IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IERI PER UNA SERATINA COATTA MI SONO SPARATO DUE CAMPIONI DELLE CLASSIFICHE DI NETFLIX. IL PRIMO ERA IL POLIZIESCO VIOLENTO INGLESE “BLITZ” (DEL 2011): NON SAPETE CHE PIACERE, PER CHI ABITA NELLA GIUNGLA DEI PARCHEGGI ROMANI, VEDERE JASON STATHAM CHE MENA CON UNA MAZZA DA HURLING TRE MANIGOLDI CHE GLI STAVANO RUBANDO LA MACCHINA - ANCHE NEL POLACCO “FURIOZA” SI PICCHIA DI BRUTTO. C’È UNA SCENA MAGISTRALE DI BOXE FRA COATTI CON LE RAGAZZE CHE INCITANO GLI UOMINI A MASSACRARSI CHE MI È SEMBRATA ESEMPLARE. E POI PARLANO DI PACIFISMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

jason statham blitz

E stasera cosa vediamo? Ieri per una seratina coatta mi sono sparato due campioni delle classifiche di Netflix di questa settimana.

jason statham aidan gillen blitz

Il primo, anche primo in classifica ieri, era il poliziesco violento inglese ambientato nella zona South-East di Londra “Blitz” di Elliot Lester con Jason Statham come il poliziotto manesco Brandt che non farà carriera e Paddy Considine come Porter Nash, poliziotto gay.

mateusz banasiuk furioza

Tutti e due danno la caccia a un serial killer di poliziotti, il cattivissimo Aidan Gillen, più noto come Petyr Baelish di “Game of Thrones”, in versione più giovanile, il film è del 2011.

Non sapete che piacere, per chi abita nella giungla dei parcheggi romani, vedere Jason Statham che mena con una mazza da hurling tre manigoldi che gli stavano rubando la macchina. Per tutto il film Jason Statham non fa altro che menare.

jason statham con mazza da hurling in blitz

Anche nel polacco “Furioza” diretto da tal Cyprian T. Olencki con la bellissima Weronika Ksiazkiewicz e Mateusz Damiecki, che non ha nulla a che vedere, a parte il titolo, col progetto di George Miller che vedremo fra due anni, si mena di brutto. Anche in gruppo.

C’è una scena magistrale di boxe con mani e piedi fra coatti con le ragazze che incitano gli uomini a massacrarsi che mi è sembrata esemplare. E poi parlano di pacifismo…

weronika ksiazkiewicz furioza weronika ksiazkiewicz furioza mateusz banasiuk furioza furioza

jason statham con mazza da hurling in blitz blitz