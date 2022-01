IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - IERI SU SKY MI SONO VISTO I PRIMI DUE EPISODI DI “LANDSCAPERS”, CON LA COPPIA DAVID THEWLIS – OLIVIA COLMAN ASSASSINI DELLA PORTA ACCANTO. PIÙ CHE UN THRILLER O UNA SERIE REALISTICA È UNA SORTA DI COMMEDIA STRAVAGANTE CON DUE GRANDI ATTORI CHE GIOCANO A ILLUMINARE LA SQUALLIDA VITA DEI LORO PERSONAGGI COI MITI DEL CINEMA - STATE VEDENDO “THE TRAGEDY OF MACBETH” DI JOEL COEN? E’ UN FILM CHE CRESCE INCREDIBILMENTE NELLA MEMORIA, COME TUTTI I GRANDI FILM - VIDEO

the Coen brothers have made memorable films but Joel Coen's "Macbeth" is a profound work of art. audacious, idiosyncratic, German Expressionist in atmosphere, stark, monochromatic, ever-unpredictable, a genuine vision of what is meant by "tragedy." — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 14, 2022

Marco Giusti per Dagospia

Ieri su Sky mi sono visto i primi due episodi (su quattro) di “Landscapers”, diretto da Will Sharpe (“The Electric Life of Louis Wan”) con bella inventiva, scritto da Ed Sinclair, il marito di Olivia Colman, con la coppia David Thewlis – Olivia Colman, assassini della porta accanto che, dopo aver ucciso i genitori di lei e averli sepolti in giardino di una tipica casetta inglese, se ne vanno a Lille, in Francia, per nascondersi.

Dopo quindici anni, però, per uno sbaglio di lui, tornano in Inghilterra e affrontano la giustizia. Ma più che un thriller o una serie realistica è una sorta di commedia stravagante con due grandi attori che giocano a illuminare la squallida vita dei loro personaggi coi miti del cinema, nelle puntate che ho visto i film di riferimento sono “Mezzogiono di fuoco” di Fred Zinneman e “L’ultimo metrò” di François Truffaut e su tutto dominano i miti di Gary Cooper e Gerard Depardieu. Mentre i poliziotti inglesi sono visti come un gruppo incazzoso di nevrotici degni della follia di Boris Johnson. Molto divertente.

State vedendo su AppleTV+ “The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen? E’ un film che cresce incredibilmente nella memoria, come tutti i grandi film.

Sentite cosa scrive su twitter Joyce Cariol Oates sul film? “I fratelli Coen hanno realizzato film memorabili, ma "Macbeth" di Joel Coen è un'opera d'arte profonda. audace, idiosincratica, espressionista tedesca nell'atmosfera, cruda, monocromatica, sempre imprevedibile, una visione genuina di ciò che si intende per "tragedia".

Denzel Washington è devastante nel ruolo di un uomo incapace di essere all'altezza della sua smisurata concezione di se stesso - un a tipologia di personaggio fin troppo rintracciabile nella vita reale ma raramente esplorato nei film; Frances McDormand, una Lady Macbeth devastata dal tempo, che spera di riaccendere una sorta di giovinezza attraverso l'omicidio”. Ne possiamo parlare per ore. E davvero non si capisce come il Festival di Venezia di Alberto Barbera abbia rifiutato un capolavoro come questo.

