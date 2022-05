11 mag 2022 17:58

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CONFESSO DI ESSERE STATO RAPITO DALLA SERIE INGLESE DI APPLE TV “SLOW HORSES”, CON GARY OLDMAN A CAPO DI UNA SUCCURSALE DEGLI AGENTI SEGRETI INGLESI, DECLASSATI PER COLPA DI QUALCHE CAZZATA, CHE SI RITROVA A SCONTRARSI CON LA TERRIBILE KRISTIN SCOTT THOMAS. OLDMAN SCORREGGIA UN PO’ TROPPO PER UNA SERIE COSÌ SNOB, MA È IN GRAN FORMA - SU SKY TROVATE “(IM)PERFETTI CRIMINALI”, IN ZONA DA COMMEDIA SUB-BRIZZI/GENOVESE/BRUNO CHE, PERSONALMENTE, NON RIESCO A SEGUIRE CON INTERESSE. MAGARI IL PROBLEMA SARÀ MIO… - VIDEO