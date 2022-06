IL DIVANO DEI GIUSTI - IMPERDIBILE COME GRANDE RIPASSO VERDONIANO "BOROTALCO", CINE 34 ALLE 21 - CAPOLAVORO TOTALE DELLA BLAXPLOITATION E FILM PIÙ STRACULT DELLA SERATA È IL MITICO "CLEOPATRA JONES: LICENZA DI UCCIDERE" DI JACK STARRETT, RAI 4 ALLE 23,10 - ATTENTI CHE ALLE 00,55 SU RETE4 PASSA IL FONDAMENTALE, CENSURATISSIMO, "ALL'ONOREVOLE PIACCIONO LE DONNE" DI LUCIO FULCI CON LANDO BUZZANCA NEI PANNI DI UN POLITICO DEMOCRISTIANO SESSUOMANE CHE SI VA A CURARE... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La ira de DioS

E stasera che si vede? Ieri sera mi sono visto su Netflix un terribile thriller argentino che vi sconsiglio, 'La ira de Dios" di Sebastian Schendel con la bella Macarena Achunga nei panni di una ragazza, Luciana, che pensa che un famoso scrittore di gialli, tal Kluster interpretato da Diego Peretti, le abbia ucciso tutti i membri della sua famiglia. Così coinvolge un giornalista, Juan Mujain, per smascherarlo. Giallo senza capo né coda è il tipico film Netflix da evitare. Ieri stava al decimo posto.

piccolo grande amore bova

E stasera? Se cercate un film con Raoul Bova avete il vecchio sentimentalone vanziniano "Piccolo grande amore" con il Raoul Bova del 1993, Barbara Snellemburg e due grandi attori inglesi come David Warner (Morgan matto da legare) e Susannah York (Images) come genitori, La5 alle 21, 10. Ma anche se cercate un film con Luca Argentero lo trovate. È "Copperman", fantasy all'italiana di Eros Puglielli con Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi, Tommaso Ragno, Rai Due alle 21, 20. Ottimo, Cielo alle 21, 15, il thriller ultraclassico di Walter Hill con Stallone e Jason Momoa "Jimmy Bobo - Bullet to the Head".

blade ii

Su canale 20 alle 21, 05 trovate il primo "Blade", diretto da Stephen Norrington con Wesley Snipes come il mezzo vampiro che caccia i mostri, Kris Kristofferson e Stephen Dorff. Meglio il secondo episodio, ma è divertente anche il primo. Siamo in piena guerra del Vietnam con Mel Gibson che deve salvare i suoi 400 uomini dalla furia di 4000 vietcong in "We Were Soldiers" diretto da Randall Wallace, Iris alle 21.

borotalco 3

Imperdibile come grande ripasso verdoniano "Borotalco" con Eleonora Giorgi, Angelo Infanti, Mario Brega, Christian De Sica, Cine 34 alle 21. Decisamente molto meno visto "Miracolo sulla 37a strada" di Les Mayfield con Richard Attemborough Elizabeth Perkins, remake di un grande classico americano in bianco e nero, Canale 27 alle 21, 10. Rai Movie presenta un thriller non di gran peso con De Niro e Travolta, "Killing Season" di Mark Steven Johnson.

borotalco 1

In seconda serata avete un capolavoro noir come "Elle" di Paul Verhoeven, un film dove nessuno è innocente con una strepitosa Isabelle Huppert che deve elaborare il lutto di un padre criminale e si trova al centro delle.mire di un violentato seriale.Tratto da un Roma zo di Philippe Djion. Bellissimo. Non era affatto bello, ma tratta già il tema degli imperi televisivi dei piccoli Berlusconi italiani Vediamoci chiaro" di Luciano Salce con Johnny Dorelli che, diventato temporaneamente cieco e tornandoci poi a vedere scopre i tradimenti delle donne e degli amici che ha attorno. Ci sono Janet Agren, Angelo Infanti, Eleonora Giorgi. Girato da Salce dopo il primo infarto. Lo trovate su Cine 34 alle 23.

cleopatra jones licenza di uccidere 8

Capolavoro totale della blaxploitation e film più stracult della serata è il mitico "Cleopatra Jones: licenza di uccidere" di Jack Starrett con Tamara Dobson, Bernie Casey, Brenta Sykes e Antonio Fargas, Rai 4 alle 23,10. Brutto invece il thriller con Sharon Stone "Scissors" di Frank De Felitta 7Gold alle 23 30. Per il resto avete la commedia con Richard Gere e Julia Roberts post-Pretty Baby "Se scappi ti sposo" di Garry Marshall Nove alle 23, 35, il polpettone pompieristico "Fuoco assassino" di Ron Howard con Kurt Russell, Robert De Niro, Scott Glenn, Iris alle 23, 45.

all onorevole piacciono le donne 9

Attenti che alle 00,55 su Rete4 passa il fondamentale, censuratissimo, "All'onorevole piacciono le donne" di Lucio Fulci con Lando Buzzanca nei panni di un politico democristiano sessuomane che si va a curare. Grande satira politica fulciana, acidissima, con presenze come Laura Antonelli nel momento della sua scoperta, Eva Czemerys, Lionello Stander, sappiamo, ahimè, che non si vedrà mai nell'edizione integrale montata dal regista. Cine 34 all'1, 05 vi propone "Il cartaio" di Dario Argento con Stefania Rocca, un giovanissimo Silvio Muccino Liam Cunnivham Adalberto Maria Merli. Ricordo molto buono il melo "Alaska" di Claudio Cupellini, complessa storia d'amore tra Elio Germano, cameriere italiano intraprendente, e la bella modella francese Astrid Berges Frisbey.

i trasgressori 1

Dramma e commedia, cambiamenti continui di punti di vista e di alterne fortune, è un film bello e sincero che non ebbe il successo che probabilmente meritava di più. Su Iris alle 2, 35 trovate un altro bel film di Walter Hill, "I trasgressori", con Bill Paxton Ice T Ice Cube. Rai Movie alle 3, 15 presenta un film considerato minore di Nicholas Ray "I diavoli alati" con John Wayne e Robert Ryan che fanno i piloti. Primo film a colori di Ray prodotto dall RKO. Non dei suoi migliori, ma assolutamente da vedere.

I QUATTRO DELL'APOCALISSE

Chiudo col folle western violento di Lucio Fulci "I quattro dell'Apocalisse" con Fabio Testi, Tomas Milian, Lynne Frederick Harry Baird e Michael J. Pollard, Rete 4 alle 3 20. Ma vi segnalo anche ""La maja desnuda" di Henry Koster con Ava Gardner, Tony Franciosa, Gino Cervi e Lea Padovani, Rai Movie alle 5. Girato a Roma. Ava fece perdere la testa a tutti i cinematografari del tempo. Ma il film non se lo ricorda nessuno.

