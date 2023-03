IL DIVANO DEI GIUSTI - FILM DA VEDERE STASERA? IN CHIARO IN PRIMA SERATA UNO DEI FILM MIGLIORI È “MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION” CON TOM CRUISE CHE A 52 ANNI SEMBRA ANCORA UN RAGAZZINO. CERTO, CHRISTOPHER MCQUARRIE NON È NÉ JOHN WOO NÉ BRIAN DE PALMA - E IN SECONDA SERATA? SU "CIELO" AVETE UNA DOPPIETTA DI FILM DI TINTO BRASS: ALLE 23,15 IL MITICO “MONELLA” CON ANNA AMMIRATI CON MUTANDE CHE COPRONO POCHISSIMO E DISTURBANO I PRETI, ALL’1 LA MITICA CLAUDIA KOLL SENZA MUTANDE IN “COSÌ FAN TUTTE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mission impossible 5 rogue nation 3

Film da vedere stasera? In chiaro in prima serata uno dei film migliori è “Mission: Impossible – Rogue Nation” diretto nel 2015 da Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Italia 1 alle 21, 20. Adoro Rebecca Ferguson, la vedo non come una Bond Girl, ma una vera Bond Bond. E’ un Mission: Impossible ultraclassico.

mission impossible 5 rogue nation 6

Con tutte le battute giuste, la Cia che non capisce, il messaggio che si autodistruggerà dopo cinque secondi, un Tom Cruise che a 52 anni sembra ancora un ragazzino e corre, il grande esordio di Rebecca Ferguson, star anglo-svedese di The White Queen, il grosso Ving Rhames che torna come Luther per la quinta volta, un grande Simon Pegg come parte comica. Va detto che l’inizio, con tanto di Tom Cruise che si attacca al portellone dell’aeroplano dei briganti ucraini, e con titoli di testa supermontati, è strepitoso. E tutta la prima parte vola via rapidissima.

mission impossible 5 rogue nation 12

C’è una gran voglia di ridisegnare il mondo stilosissimo delle spie anni ’60, soprattutto quello delle capitali del tempo, Londra, Parigi, Vienna. Perfino Simon Pegg è costretto a mettersi in smoking per la prima della Turandot all’Opera di Vienna, mentre Rebecca Ferguson fa il suo esordio dietro le quinte con un fucilone e un grande spacco sulla coscia. Ma più che la coscia, Tom Cruise nota da subito le sue scarpe. E lo fa da quando si trova a petto nudo di fronte a un macellaio del terribile Sindacato, simpatica comitiva di ex-spie che vogliono terrorizzare il mondo, pronto a essere fatto a pezzi con sega e martello.

mission impossible 5 rogue nation 4

La seconda parte, ammettiamolo, è un po’ senza storia e senza grandi cattivi. Perde anche un bel po’ di ritmo. Probabilmente c’è stato sia qualche problema di sceneggiatura, lo scrittore ufficiale Drew Pearce (Iron Man 3) è stato sostituito da Christopher McQuarrie, regista di Live Die Reapeat ma soprattutto sceneggiatore di X-Men, The Tourist, ecc., ma è probabile che il copione sia stato un bel po’ pasticciato (ci ha lavorato anche Will Staples), sia qualche problema di fretta di montaggio nella seconda parte per farlo uscire in estate.

mission impossible 5 rogue nation 8

Certo, Christopher McQuarrie non è né John Woo né Brian De Palma, la sua è una regia solo funzionale, ma riesce a stringere tutto il film attorno a Tom Cruise e a mantenere il tutto con una certa coerenza e intelligenza di scrittura. Jeremy Renner è un ottimo secondo, Simon Pegg e Ving Rhames sono favolosi e Rebecca Ferguson, nel ruolo della temibile Ilsa Faust, ha una grande grinta e un bellissimo primo piano, avvolto dal “Nessun dorma” di Puccini che dovrebbe stregare Tom Cruise.

giuseppe fiorello i cacciatori del cielo 1

Rai 1 alle 21, 30 propone gli assi dell’aviazione italiana della Prima Guerra Mondiale, tema freschissimo, con “I cacciatori del cielo” di Mario Vitale con Giuseppe Fiorello, Andrea Bosca, Luciano Scarpa, Claudia Vismara. Una prima assoluta. Magari è più divertente la commedia americana di Rai Due alle 21, 20, “Piacere sono un po’ incinta” di Alan Poul con Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson.

io c e. 3

Su Iris alle 21 torna “Mystic River” di Clint Eastwood con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney. Troppo visto. E’ più fresco “Io c’è” di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno, Giulia Michelini, Cine 34 alle 21, una commedia dove il padrone di un B&B trasforma per portare gente, trasforma il suo spazio in un luogo di culto con tanto di religione appositamente costruita. Non l’ho visto e non mi azzardo a dire nulla.

mr. crocodile dundee 2

Su Canale 20 alle 21, 05 avete “I Vichinghi” di Claudio Fäh con Tom Hopper, Ryan Kwanten, Charlie Murphy, Ed Skrein, Ken Duken, Leo Gregory, produzione svizzero-tedesca-sudafricana. Sì, i vichinghi sono spietati e menano di brutti come in tutti i film di vichinghi. Su Canale 27 alle 21, 10 avete “Mr. Crocodile Dundee 2” di John Cornell con Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon. Non riuscito come il primo film. Paul Hogan deve recuperare la fidanzata rapita da una banda di trafficanti di droga.

il mio profilo migliore 1

Su Rai Movie alle 21, 10 la recente commedia francese “Il mio profilo migliore” di Safy Nebbou con Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Charles Berling, Guillaume Gouix. La Binoche, fidanzato con un bonazzo troppo più giovane di lei, teme che lui la tradisca e lo mette alla prova spacciandosi per una ventenne con un falso profilo su Facebook… Su Cielo alle 21, 15 è di scena la fantascienza canadese con “Solar Attack” di Paul Ziller con Mark Dacascos, Joanne Kelly, Kevin Jubinville, Louis Gossett jr., Craig Eldridge.

flashdance 6

Su Canale Nove alle 21, 20 passa una recente commedia dei Vanzina particolarmente riuscita, “Mai stati uniti” un ritorno alle vacanze americane con Ambra, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, un grande Maurizio Mattioli, Giovanni Verna col pisello di fuori. Broker truffatori e giovani rampanti sono protagonisti del mai visto, almeno da me, “1 km da Wall Street”, diretto più di vent’anni fa da tal Ben Younger con Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Ben Affleck, Nia Long, Nicky Katt. Interessante. La7D alle 21, 30 ripropone il thriller “Schegge di paura” di Gregory Hoblit con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand. Troppo visto.

BRASS MONELLA MOSTRA VILLA BOTTINI

In sceonda serata torna subito “Flashdance” di Adrian Lyne con jennifer Beals, Canale 27 alle 23, 10, ma anche il mitico “Monella” di Tinto Brass con Anna Ammirati con mutande che coprono pochissimo e disturbano i preti, Cielo alle 23, 15. Su Rai Movie alle 23, 25 un bel drammone di Jacques Audioard, “Tutti i battiti del mio cuore” con Romain Duris, Niels Arestrup, Emmanuelle Devos, Jonathan Zaccaï, Melanie Laurent, dove un giovane, Duris, non sa se fare il lavoro di merda che gli offre il padre, immobiliarista senza scrupoli che caccia gli immigrati dalle case a suon di mazzate, o tornare a fare il pianista.

notte prima degli esami

Leggo che è il remake francese del clamoroso “Rapsodia per un killer” di James Toback. Me lo registro. Su canale Nove alle 21, 30 torna il classico “Notte prima degli esami” che fece la fortuna di Fausto Brizzi regista, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis, Elena Bouryka. Prodotto da Fulvio Lucisano ma ideato e seguito da GIannadrea Pecorelli che ebbe l’intuizione del film sugli anni ’80 vedendo in tv il mio programma “Cocktail d’amore”…

claudia koll cosi fan tutte 19

Su Iris alle 23, 50 tutti a piangere per il sentimentalone “I ponti di Madison County” di Clint Eastwood con Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak. Su Italia 1 a mezzanotte in punta torna Vin Diesel con “Le cronache di Riddick” di David Twohy con Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench, Karl Urban. Fantascienza del 2004. All’1 su Cielo possiamo ancora vedere la mitica Claudia Koll senza mutande in “Così fan tutte” di Tinto Brass.

vampires 3

Su Cine 34 all’1, 20 arriva “No problem” di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Sergio Rubini, Giorgio Panariello, Aylin Prandi, Cecilia Capriotti. Il film, scritto da Salemme assieme al toscano Ugo Chiti, tocca, pur con leggerezza, due tasti importanti di questi tempi, la costruzione della famiglia allargata e multietnica e la lettura popolare della fiction televisiva come proiezione di famiglia ideale. Su Rai Movie all’1, 30 torna “Vampires” di John Carpenter con James Woods. Da vedere, se non l’avete mai visto.

la 25esima ora henri verneuil 2

Su Iris alle 2, 25 vedo che passa un rarissimo “La 25° ora”, primo film girato in inglese dal francese Henri Verneuil con Anthony Quinn, Virna Lisi, Michael Redgrave, Serge Reggiani, Jean Dessailly, storia di un contadino rumeno di buon cuore, Quinn, che durante la Seconda Guerra Mondiale passa da un campo di concentramento all’altro perché pensano prima che sia ebreo poi che sia un S.S.

la 25esima ora henri verneuil 1

Tratto dal romanzo di C. Virgil Gheorghiu, scritto da Wolf Mankiewicz, Verneuil lo vedeva come una sorta di “La condizione umana” di Malraux, all’epoca, il 1967, era un filmone che non piacque molto a nessuno, ma aveva un gran cast e una produzione solida, Carlo Ponti per la MGM, girato nella Jugoslavia di Tito. L’edizione originale durava tre ore e mezzo. Questa che passa stasera solo 127’. Subito dopo Verneuil girò con Anthony Quinn “I cannoni di San Sebastian”, altro film che non vedo da allora.

kriminal 2

Le cose migliorano nella notte più fonda con “Mortacci” di Sergio Citti con Vittorio Gassman, Malcolm McDowell, Sergio Rubini, Carol Alt, Alvaro Vitali, Andy Luotto, Cine 34 alle 2, 55, o con “Kriminal” di Umberto Lenzi con Glenn Saxson, Helga Liné, Andrea Bosic, Ivano Staccioli, Esmeralda Ruspoli, Rai Movie alle 3, 10, che non fu il capolavoro sperato, ma che fu comunque un buon film di genere. Glenn Saxson era antipatico quanto bastava, Umberto Raho giusto, ma poco consistente, Helga Liné bella ma poco fascinosa, an che se rivisti fanno davvero cinema bis all’italiana…

non sono piu guaglione 1

Su rete 4 alle 4, 25 passa addirittura il mai visto “Non sono più guaglione” diretto nel 1957 da Domenico Paolella, prodotto da Carlo Infascelli con Sylva Koscina, Gabriele Tinti, Yvonne Monlaur, Tina Pica, Françoise Rosay, Nunzio Gallo, Dante Maggio, Giacomo Furia e una marea di attori napoletani che amo. Chiuderei con il melodrammone “Notte di tempesta” diretto nel 1945 da Gianni Franciolini , tratto da “Pescatori” di Raffaele Viviani rielborato da Renato Castellani con Leonardo Cortese, Fosco Giachetti, Marina Berti, Giacomo Rondinella, Rai Movie alle 5.

la capanna dello zio tom

Ma vedo che passa pure “La capanna dello zio Tom” di Géza von Radványi con John Kitzmiller, Herbert Lom, O.W. Fischer, Olive Moorefield, Catana Cayetano, sfortunato ultimo film di John Kitzmiller, militare americano che fece fortuna in Italia con ruoli da protagonista durante il neorealismo, “Vivere in pace” di Luigi Zampa, “Tombolo, paradiso nero” di Giorgio Ferroni, “Senza pietà” di Alberto Lattuada, e morì proprio durante la lavorazione di questo film.

