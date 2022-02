IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IERI MI SONO VISTO LA SECONDA E LA TERZA PUNTATA DI “PAM&TOMMY” SU DISNEY+, LA SERIE COSTRUITA SUL PRIMO CASO DI VIDEO HARD CASALINGO DI DUE STAR, PAMELA ANDERSON E TOMMY LEE - LA SECONDA PUNTATA ERA UN PO’ NOIOSA, ANCHE SE TUTTA LA PARTE FINALE ESPLODEVA GRAZIE ALL’APPARIZIONE DEL PISELLO DI TOMMY LEE CHE SI MUOVEVA E PARLAVA AL SUO PADRONE COME IN “IO E LUI” DI LUCIANO SALCE CON LANDO BUZZANCA. MEGLIO PERÒ LA TERZA PUNTATA, DOVE SI RIPRENDE LA STORIA DEL VIDEO, CON IL… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

sebastian stan parla con il suo pisello pam & tommy

Io ieri, in attesa delle nuove puntate della terza stagione di “L’amica geniale” mi sono visto la seconda e la terza puntata di “Pam&Tommy” di Craig Gillespie su Disney+, la serie costruita sul primo caso di video hard casalingo di due star, in questo caso Pamela Anderson e Tommy Lee, non solo rubato, ma soprattutto messo in vendita agli inizi di internet nel 1995 in una situazione di totale far west legale.

lily james pam & tommy

La seconda puntata, costruita sull’incontro e l’amore fra le due star, interpretate da una bravissima Lily James completamente ricostruita come Pamela Anderson e da un Sebastian Stan più nudo che vestito, malgrado gran dispiego di set e di attori, era un po’ ripetitiva e quindi noiosa, anche se tutta la parte finale esplodeva grazie all’apparizione del pisello di Tommy Lee che si muoveva e parlava al suo padrone come in “Io e lui” di Luciano Salce, tratto da Moravia, con Lando Buzzanca.

pam & tommy

Se il pisellone di Tommy Lee parlava, le tette di Lily James/Pamela Anderson erano state gonfiate a dismisura con protesi molto ben fatte. Meglio però la terza puntata, dove si riprende la storia del video, con il falegname Radney di Seth Rogen e il suo amico legato al mondo del porno che cercano di venderle ai produttori più fetenti di Los Angeles.

lily james pam & tommy

Ma chi può comprare un video rubato? E’ a questo punto che nasce l’idea di venderlo tramite Internet in un momento che per rete si poteva vendere qualsiasi cosa. Purtroppo su Disney+ ci sono solo tre puntate della serie.

