14 feb 2022 13:45

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - COSA VEDIAMO PER SAN VALENTINO? MEGLIO UNA CENA ROMANTICA O UN FILM CON MASCHERINA? IN SALA TROVATE FILM UN PO’ OLD STYLE, COME “ASSASSINIO SUL NILO” DI KENNETH BRANAGH E IL PIÙ ROMANTICO “MARRY ME” CON JENNIFER LOPEZ E OWEN WILSON. SE SIETE A ROMA MEGLIO BUTTARVI IL POMERIGGIO AL QUATTRO FONTANE SULLA DOPPIETTA DI CAPOLAVORI DELLA WARNER BROS CON BETTE DAVIS, “PERDUTAMENTE TUA - NOW VOYAGER” E “LA FIGLIA DEL VENTO - JEZEBEL” - VIDEO