IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IERI SERA, DI FRONTE A UN SANREMO FOTOCOPIA (CON PUBBLICO) DELL’ANNO SCORSO, CON PRESENZE FEMMINILI QUASI INESISTENTI A FAVORE DI ESPLOSIONI DI TOSSICITÀ MASCHILE GAY O SIMIL GAY ALLA “THE POWER OF THE DOG” OVUNQUE, DOPO AVER RETTO PER TRE ORE HO CAMBIATO CANALE E MI SONO VISTO LA PRIMA PUNTATA DELLA POTENTE SERIE COREANA “NOI NON SIAMO VIVI” SU NETFLIX. SULL’ULTIMO MORSO SONO TORNATO A SANREMO E… - VIDEO

amadeus bacia stefano coletta

Marco Giusti per Dagospia

Devo dire che ieri sera, di fronte a un Sanremo fotocopia (con pubblico) dell’anno scorso, con presenze femminili quasi inesistenti, a parte le venerande Muti-Berti, a favore di esplosioni di tossicità maschile gay o simil gay alla “The Power of the Dog” sparsi ovunque, dopo aver retto per tre ore, a mezzanotte in punto non ho resistito.

non siamo piu vivi serie zombie coreana su netflix 3

Sti cazzi. Ho cambiato canale. E mi sono visto la prima puntata della potente serie coreana “Noi non siamo più vivi” su Netflix, con il virus che ti fa diventare zombie che circola tra i ragazzini di una scuola modello dove tutti indossano la divisa bianca e verde.

non siamo piu vivi serie zombie coreana su netflix 2

Curiosamente si alternano scene lente da soap da teenager, amorazzi, bullismo, con grandi momenti splatter di irruzioni zombesche nelle classi, nel refettorio, in palestra, sui campi. E’ come se la fiction, cioè la situazione teen, fosse invasa dalla realtà, il virus, o la paura del virus, come accade col Covid in tutto il mondo.

blanco mahmood

Il tutto in un’esplosione di collettività esibita, e ormai bollata come altamente pericolosa, che da due anni non frequentiamo più. Sull’ultimo morso e l’aspirante suicida che si ferma perché dalle finestre vede volare i suoi compagni di classe, sono tornato a Sanremo per vedere quello che mi ero perso. Brividi.

Sono in testa Mahmood e Blanco con un duetto d’amore tra maschi che ben si lega al bacio Coletta-Amadeus, alle lacrime di Damiano e a tutti i numeri di femminilità esibita da maschi. Come se le donne facessero parte del secolo scorso. Come Nilla Pizzi.

non siamo piu vivi serie zombie coreana su netflix maneskin non siamo piu vivi netflix non siamo piu vivi serie zombie coreana su netflix mahmood blanco 6 orietta berti amadeus 2 achille lauro. noemi 2 blanco e mahmood gianni morandi 1 maneskin 1 ornella muti amadeus abbraccia damiano dei maneskin giusy ferreri mahmood blanco 5 mahmood blanco 44 amadeus coletta