirtis Kevin Klune, Michael Palin, Iris alle 2, 05. Ideato subito dopo Wanda ancora per la regia di Charles Crichton, venne considerato troppo vecchio, 84 anni, per dirigerlo. Si fece uno sbagliati, perché il film subì una serie di pesanti responsabilità, da questo i due registi, e non piacque al pubblico.

Natural Born Killers

Mi rivedrei di corsa, invece, "Assassini nati" o "Natural Born Killers", Rai Due alle 2,30, grande storia e grande sceneggiatura di Quentin Tarantino rilette e messe in scena da Oliver Stone con Woody Harrelson e Juliette Lewis protagonisti. Ci sono anche Robert Downey jr, Rodney Dangerfield, Jared Harris e Tom Sizemore. Ovvio che se pensate di vedere un film di Tarantino rimarrete delusi, ma io ci casco lo stesso. E adoro sia Woody Harrelson che Juliette Lewis. Tarantino aveva scritto il film per far esordire un suo amico, Rand Vossler, nella regia.

il successo

Stone compro' il copione e lo cambiò parecchio per farne un'altra cosa, molto più grottesco. Al punto che Tarantino ha sempre odiato il film è rimase malissimo qua do Johnny Cash hai fece i complimenti per "Natural Born Killers". Su Cine 34 alle 2,55 non mi snobbate "Il successo", commedia diretta da Dino Risi ma diretta dal suo aiuto Mauro Morassi con cast da urlo composto da Vittorio Gassman, Anouk Aimee e Jean-Louis Trintignant.

querelle de brest 7

Ma il film che va visto e assolutamente registrato della notte, vi ripeto, è "Querelle de Brest" di Rainer W. Fassbinder tratto da Jean Cocteau con Brad Davis come Querelle, Jeanne Moreau come la cantante del locale, Franco Nero che si sente sempre Django, Laurent Malet. Ricordo bene l'incredibile proiezione postuma del film, Fassbinder era morto da poco, a Venezia, le magliette e le borse col logo disegnato da Andy Warhol. Da lì nacque una querellemania che colpi' non solo il mondo del cinema. Ricordo gli auguri di Natale che inviava Miguel Bose' vestito come Brad Davis.

arriva la bufera.

È piuttosto bello anche "I piloti dell'inferno", film di camionisti diretto da Cy Endfield con Stanley Baker, Herbert Lo., Peggy Cummins, Rai Movie alle 3, 10. Andrebbe rivisto "Arriva la bufera" di Daniele Luchetti Co Diego Abatantuono, Margherita Buy, Silvio Orlando Maruna Confalone a Angela Finocchiaro, Cine 34 alle 4, 15. Chiudo con un vecchio rarissimo peplum di Guido Brignone "La schiava di Cartagine" con Gianna Maria Canale Jorge Mistral, Marisa Allasio e Luisa Peluffo su Rai Movie alle 5.

