IL DIVANO DEI GIUSTI/1

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Confesso che ieri mi sono visto con molto interesse su Disney+ “Lo strangolatore di Boston” scritto e diretto da Matt Ruskin, prodotto da Ridley Scott con Keira Knightley e Carrie Coon, brave giornaliste che indagano sui delitti di un serial killer di signore sole che infuocarono quel di Boston nei primi anni ’60.

Il serial killer non faceva altro che bussare alla porta, spacciarsi per idraulico mandato dal portiere e massacrare le signore che gli aprivano la porta. Poi lega attorno al colle delle signore le calze di seta con un ficco da regalo. In effetti oggi nessuno ti apre più la porta così e non si capisce, se non con la penuria di idraulici, perché il metodo funzionasse così bene con questo serial killer.

Chi ha visto nel 1968 il primo film sulla stessa storia, “Lo strangolatore di Boston” diretto da Richard Fleischer, scritto da Edward Anhalt con Tony Curtis, Henry Fonda e Sally Kellerman, che ricordo bellissimo, e che viveva proprio sulla scelta di una star da commedia come Tony Curtis come strangolatore di signore, non si ricorda proprio di queste due giornaliste che qui diventano protagoniste, che è invece la chiave di questo film.

Perché qui tutto è visto e raccontato attraverso le giornaliste che danno la caccia al serial killer di signore. Senza nulla togliere a questa nuova e, probabilmente, più documentata versione, dove puntare sulle giornaliste sembra anche una trovata del loro giornale, va detto che quando uscì nel 1968 il primo Strangolatore di Boston, assieme, ricordo, a un altro thriller su serial killer di donne, “Non si maltrattano così le vecchie signore” di Jack Smight con George Segal e Rod Steiger che uccide solo quelle che somigliano a sua mamma, odiatissima, furono delle novità. Il pubblico non aveva ancora visto, come oggi, la marea di film e serie tv dedicate ai serial killer, maniaci, fuori di testa che abbiamo visto noi in questi ultimi 50 anni. Per questo, magari troviamo carino, ma un filo noioso, già visto questa versione de “Lo strangolatore di Boston”.

Dobbiamo riconoscere però che Richard Fleischer, grande regista di avventurosi, era bravissimo anche nel noir. Tanto che subito dopo “Lo strangolatore di Boston” girò in Inghilterra un non meno riuscito “10 Rillington Place” con Richard Attenborough come serial killer di signore che seppelliva direttamente a casa sua.

