Marco Giusti per Dagospia

I film di stasera? In chiaro non c’è moltissimo. Tutti i ragazzini si fionderanno su Rai Uno alle 21, 25 per “Mia e il leone bianco” di Gilles de Maistre con Melanie Laurent, storia di una bambina cresciuta con un leoncino bianco, Charlie. L’horror più interessante mi sembra il curioso, ma non bellissimo horror demoniaco “Constantine” di Francis Lawrence con Shia LaBeouf, Keuanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou e Tilda Swinton con le ali, canale 20 alle 21, 05.

la fidanzata di papa.

Ovviamente vi segnalo il trashissimo “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Natalia Estrada, Nino Frassica, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Cine34 alle 21, che oggi diventa uno stracult purissimo. Confesso che è uno dei pochi che non ho visto, mi sembrava troppo comedy e troppo poco volgare. Magari mi sbagliavo. Su Iris alle 20, 55 avete l’eurospy moderno, girato una ventina d’anni fa, “Agents Secrets” di Frédéric Schoendoerffer con Vincent Cassel e Monica Bellucci quando ancora stavano insieme. Sicuramente divertente.

notte senza fine 8

Ma il capolavoro della prima serata, e questo l’ho visto e rivisto chissà quante volte, è il fondamentale “Notte senza fine” diretto da Raoul Walsh nel 1947 con Robert Mitchum, Teresa Wright, Judith Aderson, Dean Jagger, Alan Hale, Rai Movie alle 21, 10. Ha il plot da revenge movie più ricopiato al mondo. Un bambino assiste da sotto al letto al massacro della sua famiglia e ricorda solo un paio di speroni del cattivo che lo ha compiuto. Crescerà, diventando Robert Mitchum, con l’idea della vendetta.

notte senza fine 4

Scordatevi Tarantino e non so quanti altri autori celebri di revenge movie. Il plot di Niven Bush è perfetto. Come scrive Bertrad Tavernier: “Contrariamente ad un Howard Hawks, più regolare, più solido, ma che non trascende mai lo stadio dell’analisi morale, Raoul Walsh ci proietta, con squarci folgoranti, in un universo profondamente romantico, dilacerato, intriso di cataclismi, di sconvolgimenti, di passioni”. E’ il film che stava vedendo Jim Morrison la notte che è morto. E tanto mi basta.

paradiso amaro

Su Canale 27 alle 21, 10 trovate il remake di Michael Hoffman di “Gambit” di Stanley Donen, con Cameron Diaz e Colin Firth al posto di Sophia Loren e Gregory Peck. Molto più originale lo stravagante “Paradiso amaro” di Alexander Payne con George Clooney avvocato perso alla Hawaii, che scopre solo quando la moglie è in coma per un incidente che aveva un altro uomo, che abita nelle isole Kauai. Partirà assieme alle figlie per adarlo a trovare. Film elegantissimo con un grande George Clooney.

demi moore il giurato

Su Cielo alle 21, 25 avete il thriller “Il giurato” di Brian Gibson con Demi Moore, Alec Baldwin, Lindsay Crouse, Tony Lo Bianco e su Canale Nove alle 21, 25 trovate “The Sentinel” di Clark Johnson con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Martin Donovan e Kim Basinger. Mica male. Mai visto, credo.

l’esercito piu pazzo del mondo

In seconda serata abbiamo un trashione come “L’esercito più pazzo del mondo” di Marino Girolami con Massimo Boldi, Felice Andreasi, Andy Luotto, Giorgio Ariani, Leo Gullotta, Cine 34 alle 22, 50. Ci sono anche Pippo Baudo, Enrico Beruschi, Adriana Russo e l'allora fidanzata di Pippo Gianni Ciardo. Celebre la gag di Luotto cuoco che serve a Boldi un paio di chiappa. Sceneggiatura di Zuzzurro e Gaspare. Due risate ce le facciamo. Su Iris alle 23,20 trovate "We Were Yoyng - Destinazione paradiso " di Philippe Guillard con Benoit Magimel, Elsa Mollien, Kari Merad.

la maja desnuda 3

Italia 1 a mezzanotte punta sull'horror con Kevin Bacon e Rhada Mitchell "The Darkness" di Geeag McLean. Su Rai Movie all'1,20 avete il kolossal "La maja desnuda" con Ava Gardner Tony Franciosa, Gino Cervi. Un film epocale perché la lavorazione portò Ava Gardner a Roma per parecchio tempo e solo le sue apparizioni nelle notti Romane riempirono le pagine di cronaca. Su Iris all'1 20 arriva il raro "Life" di Ted Demme con Eddie Murphy e Martin Lawrence.

una farfalla con le ali insanguinate 8

Il film più stracult della nottata è però il giallo di Duccio Tessari "Una farfalla dalle ali insanguinate" con Helmut Berger,Giancarlo Sbragia,Evelina Stewart Lorella De Luca, rai due all'1 50. Malgrado il titolo ammiccante alla nuova moda dei gialli alla Dario Argento giallorosso mi sembrò che Tessari volesse ritagliarsi un modo suo di costruire un giallo. Su Rete 4 all'1 55 passa l'opera prima di Anna Negri "In principio erano le mutande", buffa commedia al femminile con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca e Bebo Storti. Lo ricordo molto carino, ma non prese il pubblico ne' per il cast, allora di sconosciute né per l'assurdo titolo.

IL MAMMASANTISSIMA

Aprite gli occhi alle 2,25 perché su Cine34 passa "Il Mammasantissima" di Alfredo Brescia con Mario Merola Biagio Pelligra, Alida Longo e il mitico Nunzio Gallo. Imperdibile. Su Iris alle 3 05 c'è "The Truth About Charlie" sofisticata rilettura di Jonathan Demme di un capolavoro giallo di Stanley Donen con Audrey Hepburn e Cary Grant, "Sciarada", interpretato da una giovane e meravigliosa Thandie Newton e da Mark Whalberg.

Stavinsky il grande de truffatore

Nel ruolo di Walter Matthau troviamo Tim Robbins. Demme riempie il film di omaggi alla Nouvelle Vague. Su Rai Movie alle 3 20 avete un bel film di guerra di Richard Wallace, "19o stormo bombardieri" con Pat O'Brien, Randolph Scott e Anne Shirley. Chiuderei con un grande film di Alain Resnais, "Stavinsky il grande de truffatore" Con Jean-Paul Belmondo, Annie Duperey, Charles Boyer.

