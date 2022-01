IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - COSA VEDIAMO IN CHIARO STASERA? INTANTO SU “CINE 34” TORNA “SONO PAZZO DI IRIS BLOND” DI CARLO VERDONE CON LUI E CLAUDIA GERINI. E’ IL LORO GRANDE FILM COMICO-SENTIMENTALE, DIVERTENTE, MA ANCHE UN PO’ TRISTE. VERDONE LA PORTA IN GIRO IN UN BELGIO PIENO DI ITALIANI, C’È PURE MINO REITANO! –TUTTO SI CHIUDE SUL RARISSIMO “RAZZA SELVAGGIA” DI PASQUALE SQUITIERI CON STEFANO MADIA, ENZO CANNAVALE, CRISTINA DONADIO, ANGELO INFANTI. FILM DAVVERO SCOMPARSO DA ANNI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

carlo verdone claudia gerini sono pazzo di iris blond

Cosa vediamo in chiaro stasera? Intanto su Cine 34 alle 21 torna “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone con lui e Claudia Gerini. E’ il loro grande film comico-sentimentale, divertente, ma anche un po’ triste.

viaggi di nozze

Verdone la porta in giro in un Belgio pieno di italiani, c’è pure Mino Reitano! E si permette una grande presa per il culo di “Ne me quitte pas” di Jacques Brel. Da recuperare assolutamente. A seguire la replica di “Viaggi di nozze” alle 23, 25. Carlo Verdone è così amato che sui social i fan hanno già scritto che lo vogliono per presidente.

britt robertson george clooney tomorrowland

Su Iris alle 21 passa un bel western di Delmer Daves “Rullo di tamburi” con con Alan Ladd, che non era un grande attore, Audrey Dalton e un Charles Bronson ancora nel ruoli dell’indiano che non apre bocca.

un mercoledi da leoni

A seguire, sulla stessa rete, alle 23, 25 ripassa “Far West” di Raoul Walsh con Troy Donahue e Suzanne Pleshette. Su Canale 20 il fantascientifico di Brad Bird, grande regista di animazione meno con personaggi umani, “Tomorrowland – Il mondo di domani” con George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie.

rullo di tamburi

Su Rai Movie alle 21, 10 arriva un capolavoro indiscusso di John Milius e il più grande film sul surf mai fatto, “Un mercoledì da leoni” con Gary Busey, Jan-Michael Vincent, William Katt e Patti D’Arbanville. In un ruolo proprio minimo compare, penso sia il suo ultimo film, Hank Worden, il Jimmy il fenomeno di tanti film di John Ford.

milano palermo il ritorno

Tv2000 alle 21, 10 recupera una bella commedia di Richard Quine, “Attenti alle vedove” con Jack Lemmon, Doris Day e il mitico Ernie Kovacs, che fu un grande sperimentatore in tv. Su Cielo alle 21, 15 prepratevi a “Volver” di Pedro Almodovar con le fedelissime Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo.

Su Nove alle 21, 25 è la volta del sequel del poliziesco di Claudio Fragasso “Palermo Milano solo andata”, cioè “Milano Palermo: il ritorno” con Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Enrico Lo Verso.

tom cruise magnolia

In seconda serata avete un capolavoro di Paul Thomas Anderson come “Magnolia”, Rai Movie alle 23, 20, con Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman e il vecchio Jason Robards, storia di nove persone completamente diverse, un padred morente, una giovane moglie, un figlio perduto, un poliziotto innamorato, durante una giornata a San Fernando Valley. Forse Robert Altman sapeva costruire meglio queste strutture narrative, ma il film è ancora oggi favoloso.

il dottor zivago

Su Cielo alle 23, 20 torna il giallo tratto da Georges Simenon “La camera azzurra” di e con Mathieu Amalric. Nella notte arrivano il primo film di Vincenzo Salemme, “L’amico del cuore” con Salemme stesso, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo e Eva Herzigova, Cine 34 all’1, 35.

razza selvaggia 2

Anche se si capiva che Salemme non era ancora un regista esperto, il film era molto divertente e lanciava un gruppo di attori meraviglioso che andrà avanti per vent’anni. Produceva, allora, Cecchi Gori.

julianne moore magnolia

Su Iris all’1, 45 trovo che sia un po’ sprecato un filmone come “Il dottor Zivago” di David Lean con Omar Shaif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness, Tom Courtenay e Geraldine Chaplin.

Siamo tutti fan del Dottor Zivago, non solo Nanni Moretti. Chi l’ha visto da ragazzino non può certo scordarlo.

the search

Su Rai Movie alle 2, 50 passa “The Search” di Michel Hazanavicious con Berenice Bejo, Annette Bening, Maksim Emelyanov, remake di un vecchio film di guerra di Fred Zinneman che non ha avuto molta fortuna, anche eprché non era così chiaro. Hazanavicious funziona più sulle parodie e sulla commedie che sui drammi o sui film da festival.

chris o'donnell sandra bullock amare per sempre

“Così ridevano” di Gianni Amelio con Enrico Lo Verso, Francesco Giuffrida e Fabrizio Gifuni, Rete 4 alle 2, 55, è una sorta di rilettura di “Rocco e i suoi fratelli”, famiglie siciliane a Torino negli anni ’50. Vinse il Leone d’Oro a Venezia nel 1998.

Su Cine 34 alle 4 compare “Io non ci casco”, commedia di Pasquale Falcone con Maurizio Casagrande, Maria Grazia Cucicnotta e Ornella Muti.

Tutto si chiude su “Amare per sempre” di Richard Attenborough con Sandra Bullock e Chris O’ Donnell, Iris alle 4, 20 e sul rarissimo “Razza selvaggia” di Pasquale Squitieri con Stefano Madia, Enzo Cannavale, Cristina Donadio, Angelo Infanti, dove troviamo, come nel film di Amelio, i meridionali, ma di seconda generazione a Torino. Film davvero scomparso da anni. Grande cast.

