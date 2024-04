IL DIVANO DEI GIUSTI - COME DICE ENZO SALVI FILOSOFICAMENTE “LA PATATA È SEMPRE LA PATATA”! IN PRIMA SERATA C’È IL CLASSICONE TRASH “MATRIMONIO AL SUD” - STESSA ORA, SU “CIELO” C’È IL WESTERN CON PREDICATORE FOLLE, “BRIMSTONE”. ESAGERATO NELLE SCENE DI SESSO E VIOLENZA TRA TAGLIAMENTI DI LINGUA, SVENTRAMENTI, PUGNI IN FACCIA. UN PORACCIO VIENE IMPICCATO MENTRE STAVA CACANDO, UN ALTRO MUORE SOFFOCATO CON L'INTESTINO INTORCIGLIATO INTORNO AL COLLO - OCCHIO, IN SECONDA SERATA C'E' "JACKIE".... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che state vedendo in attesa di capire i venti di guerra? I critici internazionali parlano benissimo di due nuove serie che sono arrivate anche da noi, “Mary and George”, serie storicona inglese di Sky con Julianne Moore come Mary Viliers, Contessa di Buckingham che trama col figlio George, Nicholas Galitzine, per arrivare al potere spingendolo nel letto di King James I, Tony Curran, mentre Tryne Dyrholm, che da noi fu Nico, è Queen Anne e Mark O’Halloran Sir Francis Bacon.

Ideata da D.C.Moore, diretta da Oliver Hermanus, Florian Cossen e Alex Winckler, ne trovate solo due puntate su Sky. Su Netflix è invece iniziata la serie thriller inglese, anche qui lodi sperticate dai critici, “Baby Reinder, diretta da Jon Brittain con Richard Gadd massacrato da una stalker donna, Jessica Gunning. Ma vedo che su netflix la prima serie in classifica è saldamente “Il giovane Berlusconi”. E’ la nostra storia. Nel bene e nel male. Ma andfebbe prontamente recuperato anche il “Belluscone” di Franco Maresco per par condicio.

In chiaro che vediamo stasera? Cine 34 alle 21 propone il classico trashone “Matrimonio al sud” diretto da Paolo Costella con mano ferma con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta, commedia finto Milano-napoletana con Polignano a Mare truccato da paesino campano di fantasia, San Valentino a Mare. E i napoletani costruiti con le presenze di Biagio Izzo pizzaiolo, un Peppe Barra prete cecato e un Salvatore Misticone come suo assistente campanaro.

Uè! Lo producono i Boldi Brothers come Mari Film, e Claudio Saraceni come Idea Cinema, assieme al Monte dei Paschi di Siena (boh?), il contributo di una marea di Apulia, Lazio e Trentino Film Commission e la presenza impressionante di invadenti sponsor, come i salumi dei fratelli Beretta quasi in ogni inquadratura. Delizia! La storia è quella, non originalissima, di un matrimonio in Puglia, scusate in Campania, fra un ragazzo del nord, il Luca Peracino del clan Paolino Ruffini, e una ragazza del sud, la Fatima Trotta di “Made in sud”.

Ovvio che i genitori di lui, Massimo Boldi e la notevolissima Debora Villa, e i genitori di lei, Biagio Izzo e la siciliana Barbara Tabita, faranno un po’ di pasticci. Mettiamoci in mezzo anche un presentatore trash di matrimoni da tv locale, certo Gegé interpretato da Paolo Conticini, il suo operatore ciociaro, Gabriele Cirilli, un prete che non ci vede troppo, Peppe Barra, con tanto di perpetuo, Salvatore Misticone, un amico del cuore di padre di lui, cioè Enzo Salvi, sempre al top della romanità, che alla fine si farà la bonissima Carolina Marconi, un cummenda al sud, Ugo Conti che stravede per la sorella di Cirilli, cioè Loredana De Nardis, all’epoca fidanzata di Boldi. Chevedevodì? Come dice Salvi filosoficamente “La patata è sempre la patata”.

Iris alle 21 propone il legal drama con intenzioni ambientaliste “Cattive acque” di Todd Haynes con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber, civilissimo film, poco visto perché uscito in pandemia, su un tema sociale importante. Ottime critiche internazio nali. Su Tele San Marino alle 21 avete la commedia italiana “Una coppia modello” di Fabrizio Costa con Bianca Guaccero, Sergio Assisi, Daniele Pecci, Chiara Ricci, Simona Marchini. Mai visto. Non deve essere un capolavoro “Security”, action diretto da Alain Desrochers con Antonio Banderas, Liam McIntyre, Ben Kingsley, Gabriella Wright, Katherine de la Rocha, Canale 20 alle 21, 05.

Se amate i film con cane attore avete “Poliziotto a quattro zampe”, simil Rex diretto da Rod Daniel con James Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe, James Handy, Ed O'Neill, Canale 27 alle 21, 10. Insomma… Su Rai Storia alle 21, 10 occhio al kolossal italo-russo dedicato al giornalista americano John Reed da Sergei Bondarhcuk, “Messico in fiamme”, prima parte di un dittico, con Franco Nero come John Reed, Ursula Andress, Jorge Luke, Jorge Reynoso. Questa si svolge tutta in Messico. Andrebbe rivisto. Non era male, ma neanche benissimo, il film di avventura “Mato Grosso” diretto da John McTiernan con Sean Connery, Lorraine Bracco, José Wilker, Rodolfo De Alexandre, Rai Movie alle 21, 10, tutto girato in Brasile. Connery fa lo scienziato alla ricerca di una cura per il cancro tra gli stregoni brasiliani.

La7 alle 21, 15 propone il “Churchill” diretto nel 2017 da Jonathan Teplitzky con Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, James Purefoy, Julian Wadham. Un po’ teatrale. SuRai4 alle 21, 20 passa il thriller spionistico diretto dal nostro Andrea Di Stefano (“L’ultima notte di Amore”) “The Informer – Tre secondi per sopravvivere” con Joel Kinnaman, Clive Owen, Ana de Armas, Rosamund Pike, Common, Martin McCann. Buon prodotto medio. Ma ci sono la favolosa Ana de Armas e Rosamund Pike.

Cielo alle 21, 20 propone il western franco-olandese con predicatore folle “Brimstone” diretto da Martin Koolhoven con Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington, Carice van Houten, Paul Anderson. Ricco, ambizioso, violentissimo, sadico, magari non così riuscito e lunghissimo, Brimstone può ben vantarsi di usare tutti set naturali europei degli western che si facevano un tempo qui, Germania, Austria, Ungheria e la vecchia Spagna.

Che nostalgia… Va detto però che malgrado la buona recitazione di tutti gli attori, esagera parecchiuccio sia nelle ambizioni registiche di Koolhoven, che si permettere di scrivere già nei titoli di testa Koolhoven’s Brimstone, neanche fosse John Ford o Sergio Leone, che non lo avrebbero mai fatto (directed by…), sia nella costruzione a quattro capitoli non in ordine temporale, sia nelle scene di sesso e violenza.

Giù con tagliamenti di lingua, sventramenti, zaccagnate in faccia. Un poraccio viene impiccato mentre stava cacando, un altro muore soffocato dai suoi intestini attorcigliati attorno al collo. Koolhoven dice di essersi ispirato a classici come The Night of the Hunter di Charles Laughton, per il personaggio del reverendo malvagio di Guy Pearce, sia a C’era una volta il West per il tono da opera-western e per la figura alla Claudia Cardinale di Dakota Fanning. Diciamo che il film si vede perché è bello sanguigno, ma siamo parecchio lontani dai suoi modelli di riferimento.

Italia 1 alle 21, 20 lancia un altro episodio della saga Jurassic World, cioè “Jurassic World: Il regno distrutto”, diretto dallo spagnolo Juan Antonio Bayona con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Rafe Spall, Justice Smith.

Passiamo alla seconda serata col classico “Piedone l’africano” diretto da Steno con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Dagmar Lassander, Werner Pochath e il piccolo Bodo che affianca in ogni scena il protagonista, Rai Movie alle 22, 55. Su Tv8 alle 23, 00 passa la versione cinematografica di una serie molto amata, il poco riuscito “The A-Team” di Joe Carnahan con Bradley Cooper, Jessica Biel, Liam Neeson, Sharlto Copley, Patrick Wilson.

Cine 34 alle 23, 05 presenta una commedia di Salemme di gran successo, “Amore a prima vista” con Vincenzo Salemme, Mandala Tayde, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande. Bella la commedia francese di Tv2000 alle 23, 15, “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot, Maria Valverde.

Iris alle 23, 45 passa invece il sequel di “Unbroken”, vera storia di un sopravvissuto alla guerra, “Unbroken: La via alla redenzione” di Harold Cronk con Samuel Hunt, Merritt Patterson, Will Graham, Bob Gunton, Vanessa Bell Calloway. Mai visto.

Trovate la coppia Lino Banfi e Christian De Sica en travesti in America in “Bellifreschi”, divertente commedia on the road di Enrico Oldoini con il mitico Lionel Stander. Molto carino, Rete 4 alle 0, 50, la commedia con Jean Dujardin in versione minuscolo innamorato di Virginie Efira “Un amore all’altezza” diretto da Laurent Tirard con Cédric Kahn, Stéphanie Papanian, César Domboy.

Occhio su Rai Movie alle 0, 50 al bellissimo “Jackie” di Pablo Larrain con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt. Lo avete sicuramente visto, ma si può anche rivedere. "Call me Jackie". Bella, fredda, intelligente e davvero sexy coi suoi tailleur Chanel rosa e rosso, la Jackie di Natalie Portman diretta da un Pablo Larrain rilancia la stella un po’ appannata di un’attrice di gran classe al punto di finire candidata all’Oscar e a qualsiasi altro premio della stagione.

Magari potrebbe essere più ricco, più gaio, più glam questo Jackie prodotto da Darren Aranofsky, che l'aveva pensato per l'ex moglie Rachel Weisz, e chissà cosa ne avrebbe fatto un Sodenbergh, ma oltre a offrire a Natalie Portman un gran ruolo, è anche un'accettabile versione dei giorni del dopo-Dallas, molto cosciente nel mostrarsi come proto-House of Cards sia per il rapporto della coppia JFK-Jackie sia per la "costruzione" stessa della Casa Bianca come luogo della politica.

E anche l’idea, molto da miniserie, non scordiamo che Aranofsky lo pensava come una miniserie per la HBO, di voler concentrare tutta la storia di Jackie in quei pochi giorni, è vincente. Al punto che il film venne premiato a Venezia proprio per la sceneggiatura di Noah Oppenheim. Ma forse un premio a Natalie Portman ci sarebbe stato anche meglio. Perché è lei che domina la scena in ogni istante, seguita dalla sua costumista Madeleine Fontaine che la costruisce assieme allo Chanel Rosa col colletto blu, i tre bottoni dorati, il cappello a tamburello, e dalla musica strepitosa di Mica Levi (“La zona d’interesse”), entrambi nominati agli Oscar. Ma non vinsero.

Iris all’1, 40 rispolvera un ambizioso western europeo italo-anglo-macedone-tedesco, “Dust” di Milcho Manchevski, che qui si giocò la carriera, con Joseph Fiennes, David Wenham, Adrian Lester, Anne Brochet. A me sembrò bello teso, violento, pieno di vita. Ma non piacque al giro dei festival. Cine 34 alle 2, 10 propone “Commedia sexy”, interessante commedia diretta da Claudio Bigagli con Alessandro Benvenuti, Ricky Tognazzi, Elena Sofia Ricci, Roberto Brunetti e Micaela Ramazzotti ancora molto giovane.

Rai Movie alle 2, 35 presenta invece l’opera prima, una commedia sofisticata tutta-in-una-notte di Cosimo Messeri, “Metti una notte” con lo stesso Cosimo Messeri, Cristiana Capotondi, la mitica Amanda Lear in versione nonna, Elena Radonicich, Flavia Mattei, Maurizio Lombardi. Cosimo aveva fatto l’assistente su qualche film, aveva recitato anche in una buffa serie di Stracult. Il suo film è pensato e sottile. Ma ebbe scarsissima distribuzione.

Rete 4 alle 3, 05 propone la commedia americana di una ventina d’anni fa prodotta da Michael Douglas, “Un corpo da reato” di Harald Zwart con Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Michael Douglas, Paul Reiser. Allora non funzionò, troppo violento, poco divertente. Fuori orario/Rai Tre propone una serata dedicata a Gianni Amico, un regista che ha fatto da ponte tra Nouvelle Vague, Cinema Novo e cinema italiano.

Si inizia alle 3, 10 con il documentario “Le mani svelte - Giovani, donne, fabbriche”. Rarissima la commedia italo-franco-svizzera a me ignota “Family Express” di Georges Nicolas Hayek con Peter Fonda, Victoria Vera, Maurizio Latini, Nicola Pistoia, Teco Celio, Iris alle 3, 40.

Da recuperare. Italia 1 alle 4 di notte propone il bellissimo “BlacKkKlansman” di Spike Lee con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold. Forse il migliore dei film di questi ultimi anni di Spike Lee. Chiudo con “metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno” di Bitto Albertini con Antonio Cantafora, Margareth Rose Keil, Mario Frera, Fortunato Arena, Cine 34 alle 4, 35.

All’epoca fu un grande successo, che dette vita a un sequel e a un finto sequel, “leva la diavolo tuo dal convento” diretto da Franz Antel con Femi Benussi, Gabriele Tinti, Marika Mindzenthy, Sonja Jeannine, vedibile su Iris alle 5 di notte. Ci sarete sicuramente…

