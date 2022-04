23 apr 2022 19:30

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IERI SERA CERCO DI VEDERE SU SKY LA PRIMA PUNTATA DELLA SECONDA STAGIONE DI “DIAVOLI” CON ALESSANDRO BORGHI E PATRICK DEMPSEY. DOPO DIECI MINUTI CEDO. NON CE LA FACCIO A ANDARE AVANTI. CI SONO SETTO-OTTO SCENEGGIATORI E NON C’È UNA BATTUTA CHE MI ABBIA INTERESSATO, NON C’È UN PERSONAGGIO CHE MI PIACCIA. AIUTO! PASSO ALLA SERIE AMERICANA DI NETFLIX “ANATOMIA DI UNO SCANDALO”. CHE VI DEVO DIRE? MI SEMBRA CHE SIA UNA DELLE MIGLIORI IN CIRCOLAZIONE NEGLI ULTIMI TEMPI, ANCHE SE I CRITICI INGLESI HANNO QUALCOSA DA DIRE E FORSE È UN PO’ TROPPO COMPITINO BEN FATTO … - VIDEO