CONSIGLI PER STASERA? IO MI SONO FISSATO CON "TOUT VA BIEN", FILM MILITANTE DI JEAN-LUC GODARD DEL 1972, CHE DA NOI SI CHIAMAVA "CREPA, PADRONE, TUTTO VA BENE", LO TROVATE SU MUBI. PERÒ DEVO ANCHE VEDERE LE DUE PUNTATE FINALI DI "GROTESQUERIE", LA SERIE PIÙ INTORCINATA DELL'ANNO - SEMPRE SU MUBI TROVATE BEN DUE FILM DIRETTI DA LAURA BISPURI, LA REGISTA DELL'ULTIMA STAGIONE DI "L'AMICA GENIALE", CON ALBA ROHRWACHER PROTAGONISTA, "IL PARADISO DEL PAVONE" E "FIGLIA MIA"…

Marco Giusti per Dagospia

Consigli per stasera? Film da vedere? Io mi sono fissato con “Tout va bien”, film militante di Jean-Luc Godard con Yves Montand e Jane Fonda del 1972 che da noi si chiamava “Crepa, padrone, tutto va bene”, lo trovate su Mubi.

Però devo anche vedere, finalmente, le due puntate finali di "Grotesquerie" di Ryan Murphy, la serie più intorcinata dell’anno, dove la detective alcolista Lois Tryon di Niecy Nash, personaggio memorabile sempre con un’arma nella borsetta, capisce che tutta la storia che stavamo vedendo da sette puntate è un suo sogno, così apre gli occhi alla realtà, ma anche questa realtà prenderà la forma cinematografico del suo sogno?

L’inizio di “Tout va bien” è parecchio simile, con i personaggi che si piegano al volere di Godard e del collettivo Dziga Vertov che cambiano ogni minuto la storia del film. Visti assieme, con tanto di citazioni colte di “Grotesquerie”, è come se non fossero passati cinquant’anni…Se volete qualcosa di più semplice avete “transformers. Il risveglio” su Netflix, Ma anche la commedia sentimentale italiana, lei violinista, lui muratore, “Ma chi ti conosce?” diretta da Francesco Fanuele con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Magari con è male.

Sempre su Mubi trovate ben due film diretti da Laura Bispuri, la regista della quarta e ultima stagione di “L’amica geniale”, con Alba Rohrwacher protagonista, “Il paradiso del pavone” con Maddalena Crippa, Dominique Sanda, Maya Sansa e “Figlia mia” con Valeria Golino, Sara Casu, Udo Kier, passato a Berlino, un film costruito su due madri, una figlia contesa, una natura selvaggia, materna e molto presente.

E la quasi totale mancanza di figure maschili di qualche rilevanza. Il cinema di Laura Bispuri è totalmente un cinema di donne, di maternità, di nascita e di rinascita, magari dalle viscere della terra, come in Figlia mia, il suo secondo film, scritto assieme a Francesca Manieri, ambientato in una Sardegna brulla e quasi western, divisa fra rocce e mare. Se vi è piaciuta l’ultima stagione di “L’amica geniale”, vi piaceranno anche i due film di Laura Bispuri. Io proseguo con “Tout va bien”. Magari mi vedo le puntate nuove di “The agency” e di “Landman” su Paramount…

