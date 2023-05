IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - LA DOMANDA È: CHE VEDIAMO STASERA DOPO CHE ABBIAMO FINITO ANCHE L’ULTIMA PUNTATA DELLA QUARTA STAGIONE DI “SUCCESSION” E SIAMO ANCORA SCOSSI PER NON AVER CAPITO BENE COME SONO ANDATE A FINIRE LE COSE? SU APPLE TV SEMBRA CHE SIA ASSOLUTAMENTE DA VEDERE LA SERIE “PLATONIC” - SU MUBI AVETE UN’EDIZIONE RESTAURATA DI “PAISÀ”, MA ANCHE UN PICCOLO FILM CHE HA UN SUO CULTO, “RE GRANCHIO” . SU NETFLIX TROVATE "QUANDO HO SMESSO DI PREOCCUPARMI E HO INIZIATO A MASTURBARMI" UNA COMMEDIA AL FEMMINILE SVEDESE. SEMBRA DIVERTENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession

La domanda è: che vediamo stasera dopo che abbiamo finito anche l’ultima puntata della quarta stagione di “Succession” e siamo ancora scossi per non aver capito bene come sono andate a finire le cose? Su Amazon non credo sia un’alternativa per tutti “The Ferragnez 2”, anche se è primo nelle classifiche dei più visti della piattaforma. O “Citadel”, che non ho gran voglia di vedere. Ci sono anche nuovi film, come il divertente “L’esorcista del papa”, quello con Russell Crowe che fa l’esorcista sovrappeso che gira in lambretta per l’Europa alla ricerca di diavoli da scacciare.

la donna del mistero decision to leave 3

O “Le otto montagne”. Anche su Sky, vi avverto, è pieno di nuovi film, il bellissimo noir romantico coreano “Decision To Leave” di Park Chang wook, il tristissimo “Tori e Lokita” dei Dardenne, il più positivo “Le buone stelle”, primo film di Hirokazu Kore eda girato in Corea, tutti film provenienti dalla Cannes del 2022. Compare pure un curioso “Flynn” diretto qualche anno fa da Frank Howson con l’australiano Guy Pearce nei panni del mitico attore di Hollywood Errol Flynn, dalla vita tormentata e piena di ombre. Su Apple tv sembra che sia assolutamente da vedere la serie “Platonic” con Rose Byrne e Seth Rogen, commedia a due adorata dalla critica americana.

paisa di roberto rossellini

Su Mubi, per i più sofisticati e per quelli che hanno visto tutto o quasi, posso indicare il documentario musicale “A Dog Called Money” di Seamus Murpht con P.J.Harvey, un’edizione restaurata di “Paisà” di Roberto Rossellini con Anna Magnani. Andrebbe rivisto ogni tanto, no? Magari prima di vedere “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher. Ma vedo che Mubi distribuisce anche il suo primo film, “Corpo celeste”, altamente rosselliniano. Assolutamente da vedere. Di fatto la Rhorwacher è tra i più amati e celebrati giovani registi italiani.

re granchio

Sempre su Mubi trovate un piccolo film che ha un suo culto, “Re Granchio”, storie picaresca di fine ottocento diretta da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. O lo strepitoso “Turner” di Mike Leigh con Timothy Spall, che distribuì in Italia con grande successo Valerio De Paolis quando era ancora in attività. E’ una ricostruzione minuziosa sul grande pittore inglese, non un banale biopic. Leigh passò anni a studiare Turner e il suo metodo di lavoro. Su Netflix, alla faccia di Moretti, avete il thriller di guerra “Blood and Gold” diretto da Peter Thorwarth con Alexander Scheer e Robert Maaser. Non sembra male.

old henry

A molti, quando il film venne presentato a Venezia, piacque parecchio il cupo western “Old Henry” di tal Potsy Ponciroli con il grandissimo Tim Blake Nelson protagonista come il dimesso Henry, che rivelerà non poche sorprese, John Savage, Stephen Dorff, Scott Haze. Francamente lo ritengo troppo povero e la pur eccellente interpretazione di Tim Blake Nelson, che amo in tutti i film dei Coen, mi sembra che non basti a farne un buon film da festival. Però a casa, su Netflix, va benissimo se vi piacciono i western. Ricordatevi però che doppiato, Tim Blake Nelson vale la metà.

quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi

Ci sarebbe anche il film svedese “Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi” diretto da Erika Wasserman, una commedia al femminile su una donna in carriera alle soglie dei 40 anni, Katia Winter già con un figlio, che cerca di convincere il suo compagno a farne un altro e per tutta risposta si vede cacciare di casa. Da lì parte una nuova vita. Sembra divertente. Su Paramount avete il fantascientifico con alieni misteriosi “From” ideato da John Griffin con Harol Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eio Bailey, una nuova serie che ha voti altissimi su Rotten Tomatoes, 98%.

rabbit hole

Ha buoni voti, 75%, anche la nuova serie spionistica “Rabbit Hole” diretta da due bravi registi, John Requa e Glenn Ficarra con Kiefer Sutherland. Su Disney è da vedere, anche se mi sembra per un pubblico di ragazzetti, la nuova serie “American Born Chinese” ideata da Kelvin Yu con Michelle Yeoh e Ben Wang, gran calderone di vecchi miti del cinema cinese e di nuova serialità americana.

succession old henry re granchio turner re granchio turner platonic platonic quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi un giorno come tanti 1 un giorno come tanti 2 american born chinese blood and gold blood and gold re granchio pj harvey a dog called money quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi blood and gold turner american born chinese blood and gold pj harvey a dog called money citadel citadel from le buone stelle le buone stelle pj harvey a dog called money the ferragnez 2 3 Tori e Lokita the ferragnez 2 7 Tori e Lokita Tori e Lokita Tori e Lokita platonic platonic lazzaro felice LAZZARO FELICE lazzaro felice 1 le buone stelle broker 1 le buone stelle le buone stelle la donna del mistero decision to leave 4 la donna del mistero decision to leave 7 la donna del mistero decision to leave 8 la donna del mistero decision to leave 2 SUCCESSION 12 the ferragnez 2 5 the ferragnez 2 6 succession russell crowe in l esorcista del papa le otto montagne alessandro borghi luca marinelli le otto montagne russell crowe in l esorcista del papa 9 alessandro borghi le otto montagne le otto montagne di felix van groeningen e charlotte vandermeersch russell crowe in l esorcista del papa 7 succession